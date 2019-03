Moto3 Masiá: «Uno no se imagina lo que cuesta llegar hasta aquí» Masíá, celebrando su victoria durante el GP de Argentina. / Juan Mabromata (Afp) El piloto de Algemesí firmó un fin de semana fantástico tras culminar su primera 'pole' con un triunfo histórico BORJA GONZÁLEZ Termas de Río Hondo (Argentina) Domingo, 31 marzo 2019, 19:29

Jaume Masiá, una de las promesas del motociclismo español, y que ha tenido una carrera con altibajos hasta llegar al Mundial, logró en Argentina su primera victoria en el campeonato después de salir desde la pole. Un fin de semana de ensueño.

Una gran carrera.

Sí, ha sido muy difícil, muy peleada, y creo que muy merecida por mí y por mi equipo. Aquí no se regala nada. Desde muy pequeño he peleado para esto, así que estoy muy contento.

Parecía como si estuviese intentando mantenerse tranquilo hasta el momento clave del final…

Bueno, eso de ir tranquilo es relativamente difícil porque aquí íbamos todos muy rápido. Sí que he intentado no ponerme nervioso, dejar pasar vueltas, y cuando en las últimas cinco, cuando los neumáticos empezaban a deslizar, de todos, me he encontrado un pelín mejor que ellos y he podido remontar esas posiciones que al final me han dado la victoria. Ha sido un adelantamiento en cada curva, muy, muy complicado, y luego en la recta era muy difícil adelantar, pero hemos podido hacerlo.

¿Qué ha pensado cuando ha cruzado la meta?

Me he puesto a llorar. Uno no se imagina lo que cuesta llegar hasta aquí, a donde estoy ahora, cuántos huesos rotos, cuántos entrenamientos diarios, con mi padre, con mi familia, para en los momentos duros valorar quién está ahí. Esto lo cojo como un impulso para, sobre todo, seguir trabajando más duro que nunca.

Fin de semana con pole y con victoria.

Es impresionante lo que estoy viviendo ahora, no me lo acabo de creer. Es muy difícil, todo el mundo va muy rápido y no te puedes despistar. Que en una carrera tan difícil hayamos podido ganar es muy importante y muy satisfactorio para mí.

¿Tiene la sensación de que es un pasito más, se lo va a tomar con tranquilidad este año o va a estar ahí más veces?

La verdad es que no lo sé, lo intentaremos, como en todas las carreras, aunque por ejemplo, en Qatar, lo intenté mucho, incluso más que aquí, y no salió. No es por falta de ganas, al final aquí cuadrarlo todo es muy difícil. Y sobre todo cojo esto como una gran satisfacción y un regalo por el trabajo y el sacrificio hecho.

Esta mañana se ha caído en el warm up. ¿Ha tenido miedo de hacerse daño?

No miedo. Cuando me he caído lo primero que he hecho ha sido mirar atrás para ver si venía otro piloto, porque hemos caído muy, muy rápido y he tenido suerte de salir bien.

Y eso que en teoría este fin de semana era para recuperar sensaciones y divertirse tras lo de Qatar…

Yo disfruto yendo rápido, y en este fin de semana ha salido todo bastante redondo en el trabajo con la moto. Cuando he visto que podía ganar, qué quieres que te diga, lo he intentado.

Esto le llega tras una carrera deportiva un poco rara. Empezó levantando mucha expectación, pero luego sufrió un parón y tuvo que rehacerse cuando salió del equipo de Emilio Alzamora…

En este aspecto tengo que dar las gracias a Julián Miralles, al Circuito de Valencia y a la Diputación por el apoyo, porque después de estar en el mejor equipo, con la mejor estructura, el mejor presupuesto, y no funcionar, fue un palo muy gordo para mí y para mi familia. Porque es un deporte muy costoso y la verdad es que nos veíamos en la calle, a punto de correr en el campeonato de 300. Así que es impresionante cómo me siento ahora, tengo que valorar este momento porque no sé cuándo se volverá a repetir. Pero seguro que lo intentaré.