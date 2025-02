El año en que MotoGP se tiñó de rojo

La temporada 2022 de MotoGP se dividió en dos actos. El primero estuvo dominado por el defensor del título, Fabio Quartararo, que se mantuvo sólido en su duelo con Aleix Espargaró, su principal rival en este inicio de año. En la segunda parte llegó el ... vendaval Ducati, con un renacido Pecco Bagnaia, que se reenganchó a la batalla con cuatro triunfos seguidos. El italiano, que llegó a estar a 91 puntos del piloto francés en el ecuador del campeonato, protagonizó la remontada más grande jamás vista en el Mundial de MotoGP.

Fue un duelo desigual por la superioridad técnica y numérica de las Ducati, que se anotaron 12 de las 20 victorias del año y que en la parte decisiva hicieron frente amplio por el piloto turinés. Pero Bagnaia no solo se apoyó en la hegemonía de una moto ganadora. También contó con la colaboración de sus rivales, que no fueron ni la sombra de lo que habían sido en la primera mitad de año. Espargaró solo subió al podio una vez en las últimas doce carreras, mientras que Quartararo sumó cuatro ceros en las últimas diez, ofreciendo en bandeja la corona a su rival. Un éxito que ponía fin a varias rachas históricas, como la del motociclismo italiano en la categoría reina, que no lograba el título desde los tiempos gloriosos de Valentino Rossi en 2009; y también la de Ducati, que solo había conquistado MotoGP una vez en 2007. Rossi y Stoner, Italia y Ducati, encontraron su heredero en la figura de Pecco Bagnaia.

A pesar del regusto agridulce del final de temporada, Aleix Espargaró fue la gran noticia del motociclismo español, cuyo bagaje fue muy pobre para la media de los últimos años. El catalán vivió su momento de gloria con el histórico triunfo en Argentina, el primero de una longeva carrera deportiva que ha sido como una montaña rusa. A sus 33 años lideró el campeonato y experimentó la sensación de pelear por un título hasta la penúltima carrera. Sin embargo, su amarga retirada en la última cita de Valencia le hizo perder la tercera posición en el campeonato en favor de otra de las revelaciones del año, el joven Enea Bastianini.

Álex Rins (séptimo en la clasificación final) maquilló el palmarés nacional con dos victorias en las tres últimas carreras del año para despedir a Suzuki, una marca que abandona la competición por la puerta de atrás dos años después de ganar el título con Joan Mir. El mallorquín (15º) decepcionó en un año plagado de lesiones y donde no consiguió subir al podio. Algo que sí que hicieron Jorge Martín (noveno) en cuatro ocasiones, y Maverick Viñales (undécimo) en dos. El único podio del año para Pol Espargaró (16º) llegó en la primera carrera del curso en Catar, allá por el mes de marzo. Un espejismo en el desierto, ya que Honda fue la gran derrotada de una temporada en la que tocó fondo. Finalizó última en la clasificación de constructores, siendo la única marca que dejó su casillero de victorias a cero, algo que no había pasado nunca en la era de MotoGP. Su único bálsamo, volver a ver a Marc Márquez sonreír.

El día de la marmota

El campeonato tenía puestas muchas esperanzas en recuperar al máximo nivel a su principal referente. Sin embargo, 2022 volvió a ser un año plagado de lesiones para Marc Márquez. Una constante en su carrera desde hace tres temporadas. Primero fue un nuevo episodio de visión doble o diplopía, tras una aterradora caída en la segunda cita del año en Indonesia, que le obligó a perderse dos carreras y llegar a plantearse si merecía la pena continuar. Una vez recuperada la visión, el foco volvió a estar en su maltrecho brazo derecho. Como los dolores no cesaban y le impedían pilotar su MotoGP de manera natural, optó por pasar una vez más por el quirófano tras la octava carrera del calendario.

Una compleja operación en Estados Unidos le obligó a empezar nuevamente de cero. Reposo, rehabilitación y trabajo en el gimnasio para volver a subirse a la moto mucho antes de lo esperado. Había dudas de si volveríamos a ver a Márquez en 2022 y llegó a tiempo para competir en las seis últimas carreras del año. En su primera parada, Aragón, ya dejó destellos de su talento innato para ir en moto y, sobre todo, que las sensaciones eran diferentes. Ahora sí que sentía que encima de la moto todo era como antes. Llegaron de nuevo las caídas y el brazo respondía con naturalidad. Y también los resultados. Los más destacados, la pole de Japón 1.071 días después y el podio de Australia, en su mejor carrera de 2022. Pese a perderse ocho carreras durante la temporada, fue el mejor piloto de Honda en la clasificación final (13º). Aunque la mejor noticia de este año no han sido sus resultados deportivos, sino que ahora sí, por fin ve la luz al final del túnel.