Misano empieza con otro festival de Ducati en casa

No hace tanto tiempo, el estrecho circuito de Misano, con sus rápidas curvas y cortas rectas, era una de las peores pesadillas para Ducati. Sin embargo, ahora no hay una pista que se le atragante a las motos rojas, que van de exhibición en exhibición. Ducati sigue intratable y ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo a las primeras de cambio, copando las cuatro primeras posiciones en la jornada inaugural del Gran Premio de San Marino.

El más rápido del viernes fue Enea Bastianini, que superó a los dos pilotos del equipo de fábrica, Pecco Bagnaia y Jack Miller, y al francés Johann Zarco. Aunque solo era un entrenamiento, el italiano tenía cosas que celebrar en Misano, ya que hace apenas una semana Ducati le confirmaba en su escudería oficial en 2023, sustituyendo a Miller. En unos meses, la Bestia, como le apodan en el paddock, pasará de estar en el cuarto equipo en el escalafón de la marca italiana (el Gresini Racing), a vestir el rojo de Ducati. Un ascenso que se ha ganado en la pista, ya que este año ha sumado tres victorias, tantas como el líder Fabio Quartararo, pero cuya irregularidad le ha dejado fuera de la batalla por el título.

En realidad, no era un viernes más para ninguno en Misano. Esta jornada de entrenamientos libres tenía su importancia de cara a conformar la parrilla del domingo, porque la previsión para el sábado es de lluvia. Si se cumple el pronóstico, de la clasificación de este viernes saldría el 'top 10' que se clasifica automáticamente para la Q2, que es la que define la parrilla del domingo. Lo explicamos: de la combinación de los tiempos en los entrenamientos libres del viernes y sábado (FP1, FP2 y FP3) se extraen los diez mejores tiempos que se clasifican directos para esa Q2. El resto, del puesto undécimo al vigesimocuarto, debe pasar por la Q1, donde solo se repescan dos tiempos para la sesión definitiva. De esta forma, en la Q2 participan doce pilotos, que se reparten las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo. Habrá que ver si las predicciones se cumplen y la lluvia llega al circuito de Misano.

De momento, de los diez pilotos que estarían ya clasificados para esa hipotética Q2, habría seis Ducati (Bastianini, Bagnaia, Miller, Zarco, Jorge Martín y Bezzecchi), dos Aprilia de los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, y las Yamaha de Fabio Quartararo y Franco Morbidelli. Ni rastro entre los diez primeros de las Honda, Suzuki o KTM, a los que les espera el purgatorio de la Q1 para tratar de enderezar un fin de semana que ha empezado torcido.

Una sanción discutida

El viernes también dejó polémica en el paddock de Misano. Acababa de ondear la bandera de cuadros en el primer entrenamiento libre del viernes y los pilotos se afanaban por dar su última vuelta rápida. En esas estaba Álex Márquez cuando se encontró en la salida de una curva ciega a Pecco Bagnaia, que ya había dado por concluida su sesión y rodaba lento en medio de la pista. El piloto español pudo esquivarle en el último momento, pero la acción fue realmente peligrosa y a pesar de que el italiano pidió perdón en varias ocasiones, los comisarios investigaron la acción y le impusieron una sanción de tres posiciones en la parrilla del domingo.

El piloto de Ducati, que viene de ganar las últimas tres carreras de manera consecutiva, aceptó la sanción con resignación. Sin embargo, sus rivales se mostraron sorprendidos por la penalización, ya que en el pasado, por acciones similares, se había sancionado con mayor dureza. «Esperaba que fuera una 'long lap' (vuelta larga) de sanción», comentaba Aleix con incredulidad. Mientras que el líder Quartararo bromeaba: «Si lo hubiera hecho me caen tres años de prisión». Hay que recordar que no hace tanto el piloto francés tuvo que cumplir una 'long lap' en carrera por una sanción mucho más discutible que la de Bagnaia. En cualquier caso, no parece que sea una penalización que vaya a condicionar la carrera del domingo, que se presenta como un nuevo episodio de la armada Ducati contra todos.

