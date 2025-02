MotoGP está con Valencia: «Éticamente sería un error hacer el gran premio»

Jesús Gutiérrez Jueves, 31 de octubre 2024, 14:33 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

Como cada año, el Mundial de MotoGP tiene prevista su última parada en Valencia. Sin embargo, la celebración de este gran premio parece una posibilidad cada vez más remota, al menos en su ubicación original. La catástrofe que ha sufrido la Comunidad Valenciana sería por sí sola una razón de peso para cancelar el evento, pero es que, además, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste se sitúa en plena zona cero. A su vera, el tristemente famoso Barranco del Poyo que ha sembrado de destrucción toda la ribera sur del Turia. Y que ha destrozado también parte de los accesos al recinto.

El miércoles, el día después de que la DANA sembrase el caos, el departamento de comunicación del circuito de Cheste emitió un comunicado informando sobre los daños causados: «Aunque tras una primera inspección el estado de la pista es óptimo, buena parte de las infraestructuras de accesos y de aparcamientos se han visto seriamente dañadas y necesitan reparación urgente de cara a la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la última cita del campeonato del mundo de motociclismo los días 15, 16 y 17 de noviembre». De paso, informaban de que esa misma noche de terror cerca de cien personas habían buscado refugio seguro en las distintas ubicaciones del complejo, ya fuera en el gimnasio o en las oficinas, pero alejados de la corriente.

Según está la situación en estos momentos, no parece viable que pueda celebrarse un acontecimiento de la magnitud de un gran premio en dos semanas, aunque todavía no ha habido una decisión al respecto. El promotor de MotoGP, Dorna, mantiene su compromiso con la celebración del evento en la fecha prevista, y así se lo ha hecho saber a los equipos, pero no se descarta ningún escenario. La cancelación está sobre la mesa, pero también lo está que otro circuito (español o no) pueda acoger esa última cita del año, que en el plano deportivo, debería ser decisiva para el título e MotoGP.

«Lo hemos sentido muy cerca»

Lógicamente, el tema principal del 'Media Day' de este jueves en Malasia fue Valencia. Absolutamente todos los pilotos de MotoGP han querido mostrar su solidaridad con los afectados por la DANA. Muchos habitantes del paddock son valencianos y a sus familias les ha tocado muy de cerca, como al piloto de Moto2 Jaume Masià, que contaba desde Malasia cómo parte de la casa de sus padres en Algemesí se había inundado.

Ha habido unanimidad en el discurso de los pilotos sobre la celebración o no del Gran Premio de Valencia. Para todos, ese tema ahora mismo debería estar en un segundo plano, como expresaba el piloto con más ascendencia de la parrilla de MotoGP, Marc Márquez: «Las imágenes son terroríficas. Estamos lejos, pero lo hemos sentido muy cerca y duele muchísimo. Para mí, sería un error hablar ahora de si tenemos que correr o no en Valencia, cuando hay gente que ha perdido la vida, la casa, todo. Hay que destinar todos los recursos a esa gente. El resto, los eventos, deportivos o extradeportivos, queda completamente en un segundo plano».

Este asunto también se trató en la rueda de prensa oficial entre los dos aspirantes al título, Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Son los dos principales interesados en que se dispute el último gran premio, pero ambos priorizaban el aspecto humano más allá del deportivo. «Va a ser difícil correr en Valencia porque, aunque el circuito esté bien, solo por respeto a las personas de allí sería una situación difícil. Estoy convencido de que Dorna y MotoGP harán la mejor elección», respondía el madrileño, que es líder del campeonato con 17 puntos de ventaja.

Más contundente se mostraba Bagnaia, que hablaba del componente ético de correr dos semanas después de una tragedia como esta: «Competir es como una celebración, un momento de disfrute. Y, sabiendo la situación que hay, no me parecería correcto. Éticamente sería un error hacer el gran premio. Si dependiese de mí, preferiría no disputar la carrera, pero yo no soy quien tiene que decidir».

Decidir, se decidirá sobre la marcha, viendo las posibles alternativas al Ricardo Tormo, porque no hay tantos circuitos mundialistas que puedan acoger un gran premio en el mes de noviembre. Por razones de seguridad debería ser en un clima templado. Se habla de Jerez, Portimao, Catar o incluso repetir cita en Malasia. Y es que, todos en el paddock asumen que, a día de hoy, el escenario más probable es la cancelación del Gran Premio de Valencia.