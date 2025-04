MotoGP abre un mercado de 1.400 millones de habitantes

Jesús Gutiérrez Jueves, 21 de septiembre 2023, 17:59 Comenta Compartir

Hace ahora un año se anunciaba oficialmente la introducción del Gran Premio de la India en el calendario de MotoGP 2023. Un acuerdo histórico porque suponía que el campeonato penetraba en el, entonces, segundo país más poblado del mundo (según las estimaciones demográficas de la ONU hoy en día ya habría superado a China). Y cuya población de más de 1.400 millones se mueve mayoritariamente sobre dos ruedas, ya que por sus carreteras circulan más de 170 millones de motos, y representan el 75% de los vehículos. Un mercado vital para la industria de la moto y potencialmente muy jugoso para el Mundial de MotoGP.

El escenario escogido, el circuito internacional de Buddh, era de sobra conocido para el gran público de los deportes de motor, ya que entre 2011 y 2013 albergó la Fórmula 1. Un complejo ubicado al sur de Nueva Deli e infrautilizado por la ausencia de pruebas internacionales. Durante este año ha habido que renovar las instalaciones y acometer una serie de modificaciones en el trazado para conseguir una homologación que no ha llegado hasta esta misma semana. Y es que no tiene el mismo grado de verificación una pista diseñada para F1 que para MotoGP donde, por cuestiones de seguridad, no puede haber muros junto al asfalto.

Había cierta intranquilidad entre los pilotos por este asunto hasta hace unas semanas. Especialmente por la falta de información sobre las obras acometidas en el circuito. Pero lo cierto es que, según fueron poniendo un pie en la pista, las primeras sensaciones que dejaron las instalaciones y el trazado fueron positivas… pero su seguridad también dejó alguna duda. Y así lo expresaron algunas voces autorizadas como el veterano Aleix Espargaró o Marc Márquez en la rueda de prensa previa al gran premio.

«La recta de atrás es muy, muy larga. Se llegará a velocidades muy altas, y a mí el espacio que hay hasta el muro no me genera mucha confianza», comentaba el piloto de Aprilia, mientras que el ocho veces campeón del mundo también consideraba que había zonas del circuito «un poquito al límite». 2En seco no creo que haya ningún problema, pero si llueve veremos. Porque con agua necesitas más metros para detenerte, y hay algún lugar complicado», advertía Márquez. Hasta que las motos no salgan a pista este viernes no se podrá tener una visión mucho más real de la seguridad de un circuito donde se espera una afluencia masiva todo el fin de semana.

El reto de llegar a la India

Prácticamente la totalidad de la caravana del campeonato desembarcó en el circuito de Buddh en tiempo y forma. Aunque para muchos llegar hasta el subcontinente asiático ha sido toda una odisea. Sin ir más lejos, el equipo Repsol Honda tuvo que retrasar todos sus vuelos un día por la ausencia de visados para entrar al país. Un problema que sufrieron varios pilotos en primera persona, como por ejemplo Marc Márquez, que aterrizó este mismo jueves en la India y que tuvo que ir directo al circuito para cumplir con sus compromisos. «No será un problema llegar un día más tarde. Solo hay una diferencia de tres horas y media con respecto a Europa», comentaba ante los micros el piloto de Cervera, que todavía no había tenido tiempo de pasar por el box y saludar a los miembros de su equipo.

El jet lag no será un problema, pero sí el tiempo, porque se espera un fin de semana con temperaturas extremas. Algo que no es nuevo en el Mundial de MotoGP, con citas en Indonesia, Tailandia y Malasia, donde ya están acostumbrados a competir en este tipo de condiciones de calor y humedad. Para lo que no estaban preparados era para el caótico tráfico en Nueva Deli, que hace que la mayoría del paddock opte por moverse con vehículos con conductor local o directamente autobuses. Y también están siendo especialmente prudentes con la bebida y la alimentación, y la gran mayoría de equipos han facturado todo desde Europa.

La cita india será un gran premio difícil en muchos aspectos, pero todo el mundo coincidía en la importancia de tener una carrera en el país más poblado del planeta. «Aquí nos van a ver millones de personas», apuntaba el campeón Pecco Bagnaia, que también destacaba la importancia deportiva del evento: «Considerando que las calles están inundadas de motos es increíble que no tengamos pilotos indios en MotoGP. Lo que hagamos aquí este fin de semana puede ayudar a crear una futura cantera de pilotos inmensa para el Mundial».