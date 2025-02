Martín y Bagnaia, acción y reacción en MotoGP

La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este último ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Este principio de acción y reacción es el que se ... está viviendo esta temporada en el Mundial de MotoGP.

Cada vez que Jorge Martín parece dar un paso que le sitúa más cerca del título de MotoGP, Pecco Bagnaia responde inmediatamente con otro paso en el sentido contrario que vuelve a equilibrar las cosas. Y viceversa. Así llevan todo el año, alternando días triunfantes con derrotas psicológicas. A veces en un mismo fin de semana, como ocurrió en el pasado Gran Premio de Tailandia. En el sprint del sábado el español derrotó a su rival adelantándole en la pista, en un circuito que teóricamente era favorable para el italiano y en el que además partía desde la pole. Pero Bagnaia le devolvió inmediatamente el golpe en la carrera del domingo, remontando después de que Martín se hubiese puesto en cabeza en la salida.

Pocas veces los dos pilotos que se están jugando el título se sienten ganadores de un mismo gran premio, pero en Tailandia ambos salieron más confiados de sus posibilidades de lo que llegaron. «La victoria es muy importante para el campeonato, pero lo es más a nivel mental», argumentaba el italiano en un discurso muy similar al que había utilizado el español tras el sprint del sábado. En el global del fin de semana, Martín sumó 29 puntos por los 32 de Bagnaia y ahora les separan 17 puntos en la clasificación general.

Con esta proyección y los puntos que quedan en juego (74), no serían suficientes para un teórico 'sorpasso' final. De hecho, una de las claves en esta batalla es que ahora el italiano ya no depende de sí mismo para ser campeón, porque ni siquiera sumando las cuatro victorias que quedan (dos carreras y dos sprint en Malasia y Valencia) le aseguran el campeonato. Ya que, cuatro segundas posiciones de Martín le harían campeón por 1 punto. Quizás por eso, y pese a que el madrileño no quiere pensar ni en números ni en matemáticas, dio por cumplido su objetivo Tailandia deslizando la frase «era parte del plan», tras terminar por detrás de su rival en la carrera.

Otra de las certezas que dejó el pasado Gran Premio de Tailandia es que ya solo Martín y Bagnaia optan al título de MotoGP, después de sendas caídas de Márquez y Bastianini en la carrera del domingo. El mano a mano ya es un hecho, aunque es de prever que ambos pilotos, y quizás alguno más, puedan interferir en el campeonato 'robando' puntos a uno o al otro.

Más nivel

Bagnaia y Martín están reeditando el duelo por la corona de MotoGP del año pasado, pero habiendo subido ambos el nivel, especialmente el madrileño que ya suma más puntos que en toda la temporada anterior (453 por los 428 cuando fue subcampeón) y está cerca de alcanzar los 467 con lo que se proclamó campeón el italiano en 2023.

El de San Sebastián de los Reyes se siente más preparado que nunca para conquistar el campeonato y la experiencia de 2023, cuando llegó con posibilidades hasta la última cita de la temporada en Valencia, no hacen más que reafirmar su crecimiento personal. «Haber acabado segundo en días como tan difíciles como hoy, me demuestra lo preparado que estoy para ser campeón de MotoGP», explicaba después de la carrera de supervivencia en Tailandia, con lluvia y la pista encharcada. Y sentenciaba: «Siempre he creído en mí, cada vez creo más y me demuestro más a mí mismo».

Sin duda, Jorge Martín ha dado un paso cualitativo esta temporada y está empujando con todas sus fuerzas para conquistar el soñado título de MotoGP. Pero también lo ha hecho su rival, Pecco Bagnaia, que está presionando con una magnitud similar, pero en sentido opuesto. Acción y reacción para conquistar título de MotoGP.