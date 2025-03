Vietti aprieta Moto2

borja gonzález Termas de Río Hondo Domingo, 3 de abril 2022, 18:04 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Fermín Aldeguer, el piloto más joven de la parrilla de Moto2, había sido el dominador de todo el Gran Premio de Argentina: primer entrenamiento libre, segundo, oficial, donde batió el récord de precocidad a vuelta lanzada en la clase intermedia que mantenía Jorge Lorenzo desde 2005, y el warm up matinal, con récord de Termas de Río Hondo incluido. Todo esto lo confirmó en el inicio de la carrera, tomando el liderato desde los primeros compases, aunque sin poder quitarse de encima a un invitado 'no inesperado': Celestino Vietti, el líder de la general. Vietti no dejó al español, e incluso pudo superarle en la vuelta cuatro. Tres después, cuando Aldeguer trataba de recuperar su puesto, el italiano cerró su trayectoria impactando con su rival, que terminó por los suelos y con su sueño de rematar su tremendo fin de semana en Argentina.

A partir de ahí Vietti marcó la pauta, aunque con la compañía de Somkiat Chantra, que con su carrera de este domingo corroboró que su triunfo de Indonesia no había sido flor de un día. El tailandés agobió al líder, aunque no tanto como para quitarle el triunfo, uno que le coloca ya sí como el favorito en la pelea por el título. Y más porque el segundo de la general, Arón Canet, perdió la batalla por el tercero con otro de los llamados a pelear por la corona, el japonés Ai Ogura. Canet, eso sí, mantiene su puesto, aunque ya a 31 puntos del primero. Pedro Acosta, séptimo, saliendo desde el puesto 17, y Albert Arenas, octavo, fueron los otros dos españoles que terminaron entre los diez mejores.

