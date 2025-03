Día de gloria para Aleix Espargaró

borja gonzález Termas de Río Hondo Domingo, 3 de abril 2022, 19:45 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

Este domingo Aleix Espargaró cumplía 200 grandes premios en MotoGP. Una trayectoria de trabajador, sin la posibilidad de contar con una moto de primer nivel. Hasta que 'se construyó' una. La Aprilia, una marca que había triunfado en los 250cc y en los 125cc, pero que había flojeado en los 500cc, había decidido regresar a MotoGP con un híbrido de la moto que tenían en Superbikes. Poco a poco, y desde muy lejos, habían sabido ir acercándose a la competencia, hasta el punto de ser asiduos a los diez primeros en 2021, e incluso rascar un podio en Silverstone, en la segunda parte de la pasada temporada. Pero este invierno la moto italiana, guiada por su capitán, había sido una más entre las mejores.

Tras terminar cuarto en la carrera inaugural de Catar, Espargaró había llegado a asegurar que nunca se había sentido tan fuerte, y que solo por haber perdido mucho tiempo en poder superar a pilotos como Joan Mir o Marc Márquez, se había quedado sin la opción de pelear por más. No iba de farol. En Termas de Río Hondo, desde el primer momento, el de Granollers demostró que la sintonía entre su moto, él y el trazado sudamericano era perfecta. Algo que constató con una magnífica pole el sábado, la primera de Aprilia en la era MotoGP, un resultado completado con el quinto puesto en la parrilla de su compañero de equipo, Maverick Viñales. Esto más su ritmo en el segundo entrenamiento libre le colocó en una posición a la que no estaba acostumbrado, la de máximo favorito para la victoria. Es verdad que un piloto de MotoGP agarra la posibilidad de señalar a un rival como principal candidato al triunfo en cuanto puede, para liberar presión; pero esta vez los papeles eran claros, y ni él mismo escondía que tenía algo más. Aunque luego eso hay que plasmarlo en carrera.

«No me he sentido a gusto en el principio de la carrera. Las sensaciones no eran las mismas, hacía más calor, la moto se comportaba de otra manera, y he tenido que jugar tocando todos los botones», reconocía Espargaró nada más cruzar la meta. Había salido bien, pero desde muy pronto la cabeza la había tomado otro piloto, su amigo Jorge Martín. Por detrás Luca Marini intentaba hacer valer su tercer puesto en la parrilla, aunque en nada sería superado por Pol Espargaró, y después por Álex Rins, por Joan Mir, por Viñales… Una fiesta para los españoles en MotoGP. Aunque el duelo por el triunfo se quedó en cosa de dos, eso sí, sin que Martín y Espargaró tomasen el suficiente aire como para olvidarse de los que venían por detrás.

17 años después de su debut

Desde antes de la mitad de carrera de Rins, y desde la vuelta 14 sin Pol Espargaró, que terminaba por los suelos. En todo el tramo final se podía percibir cómo la Aprilia trataba de estudiar a la Ducati y de buscar el momento de atacar y de sacar ese extra que sobre el papel tenía. Intento a ocho para el final, pero colada y de nuevo Espargaró a rueda de Martín; otro a seis para la conclusión, pero con el mismo resultado; y uno definitivo un giro después que ya solo dejó al favorito a ganar consigo mismo y con sus temores. Porque desde que debutase en el Mundial de motociclismo en 2005, Aleix Espargaró no había conseguido ganar.

De hecho, hasta este domingo era el único piloto de la parrilla de la clase reina que no sabía lo que era subir a un primer peldaño del podio. Y lo hizo en el día en el que cumplía su gran premio 200 en la máxima categoría, un 3 de abril de 2022 que nunca podrá olvidar. Y al premio de la victoria le sumó el hacerse con el liderato de una cilindrada que ha visto nueve nombres distintos en los nueve podios repartidos en 2022 (el líder tras Indonesia, Enea Bastianini, solo fue décimo; el ganador ese día, Miguel Oliveira, decimotercero; el campeón Fabio Quartararo, octavo). Ahora Espargaró cuenta con siete puntos de ventaja sobre el segundo, Brad Binder. Segundo en meta fue Martín, que se resarcía así de los dos ceros con los que había comenzado la temporada, y tercero terminó Rins, que esta vez sí está mostrando una versión mucho más regular que le está permitiendo sumar muy buenos puntos pensando en el campeonato. Mir, con su cuarto puesto, cerró una gran jornada para los españoles en MotoGP.

