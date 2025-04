Bagnaia gana el sprint de Japón tras la caída de Acosta

Jesús Gutiérrez Sábado, 5 de octubre 2024, 11:21 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

La meteorología jugó su papel en el circuito de Motegi y, aunque cayó menos agua del esperado, las condiciones de pista toda la jornada fueron complicadas, con lluvia intermitente y parches de humedad que condicionaron todas las sesiones. Esta incertidumbre se notó más en la calificación, donde las gotas no dejaron de caer, aunque no terminaron de encharcar la pista como para que tuviesen que montar neumáticos de agua, aunque las segundas motos estaban montadas con esa configuración en el box por si acaso.

La lluvia fue a menos y eso permitió que en los últimos minutos se rodara realmente rápido. De hecho, Marc Márquez hizo una vuelta de récord a falta de cuatro minutos que le situaba en la pole. Sin embargo, le cancelaron esa vuelta estratosférica por exceder los límites del trazado en la salida de la curva 4. Una decisión que trajo cola, no porque el de Cervera no hubiera pisado el verde por milímetros, sino por cuándo le comunicaron que le habían quitado esa vuelta.

«Evidentemente he tocado el verde, pero encima de la moto no te das cuenta. Normalmente la vuelta se cancela de inmediato y cuando he visto que no se cancelaba, he decidido no empujar más los siguientes dos giros porque no tenía sentido arriesgar cayendo gotas. El problema ha estado en cuando ha llegado la notificación, al cabo de cinco minutos y cuando ya se había acabado el entrenamiento y no tenía ninguna opción de hacer otra vuelta». Nada más acabar la sesión, Márquez fue a pedir explicaciones a Dirección de Carrera, que se excusó por un error en la comunicación de la sanción.

Ese fallo dejó noveno a Márquez y dejó al frente de la parrilla del GP de Japón a Pedro Acosta, en su primera pole en la clase reina y la tercera más joven de la historia, tras Fabio Quartararo y el propio piloto de Cervera. Junto a él, en primera fila, se situaron Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, mientras que Jorge Martín sufrió una caída y se vio condenado a partir desde la cuarta fila (11º) en el sprint y en la carrera del domingo.

Bagnaia aprovecha el regalo de Acosta

En la salida, Bagnaia le robó la primera posición al joven 'poleman' de Motegi y se situaba en cabeza, con Acosta por delante de Bastiani emparedado entre las dos Ducati oficiales. El otro foco estaba un par de filas más atrás, donde Martín remontaba ganaba muchas posiciones en esas primeras curvas y en cambio Márquez no hacía una de esas salidas marca de la casa, pero sí ganaba varias posiciones durante la primera vuelta hasta situarse a la estela de Martín, rodando en quinta y sexta posición en el primer paso por meta.

En la segunda vuelta, Márquez pasaba a Martín y ambos ganaban una posición gratis con la retirada de Binder, que rodaba cuarto; aunque perdían marchaban un segundo por detrás del trío de cabeza, que desde la tercera vuelta encabezaba Acosta tras un impecable adelantamiento a Bagnaia. El de Mazarrón lideró la carrera sin cometer un solo error hasta que, a falta de cuatro vueltas se fue al suelo, cuando más estaba apretando y había conseguido un colchón de más de un segundo con sus perseguidores. «Es la caída que más me duelo porque hoy éramos competitivos de verdad. No se nos ha caído nadie delante, no se ha ido nadie largo para que liderásemos y estábamos haciendo un ritmo bueno, incluso cuando la salida no ha sido la mejor. Ha sido una pena, porque ha sido un error muy pequeño, Me he ido un pelín largo y a la que he tumbado un pelín de más... Ha sido una tontería».

Bagnaia aceptó el regalo de Acosta para lograr su tercera victoria consecutiva del sábado y ya tiene una más que Martín este año en un formato sprint que, a priori, le iba mejor al español. Cruzó la línea de meta con apenas 181 milésimas de ventaja, porque se relajó en la última vuelta y sus perseguidores estaban en medio de una batalla por la segunda posición. En los últimos giros Márquez olió sangre y recortó la distancia con Bastianini, al que llegó a meter la moto a dos giros del final. La respuesta del italiano no se hizo esperar y hasta en dos ocasiones le devolvió el adelantamiento. Finalmente, Márquez se tuvo que conformar con la tercera plaza, que ya era un buen resultado viniendo de dónde venía, aunque el español no acostumbra a perder estos duelos.

Martín entró en cuarta posición y cedió 6 puntos con respecto a su rival en una clasificación que volvió a comprimirse y en la que solo 15 puntos separan a ambos. «Está claro que siempre pasa algo. Hoy he cometido un error en la Q2 y no es nada bueno salir undécimo cuando tu rival por el Mundial sale segundo». Todavía le quedará una salida más, en la carrera del domingo, para tratar de minimizar en la medida de lo posible un gran premio que se le ha complicado mucho al madrileño.

Sábado de calificaciones también en las categorías pequeñas, donde Jake Dixon logró la pole en Moto2, con Arón Canet tercero. Y en Moto3, el más rápido fue Iván Ortolá, mientras que David Alonso partirá desde la primera fila, tercero, en la carrera del domingo donde podría proclamarse campeón del mundo por la vía rápida.