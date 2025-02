Jorge Martín se ahoga en la orilla de Phillip Island

Jesús Gutíerrez Sábado, 21 de octubre 2023, 07:33 | Actualizado 17:03h. Comenta Compartir

Arriesgaba Jorge Martín en la parrilla del GP de Australia montando el neumático blando, que suponía ir a contracorriente con respecto a sus rivales. Y falló en su apuesta. El piloto español había sido el gran dominador del fin de semana, había logrado una pole autoritaria destrozando el récord del circuito de Phillip Island y era el principal favorito. Por eso, no necesitaba asumir tanto riesgo con una goma con la que no había rodado más de 15 vueltas en entrenamientos. Y la carrera de este sábado constaba de 27 vueltas.

«He tratado de gestionar la goma pilotando suave toda la carrera, pero no esperaba esa caída del neumático al final y perder los tres segundos de ventaja que tenía. Me ha sobrado una vuelta y está claro que no hemos tomado la decisión correcta, pero ahora es fácil decirlo», comentaba Martín nada más concluir la carrera, al tiempo que explicaba por qué había elegido ese neumático blando que a priori no era la apuesta óptima. «Quería escaparme de inicio, porque tenía más ritmo y gestionar la carrera delante, y con el neumático medio no tenía ese 'feeling' para romper la carrera. A partir de ahora habrá que ir siempre con las mismas armas que el resto», añadía.

Cumplió con su estrategia con una salida impecable desde la pole y ya abriendo hueco desde la primera vuelta, parecía una apuesta ganadora. El madrileño llegaba a tener más de tres segundos de renta, pero a partir de la vuelta 20 su ventaja se empezó a diluir e incluso sufría para mantenerse en pie. Todavía cruzaba la penúltima vuelta liderando la carrera, aunque entonces era ya la crónica de una muerte anunciada. En esa fatídica última vuelta le pasaron los cuatro pilotos del grupo perseguidor, sin que pudiera defenderse, en un final muy cruel para Martín.

El gran beneficiado de ese error en la elección del neumático fue su rival por el título, Pecco Bagnaia, que con menos velocidad que Martín volvió a maximizar sus fortalezas. El italiano gestionó mucho mejor el neumático medio, sin ponerse nervioso cuando cerraba el grupo y veía cómo el mordisco que le hubiera dado el español en la clasificación habría sido gigante. «En los buenos y en los malos momentos, siempre estamos aquí y hoy no era nada fácil con las condiciones. Toda la carrera he estado gestionando la caída del neumático porque sabía que iba a bajar mucho al final y hemos acertado por una vuelta», reconocía Bagnaia, que se vuelve a escapar a 27 puntos y a Martín no le queda otra que «volver a remar».

Pudo haber sido peor para el madrileño si Bagnaia hubiera ganado la carrera, pero encontró un aliado en su compañero de equipo, Johann Zarco, que sumó su primer triunfo en MotoGP. Desde que debutó en la clase reina en 2017, a la que ascendió como bicampeón de Moto2, el francés había subido 19 veces al podio sin lograr estar en el escalón más alto, hasta ahora.

Un triplete, otro más, de Ducati, en un podio que cerraba Fabio Di Giannantonio, el piloto que ha perdido su asiento en 2024 en el equipo Gresini con la llegada de Marc Márquez al box. Y otra exhibición de las motos italianas que situaron sus ocho motos en las doce primeras posiciones. Las únicas excepciones, las dos KTM de Binder (cuarto) y Miller (séptimo) y las dos Aprilia de Aleix Espargaró (octavo) y Viñales (undécimo).

La primera moto japonesa fue la Yamaha de Fabio Quartararo, 14º, que adelantó en la última vuelta a Marc Márquez. El de Cervera utilizó la misma estrategia que Martín montando el neumático trasero blando, que se vino abajo mucho antes. Y de estar peleando por las posiciones de podio acabó llevándose el último punto en juego. Aunque en el caso de Márquez, la apuesta era más razonable porque no tenía nada que perder: «Cuando vi el ritmo tan alto que imponía Jorge he pensado, '¿dónde va'? En ese momento podía gestionar el neumático o divertirme las diez primeras vueltas y luego sufrir. Y he decidido divertirme».

Las carreras, en el aire

Este sábado se celebró la inédita carrera larga porque este domingo se espera mucha agua y fuertes rachas de viento en el circuito de Phillip Island, que podrían suponer la cancelación de lo que queda de Gran Premio de Australia. El promotor del campeonato, Dorna, apostó por priorizar el evento principal, la carrera larga de MotoGP, y se cambió el orden con el sprint, que deberá cerrar el fin de semana... si el tiempo lo permite.

También se deberían disputar las carreras de las categorías pequeñas, para las que se han programado diez minutos extra de entrenamientos por la mañana. En Moto3 la pole fue para el piloto japonés Sasaki, con los dos candidatos al título muy retrasados en la parrilla, Dani Holgado 11º y Jaume Masià 13º. Y en Moto2 tres españoles partirán desde la primera fila, Fermín Aldeguer, Arón Canet y Alonso López, y el líder Pedro Acosta quinto.

