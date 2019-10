MotoGP da paso a Moto2 y Moto3 Álex Márquez (d), durante una carrera de Moto2. / Antonio García (EFE) El Mundial de Motociclismo encara su tramo final con tres carreras consecutivas cruciales para el devenir de las dos categorías pequeñas y Álex Márquez y Arón Canet como candidatos al título BORJA GONZÁLEZ Motegi (Japón) Jueves, 17 octubre 2019, 13:18

MotoGP va a vivir su resaca posterior a la confirmación del octavo título de Marc Márquez con el Mundial todavía pendiente del cierre de las otras dos categorías. Uno, el de Moto3, más cuesta arriba de lo que debería para Arón Canet tras el cero de Tailandia por culpa del pilotaje alocado del sudafricano Darryn Binder, aunque sólo esté a 22 puntos de Lorenzo Dalla Porta, una diferencia que en la clase pequeña puede variar en un abrir y cerrar de ojos. El otro, el de Moto2, con Álex Márquez con un buen colchón de puntos de ventaja, 40 sobre Augusto Fernández (44 en referencia al tercero, Brad Binder), con sólo 100 por repartirse, un panorama ideal para que se repita lo de 2014, el doblete de títulos de los Márquez que esperan en su Cervera natal para concretar la fiesta de 2019.

«Estoy bien, pensando en lo mío y no en celebraciones y esas cosas», explicaba Álex ya en Motegi, un circuito en el que ha ganado tres veces y que supone el inicio de un periplo de tres grandes premios (Japón, Australia y Malasia) de los que suele sacar buenos resultados. «Marc pudo ganar su título en Tailandia y ahora yo estoy centrado en lo mío, para intentar sacar lo máximo en cada circuito. Por suerte, vienen circuitos que me gustan y que se me dan bien. Hay que seguir en la misma dinámica de todo el año», apuntaba un piloto que necesita mantener como argumento la constancia más allá de los buenos resultados, para no cometer ningún error que abra la puerta a lo que ahora sí que sería una sorpresa. «Hemos estado en casa, tranquilos, siendo buenos y celebrando su título también, porque había que celebrarlo, pero nada especial», reconocía acerca del momento vivido por la familia en estos días.

«Mi pobre hermano ya tiene presión suficiente, hasta los amigos están 'venga, va, ahora te toca a ti'. Quieras o no esto pesa, pero lo lleva bien», contaba por su parte Marc, que llega al final del año con el único objetivo de mantener la línea demoledora del presente curso, un momento del año en el que tendrá más miradas puestas en lo que pase en el 'box' de su hermano que en el suyo. «Se ha aislado bien y está concentrado y trabajando bien. Por ganas no será, luego tiene que acompañar todo, habrá carreras en agua o en grupo, hay que ponerle ganas, pero la suerte tiene que acompañar». Y es que con MotoGP decidido, queda por ver si los rivales del campeón son capaces de frenarle para encarar 2020 con algo de aire, o si este puede mantener este ritmo competitivo (siempre primero o segundo excepto el error de Austin) y generar aún más dudas en el resto de la parrilla, e incluso en sus compañeros de marca. Una marca, Honda, que ha vivido un movimiento inesperado en los últimos días.

La sorpresa Zarco

La fábrica japonesa anunció este miércoles la renovación del contrato para el año que viene de Takaaki Nakagami, cuarto piloto en su escalafón, y compañero de Cal Crutchlow en el equipo satélite (LCR), el único por otra parte que compite con una moto 2018. Y, a la vez, que Nakagami no correrá las últimas tres carreras del año porque tendrá que pasar por el quirófano después de la prueba de este domingo para solucionar un problema en su hombro que arrastra desde una caída en Assen. Como sustituto, el LCR confirmó el mismo día a Johann Zarco, al que KTM había bajado de su moto después de la carrera de Austria. La marca austriaca iba a mantener el contrato del galo hasta el final del curso, aunque con la opción de liberarle si encontraba un asiento para volver a competir. Mientras, Yamaha había avanzado en las negociaciones para convertirse en su piloto de pruebas, un rol fundamental para reforzar la M1 y recortar las distancias respecto a la competencia.

«Tengo ganas de ver cómo va Zarco con la Honda, porque es un piloto muy rápido», apuntaba en Motegi Valentino Rossi sobre este movimiento. «Pero es una pena para Yamaha perderle, porque sé que estaba negociando con él para ser piloto de pruebas y habría sido muy importante para nosotros tenerle. Ya ha demostrado que era un piloto muy fuerte con la M1. En lugar de eso, se va a Honda, así que ahora espero que encuentren otro piloto bueno para el equipo de pruebas», se lamentaba a renglón seguido sobre una noticia a la que también se le ha querido dar otro enfoque: una manera de Honda de meter presión a Jorge Lorenzo, su gran problema en otro año triunfal en el otro lado del 'box', y en el que aún pretenden ganar los mundiales de constructores (muy factible con los 77 puntos de ventaja que tienen sobre Ducati) y de equipos (más complicado, en una clasificación en la que están a 19 puntos de la escuadra oficial de la marca italiana, y en la que dependen también del mallorquín). «Es un piloto que está libre y que quiere pilotar, es una elección lógica que hacen Honda y Cecchinello, pero no me mete ninguna presión», se limitaba a comentar Lorenzo este jueves.