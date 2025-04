Hay Mundial de MotoGP

En apenas una semana el Mundial de MotoGP ha pasado de sentenciado a disputado. Del dominio autoritario del campeón Pecco Bagnaia, a la candidatura del ... aspirante Jorge Martín De una obra maestra del italiano en Austria a un fin de semana perfecto del español en San Marino. Y entre medias, un accidente en Montmeló que pudo acabar en tragedia y que ha servido de detonante para este nuevo ciclo.

Después del sprint del pasado GP de Cataluña, Bagnaia era un sólido líder que caminaba firme hacia su segundo título en la categoría reina del motociclismo (tercero mundial contando otro de Moto2). Aventajaba en 66 puntos a Martín y estaba en el momento álgido de su temporada, más consistente que nunca. Sin embargo, aquella brutal caída cortó una racha de cinco carreras en la que no se había bajado del primer y segundo escalón del podio. Y ese cero en el casillero casi fue anecdótico tras conocer que milagrosamente no tenía ninguna lesión de gravedad.

Sin embargo, las secuelas de la caída fueron evidentes este fin de semana de San Marino, una prueba que había ganado las dos últimas temporadas y que es su circuito habitual de entrenamientos. Bagnaia salvó el fin de semana con dos heroicos terceros puestos, que quedaron empequeñecidos por el arrollador fin de semana de Martín en casa del italiano y que reducía su desventaja a 36 puntos, casi la mitad de la que tenía hace una semana. ¿Un contratiempo o un cambio de tendencia?

En la rueda de prensa posterior a la carrera el italiano daba por bueno el resultado dadas las circunstancias: «Hemos perdido puntos, pero fuimos capaces de reducir la hemorragia a 14 puntos y no a 37. Este tercero se puede considerar como una victoria». Mientras que el español aprovechaba para mandar un recado a la fábrica, que el año pasado decidió que se quedase una temporada más en su estructura satélite en lugar de pasar al equipo oficial. «Estoy muy feliz de ganar aquí, en casa de Ducati y, sobre todo, delante de dos Ducati más», destacaba Martín.

Lo cierto es que llega el momento decisivo de la temporada. En quince días el campeonato inicia una frenética gira transoceánica en la que recorrerá ocho países (India, Japón, Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia, Catar y España, en Valencia) y tres continentes en diez fines de semana. Y los protagonistas ya hablaban abiertamente de quién debería tener la presión a partir de ahora. «Mi objetivo es ganar carreras. Yo no soy piloto de fábrica, no depende de mí. Ahora no tengo esa presión. Ya llegará mi día cuando me convierta en piloto de fábrica, pero no me obsesiono con eso», comentaba Martín. A su lado, Bagnaia replicaba con una sonrisa: «El sí que tiene mucha presión, sin duda. Hacer una carrera como la de hoy (por el domingo) solo la puede hacer alguien que puede ganar un campeonato».

El día D

Mientras la lucha por el título de 2023 entra en ebullición, otros miran ya a 2024. Este lunes el circuito de Misano acogió el esperado test oficial donde las marcas pusieron por primera vez en pista sus prototipos de la temporada que viene. Y para las dos fábricas japonesas, Honda y Yamaha, esta jornada era vital.

Sus dos pilotos franquicia, Marc Márquez y Fabio Quartararo, hastiados por su inferioridad mecánica, buscan una solución urgente y las primeras respuestas llegan en Misano. En el caso del español, incluso, su continuidad en Honda depende en gran medida de la moto que pruebe. «Han prometido demasiado en estos últimos años, pero ahora quiero ver hechos», apuntaba el piloto de Cervera con el rictus más serio de lo habitual en él.

Aunque les une un contrato que expira a finales de 2024, la fructífera relación entre Honda y Marc Márquez podría acabar antes de tiempo si los japoneses no dan con la tecla con su moto nueva. En las últimas semanas se han intensificados los rumores sobre un posible movimiento del piloto español al equipo en el que corre su hermano Álex con una Ducati satélite. Algo que durante todo este tiempo ni Marc ha negado, ni tampoco ha asegurado 100% que correrá con Honda en 2024.

«Al final el tiempo pasa, y para un piloto van pasando los años y es un año menos que tienes de carrera deportiva. Así que es sí, tengo mis tiempos y no puedo esperar mucho más porque ya estamos en septiembre». Así respondía Márquez a la pregunta de si se había dado un plazo para anunciar su decisión. ¿Continuidad o ruptura con Honda? Para bien o para mal, el test de Misano dictará sentencia.