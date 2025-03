Izan Guevara: «MotoGP es un sueño, pero ahora toca Moto2»

A sus 18 años, Izan Guevara ya es campeón del mundo en la cilindrada pequeña, subirá la próxima temporada a la categoría intermedia y está ... en la agenda de varios equipos de MotoGP. Tiene los pies en el suelo, prefiere ir 'piano, piano' y está orgulloso de tener a Marc Márquez como ídolo aunque su pilotaje sea más parecido al de su paisano Jorge Lorenzo.

-Ha ganado un título en su segundo año en el Mundial como hicieron en su día un tal Valentino Rossi o Joan Mir, también de Mallorca como usted.

-En mi carrera he ido quemando etapas bastante rápido, pero considero que las he quemado bien, porque siempre he ido subiendo de categoría después de ganar un título. Cuando debuté en el Mundial el año pasado el objetivo era aprender, intentar hacer un podio y acabar entre los diez primeros en la clasificación. Cumplí el reto, porque hice un podio, la victoria en Texas, y terminé el año en octava posición. Así que llegamos a 2022 y pensamos, ¿por qué no ser campeón del mundo el segundo año?

-¿El título era el objetivo este año?

-Después de hacer los test de pretemporada ya sabía que podía estar luchando con los mejores, pero también es verdad que me enfrentaba con gente mucho más experimentada que yo en la categoría, como Dennis Foggia, Sergio García o Jaume Masià, y que no iba a ser fácil. No empecé bien la temporada por sanciones y caídas en las primeras carreras, pero después de la victoria de Jerez enlacé seis podios seguidos y llegué al parón de verano a tres puntos de Sergio. Ahí me di cuenta de que el título era posible si hacía un buen final de temporada. Justo en la carrera después de las vacaciones me tiraron en Silverstone, pero a partir de Misano me pongo líder por primera vez y luego ya las dos victorias consecutivas de Aragón y Japón me lo pusieron a tiro.

-¿Entonces sintió la presión?

-Un poco sí. En Tailandia me costó mucho todo el fin de semana porque no iba cómodo encima de la moto, sufrí mucho en la carrera, pero al final pude salvar los muebles con un quinto. Después llegué a Australia y también empecé el fin de semana con muchos nervios porque era la primera vez que tenía bola de título y tuve que estar en la rueda de prensa oficial y atender a muchos medios. Pero el domingo salí muy concentrado a la carrera, sin sentir la presión. En ningún momento me había planteado conseguir el título ganando la carrera, pero en el tramo final solo estábamos en el grupo cuatro pilotos y si quedaba delante de Sergio podía ser campeón, así que ataqué en la última vuelta y salió bien.

-¿Casi empezó a montar en moto antes que a caminar?

-Mis padres me han contado que desde muy pequeñito me gustaba ver pasar las motos e imitar su sonido. Con dos años y medio me apuntaron a fútbol, pero no me gustaba y los Reyes Magos me regalaron mi primera moto eléctrica con tres años, pensando que sería un capricho pasajero. Entre los tres y seis años estuve en la escuela de Chicho Lorenzo (padre de Jorge). Después pasé a formar parte de la Federación Balear, que nos ayudó con becas y fue muy importante porque yo vengo de una familia de padres con salarios normales y en esos años no depende tanto del talento como de tener apoyo económico. El camino no fue fácil, pasé por la Cuna de Campeones en Valencia hasta que me fichó Aspar en 2020 para el Mundial junior.

-¿Es fácil acostumbrarse al éxito siendo tan joven?

-Yo creo que lo importante es no malacostumbrarse porque luego en momentos difíciles puede pesar. Por eso a mí me gusta empezar cada año desde cero, sin contar con lo que he hecho los anteriores. Es verdad que últimamente he ganado mucho, pero se puede aprender tanto o más sin ganar. El año pasado sentí que había madurado mucho como piloto. Mi equipo me enseñó a trabajar solo en los entrenamientos, sin buscar ayuda en una rueda de pilotos más rápidos. Aprender a ir a mi bola en la pista me ha ayudado a ser campeón este año.

-Aunque su ídolo es Márquez, dicen que su estilo es más parecido al de Lorenzo, otro campeón balear, por cierto.

-Aunque a mí me gustaría más parecerme a Márquez, que es mi ídolo, pero sí que me han dicho que por mi manera de pilotar me parezco más a Lorenzo y a Pecco Bagnaia. Siempre he sido muy fino encima de la moto, con un paso por curva muy rápido, pero es que a mí me sale natural. En carrera soy tranquilo, no soy de ponerme nervioso o arriesgar con un adelantamiento peligroso. Aunque también soy agresivo cuando toca serlo.

-El siguiente paso es Moto2, ¿pero sueña ya con estar en MotoGP?

De momento el futuro es Moto2 y tengo que estar con los pies en el suelo y no pensar en más allá. Lo importante es ir quemando bien las etapas y si no estoy preparado no voy a dar el salto. Está claro que MotoGP es el sueño de cualquier piloto y sé que estoy en el plan de algún equipo, pero ahora toca estar centrado en Moto2.