Motivos para creer en Jorge Martín

Pecco Bagnaia y Jorge Martín posaron este jueves como dos boxeadores en la sala de prensa del circuito Ricardo Tormo de Valencia. En medio, la ... Torre de los Campeones, el trofeo donde están todos los ganadores de la clase reina del motociclismo. En la última placa figura el nombre del italiano, que hace ahora un año también llegaba a esta última cita de Valencia como aspirante. Entonces tenía 23 puntos de ventaja sobre Fabio Quartararo y le bastó con acabar noveno con mucho sufrimiento. «Recuerdo que sentí mucha presión antes de la carrera del domingo y no fue nada fácil. Creo que este año entiendo mejor la situación y que puedo gestionarlo mejor, pero está claro que la presión irá aumentando día a día», comparaba Bagnaia su situación actual con la del año pasado.

La ventaja con la que cuenta ahora el líder del Mundial es de 21 puntos, pero este año hay 12 puntos más en juego en cada gran premio, con la introducción de los sprint de los sábados. Y a esa carrera corta es a la que se agarra Jorge Martín para empezar a creer. «Cualquier estrategia pasa por ganar el sábado y ver qué posibilidades tenemos de cara al domingo, porque necesitaremos meter pilotos entre yo y Pecco», reconocía el piloto madrileño. Jorge Martín se ha confirmado este año como un especialista en las carreras al sprint, donde acumula ocho victorias y ha ganado cinco de las últimas seis.

Un nuevo triunfo el sábado le permitiría meter más presión a su rival y, de paso, mantener viva la lucha por el título al menos hasta el domingo. En el lado opuesto, Bagnaia podría proclamarse campeón el mismo sábado si saca más de cuatro puntos a su rival. Y el italiano no oculta que ve factible esa combinación: «Es posible y me gustaría ganarlo el sábado para disfrutar el resto del fin de semana, pero si veo que el riesgo es demasiado alto cogeré punto y trataré de cerrarlo el domingo».

Jorge Martín se aferra a sus opciones. Después del jarro de agua fría que supuso el pasado GP de Catar, donde se dejó buena parte de sus opciones por un neumático defectuoso, el madrileño hizo borrón y cuenta nueva: «En el avión de vuelta a España ya estaba viendo películas y pensando en Valencia». Es consciente de que necesita casi un milagro, y por eso quiere afrontar este fin de semana de manera diferente, sin presión y con el factor cancha a favor, ya que el Ricardo Tormo estará a rebosar este fin de semana. «En las últimas carreras no estaba disfrutando nada y tengo ganas de tomármelo como lo que es, mi pasión. Quiero disfrutar de cada vuelta desde mañana. No tiene ningún sentido obsesionarme ni volverme loco, y luego pasarlo mal si no salen las cosas. Sé que tengo la velocidad y sé que puedo hacerlo», proclama.

El último baile

Además del duelo por el título, el Gran Premio de Valencia marcará el final de una era en MotoGP con el adiós de Marc Márquez del Repsol Honda. El piloto de Cervera lucirá un casco conmemorativo donde figuran fotos de sus seis títulos que ha ganado vistiendo estos colores, y con una palabra en japonés de agradecimiento a su fábrica: «Será un fin de semana de emociones en el que una de mis tareas principales será gestionarlas y evadirme de todo. Pero será uno de los más especiales por la despedida».

Cuando el domingo Márquez se baje de su Honda dejará atrás 11 años de una exitosa relación que se ha visto truncada por la falta de competitividad de la moto, pero no porque se acabó el amor. De hecho, en el circuito Ricardo Tormo se han instalado varias lonas gigantes con el lema 'Gracias Marc'. Aunque el propio piloto catalán nunca ha cerrado la puerta a un posible retorno en el futuro, en sus palabras se desprendía un adiós definitivo: «Por mucho que cambie de equipo, no voy a lograr seis títulos más. Por eso sé que cuando me retire se me recordará por los colores en el Repsol Honda que siempre formarán parte de mi carrera profesional y de mi corazón».

