GP Japón Márquez: «No sabía que no había conseguido nunca una 'pole' aquí en MotoGP» Marc Máquez / EFE Sumó en Motegi su décima 'pole' de la temporada, la número noventa en su carrera mundialista, y la primera en casa de Honda desde que subió a la clase reina en 2013 MOTEGI Sábado, 19 octubre 2019, 17:03

-Van renovándose los que le acompañan en la primera línea, ¿no?

(Risas) Sí, van renovándose. ¿Morbidelli es más joven que yo?

-Sí.

Pues otra vez el más veterano de la rueda de prensa, cuidado. Van pasando los años y lo importante es que van pasando pero van subiendo las estadísticas. Se tiene que aprovechar la vida, ya no recuperarás nunca lo que ha pasado, así que hay que disfrutar el momento. Bueno, estoy hablando como un viejo pero tengo 26. (Risas)

-Ha hecho un poco el discurso de Lorenzo cuando cumplió los 30.

No, no, pero me he dado cuenta antes.

-¿Para cuándo el libro de memorias?

(Risas) No, no, he empezado a hablar y me he dicho: ¡pero si tengo 26! Hasta que me retire no hay más libros.

-Esta pole en MotoGP no la tenía. ¿Le ha hecho especial ilusión, en un entrenamiento complicado por las condiciones?

No os lo vais a creer, pero no lo sabía. Cuando he llegado al corralito, en la primera entrevista, con Izaskun Ruíz, me lo ha dicho. No sabía que no había conseguido nunca la pole aquí en MotoGP, así que contento, además de que me han dicho que era el único circuito donde no lo había logrado. Para acabar una temporada buena mejor hacerlo de esta manera.

-Ha conseguido una buena diferencia pero ha dicho que no se encontraba del todo cómodo.

Sí, he logrado la pole y todo esto, pero en todo momento me gusta ser realista, y no ha sido una pole normal, una pole de récord donde la pista estaba completamente seca. Estaba en esas condiciones que me gustan, aunque me gustaba más cómo estaba en el FP4, en el oficial estaba ya más seca, sólo había dos puntos mojados que se podían pasar bastante bien. Pero por eso quiero esperar al warm up, para entender exactamente dónde estamos.

-Ha sido el único que ha usado dos motos.

Sí, sí, teníamos una y una, pero han preparado la segunda en el último momento porque si sales y haces una vuelta en seco, ya no la vas a mejorar en agua. Y teníamos dos de seco porque teníamos que probar una cosa. Y todo que ha sido la vuelta mejor con la segunda moto, me he sentido mejor con la primera. Mañana es importante confirmarlo.

-Hablaba de familia: la salvada que ha protagonizado hoy su hermano ha sido increíble.

Ha sido increíble, ha sido increíble. Además, ha sido bonito, porque estamos box con box, y se ha escuchado que los de mi equipo lo hemos celebrado como una victoria. Ha sido muy bonita la salvada, ha sido de esas que se quedan, ese vídeo ya se queda ahí para la historia, porque salvar una de esas no es nada fácil. Luego dándole vueltas también he pensado que salvas esto cuando tienes un punto extra de concentración. Le ha dado un aviso la moto, ha sido un aviso la situación, pero ya está. Ese vídeo ya lo tiene. Me cuesta decirlo, pero ha superado mis salvadas. Ese vídeo no lo tengo aún yo, un 'highside' de estos. Tampoco tengo ganas de tenerlo (risas).

-¿Puede ser la suerte de los campeones?

Puede, puede, pero la suerte la tienes que tener los domingos. Mañana tiene una importante carrera, hoy lo ha salvado de la mejor manera.

-Hay que estar fuerte para salvarla así.

Es esto, hay que estar fuerte, hay que estar concentrado y fuerte, porque hay un momento ahí muy complicado. Creo que está más concentrado que nunca y acciones como esta también lo demuestra. Por ganas, no será, así que a ver si le acompaña la suerte.

-¿Qué ha comentado cuando se han visto?

Con la mirada nos entendemos, porque nos hemos visto del FP3 al FP4, y con la mirada nos hemos entendido. Se ha empezado a descojonar solo el tío. (Risas) He dicho: 'venga, va, no lo vuelvas a probar, que ya has comprado todos los cupones esta semana'. Ya los ha gastado, que no gaste ninguno más mañana.

-Y para la carrera, ¿muchas dudas? Sólo un día de trabajo y puede que haga más calor.

Es ahí en donde he hecho un poco hincapié en la rueda de prensa, porque creo que hay dudas en el neumático trasero. Depende mucho de la temperatura. Hay confusión entre todos porque en el FP1 fue muy bien el medio, en el FP2 el blando y el medio no iba tan bien, y será ahí donde tendremos que estar más atentos que nunca.