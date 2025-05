Maverick Viñales lidera el repóker español en el sprint de Texas

Jesús Gutiérrez Sábado, 13 de abril 2024, 19:18 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

Maverick Viñales fue el protagonista indiscutible de un sábado histórico para el motociclismo español. Se llevó la pole, con récord absoluto del circuito, la vuelta rápida de carrera y lideró cada una de las diez vueltas de un sprint en el que rápidamente tomó la delantera y controló a su antojo, manteniendo un colchón de seguridad de dos segundos con sus perseguidores.

El de Roses repitió triunfo al sprint, como ya había logrado en el circuito de Portimao, y se consolida como el principal favorito para el domingo, en busca de la que sería su primera victoria en una carrera larga con la Aprilia. De lograrlo, sería el primero piloto en MotoGP que vence con tres marcas diferentes, ya que anteriormente había ganado con Suzuki y con Yamaha. «Estoy viviendo un sueño y quiero seguir soñando», decía el triunfador del sábado nada más bajarse de su Aprilia.

La vuelta estratosférica de Viñales en la Q2 impidió a Pedro Acosta batir otro récord de precocidad que ya tiene a tiro y que podría caer en los próximos grandes premios: el de la pole más joven de la historia. Se quedó segundo, su mejor calificación en la clase reina, y desde esa posición la vida es más fácil. Aunque algo menos justo al lado está el 'sheriff' de Austin, Marc Márquez, que partía tercero y que en la primera curva le robó la cartera al que muchos consideran su heredero.

Con Viñales en otro nivel, el duelo se centró en esa segunda posición, porque Acosta apretaba a Márquez y cada vuelta parecía más cerca. El de Cervera sufría especialmente en el primer parcial del circuito, la serie de nueve curvas enlazadas que suceden la primera frenada. Y fue precisamente ahí donde lo intentó el murciano. Sin embargo, fracasó en la única vez que lo probó (vuelta 5) y ese error, también lo aprovecharía Jorge Martín por detrás, que le terminaría por sacar del podio.

El aviso del 'Tiburón' también le ayudó a Marc a hacer un 'click' y sacarse un par de décimas que tenía en el bolsillo para zafarse de sus rivales y consolidar esa segunda posición. «A este podio le doy mucho valor porque no ha sido fácil», explicaba Márquez al micro de DAZN. «En la primera parte del sprint tenía un problema en la moto que me hacía estar incómodo, por eso tenía una mentalidad defensiva de mantener a raya a Acosta y Martín. Pero al final he encontrado la manera de ir rápido, me pude escapar y cuando más cómodo me he sentido ha sido en el tramo final, así que es una buena noticia para la carrera larga».

Más líder

Antes de arrancar la jornada del sábado, Jorge Martín era el máximo favorito para la pole y para el sprint, pero se complicó él solo la vida en la Q2, con dos caídas consecutivas con el mismo neumático; que le obligaron a jugarse toda la sesión a un intento. Salvó los muebles con la sexta posición de la parrilla, pero quizás le condenaron en el sprint, porque a priori era el único que podría haber seguido el ritmo de Viñales. La fiesta del motociclismo español la completó Pedro Acosta con la cuarta posición y Aleix Espargaró, quinto, en un repóker nunca visto un sábado en MotoGP.

Con la tercera posición de en el sprint, Jorge Martín aumenta su ventaja en la general, con 24 puntos sobre Enea Bastianini (6º en el sprint), 25 sobre Brad Binder (12º) y 28 sobre el bicampeón Pecco Bagnaia, que pese a partir cuarto en parrilla, se quedó clavado en la salida y aunque luego remontó solo pudo sumar dos puntos tras acabar octavo. Y con estos números, el de San Sebastián de los Reyes prácticamente se aseguró llegar líder al próximo gran premio en Jerez, que se disputará el último fin de semana de abril, y en el que ya ha confirmado presencia otra leyenda como Dani Pedrosa, ahora probador de KTM y que repetirá 'wild card' como en 2023.

El dominio español en MotoGP se replicó en las categorías pequeñas, donde Arón Canet lideró en Moto2 una primera con Fermín Aldeguer y Sergio García; mientras que en Moto3, el hispano-colombiana David Alonso superó a José Antonio Rueda y al líder de la menor de las cilindradas, Dani Holgado.

Temas

Austin

Moto2

Moto3

Motos

MotoGP