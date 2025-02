Una parrilla incompleta

Las lesiones son la parte más amarga del deporte y, desgraciadamente, los pilotos de motociclismo son conscientes de que durante su carrera van a tener ... que convivir con ellas. Es el duro peaje que hay que pagar cuando se compite con un vehículo que (en el caso de una MotoGP) supera los 350 km/h en recta, se inclina más de 60 grados y cuya única superficie de contacto con el asfalto es un pedazo de caucho negro de apenas unos milímetros de ancho. Y por supuesto, sin ningún tipo de carrocería que amortigüe una caída, más allá de la propia 'armadura' de un piloto, compuesta por mono, botas, guantes y casco.

Las caídas son inevitables en el motociclismo, hay algunos pilotos que son más propensos a besar el suelo, porque buscan más el límite o porque cometen más errores. Marc Márquez es de los primeros y siempre ha estado en la parte alta del ranking de caídas, por su propio estilo agresivo. Pero también porque la Honda es una moto crítica, que admite menos fallos que su competencia. Eso dicen las tozudas estadísticas, que demuestran año a año con números que es más fácil irte al suelo con una Honda que con una Yamaha, por ejemplo. Y a pesar de todo, hasta la fatídica caída de Jerez en 2020, donde se fracturó el húmero y entró en una espiral de lesiones sin fin, el de Cervera no se había perdido ni una sola de las 127 carreras desde su debut en la clase reina en 2013.

Este año Márquez no participó en los grandes premios de Argentina, Las Américas y España a inicio de temporada por una complicada lesión en la base del pulgar de la mano derecha; y aunque estuvo presente en Alemania y Países Bajos, no tomó parte de las carreras del domingo por una dolorosa fractura en una costilla.

Pero Márquez no es el piloto que más grandes premios se ha perdido este año. Álex Rins, con nueve fines de semana en el dique seco; y Enea Bastianini y Pol Espargaró, con ocho, encabezan esta dolorosa clasificación. Precisamente fue el de Granollers el primero en causar baja, después de un peligroso accidente en el segundo entrenamiento del viernes en Portimao, la primera cita de la temporada. El menor de los Espargaró no se alineó en la parrilla de la cita inaugural del Mundial, y desde entonces no se ha disputado ningún sprint ni carrera con los 22 pilotos permanentes de MotoGP 2023.

Plaga de lesiones

Cuando se analizan las causas de esta plaga que salpica al Mundial de MotoGP casi todos apuntan al cambio de formato del fin de semana instaurado en 2023. La inclusión de las carreras al sprint duplicó el número de salidas y de primeras vueltas, que es donde habitualmente se producen los accidentes múltiples. El nuevo programa incluía también entrenamientos más exigentes, ya que todos contaban para la criba de la Q2, lo que obligaba a dedicar el final de cada sesión a buscar una vuelta rápida, con el consiguiente riesgo que eso tiene. Un sistema que se reformó después del verano para volver a contar con dos entrenamientos libres, uno el viernes y otro el sábado, para poder trabajar en la puesta a punto de las motos.

Aparte del formato, hay otros factores de riesgo, como la extrema igualdad entre mecánicas que sitúa a una veintena de pilotos en el mismo segundo y hace que una décimas separen varias filas de parrilla. También la mayor exigencia física de pilotar estas MotoGP repletas de alerones y la fatiga puede provocar más errores; así como la propia aerodinámica, que complica y mucho los adelantamientos, y en ocasiones estos son más al límite.

Más de un tercio de la parrilla ya se ha perdido al menos un gran premio en lo que llevamos de temporada: Pol Espargaró, Enea Bastianini, Marc Márquez, Miguel Oliveira, Joan Mir, Álex Rins, Luca Marini y Álex Márquez. En el pasado GP de Indonesia, y por primera vez desde la cita inaugural, todos los pilotos permanentes estuvieron presentes en el circuito de Mandalika. Sin embargo, Álex Márquez solo disputó el primer entrenamiento libre antes de retirarse incapaz de soportar el dolor de tres costillas fracturadas.

Volvió a probarse este fin de semana en Australia, esta vez con más éxito, lo que hacía presagiar que en Phillip Island por fin todos tomarían parte de la carrera… pero este sábado por la mañana, antes de disputarse la calificación, Álex Rins se resentía de su doble fractura de tibia y peroné que le había mantenido fuera de juego cuatro meses y se retiraba de una carrera que había ganado en 2022. Con este son ya 16 grandes premios sin tener a la parrilla titular en MotoGP al completo y solo quedan cuatro para echar el telón en Valencia e intentar romper esta nefasta racha.