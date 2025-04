Los Márquez mandan en Australia y los favoritos salvan un viernes loco

Jesús Gutiérrez Viernes, 18 de octubre 2024, 11:18 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

Una sesión de entrenamientos del GP de Australia cancelada por un aguacero, una bandera roja provocada porque un ganso que cruzó la pista -antes, un grupo de la misma especie había hecho lo propio en Moto2, provocando otra parada temporal- y una liebre que se salvó por milímetros de ser arrollada por la Ducati el líder de MotoGP. Una estampa típica de Phillip Island en el viernes más loco del año.

La intensa lluvia de la mañana había obligado a cancelar el primer entrenamiento libre de la clase reina. Sí se habían podido celebrar los de Moto3 y Moto2, pero ya en los minutos finales de la categoría intermedia arreció el temporal, que mantuvo a todos los pilotos de MotoGP en boxes y con la incertidumbre de si pudiera disputarse la jornada. Finalmente salió en sol y volvió a hacerse realidad el dicho de que se pueden ver las cuatro estaciones del año en Phillip Island.

La sesión vespertina arrancó con la pista prácticamente seca, ya que las motos de las cilindradas pequeñas habían ido secando el asfalto, aunque quedaban parches de agua y había nubes amenazantes en el horizonte. La premisa desde los boxes era clara, había que buscar el tiempo desde el primer minuto, por si volvía el temporal. Y es que, la práctica de la tarde del viernes cuenta y mucho, ya que los diez mejores tiempos pasan directos a la Q2 y el resto se ven condenados a la repesca de la Q1.

Este tipo de condiciones cambiantes son en las que Marc Márquez hace la diferencia y desde el primer momento de la sesión marcó la pauta: «Nada más salir he decidido empujar para clasificar bien por si volvía a llover. Tomar riesgo en esas primeras vueltas siempre ha sido uno de mis puntos fuertes. Normalmente se me dan bien porque me adapto rápido a las condiciones, pero ahora habrá que ver cómo evoluciona el fin de semana, porque mi margen de mejora ya es menos que el del resto que irán llegando y a Martín lo he visto muy fuerte con neumático usado».

Dio igual lo que mejoró la pista porque Marc lideró prácticamente de inicio a fin el entrenamiento, salvo instantes puntuales. Y el equipo Gresini y la familia Márquez celebraron una jornada excelsa con la segunda posición, Álex, que se quedó a una décima de su hermano mayor gracias a un vueltón sobre la bocina. Al margen de cómo califique este sábado, su domingo estará condicionado por una sanción de vuelta larga que arrastra de la última cita en Japón: «Aquí duele más porque es un escenario en el que puedo hacerlo bien, pero tengo que cumplir ese castigo y es lo que hay».

Los favoritos se reponen

En clave campeonato, ni Jorge Martín ni Pecco Bagnaia tuvieron un viernes apacible. Al madrileño se le complicó de salida con una caída sin consecuencias en su primera vuelta de formación. Un percance que arrastró buena parte de la sesión, pero que afortunadamente quedó en anécdota porque acabó cuarto, por detrás de la Ducati de Marco Bezzecchi. «Una jornada movidita», definía el líder de MotoGP, dando por buena la cuarta posición. «Ya el hecho de no rodar por la mañana afecta, pero rodar y en la primera vuelta irme al suelo... ha sido culminarlo. Mucho estrés, pero he podido sacar la situación adelante y estamos en el 'top 10', que era el objetivo», destacó Martín.

También cumplió con el trámite Bagnaia, quinto, que también se repuso de un inicio de sesión revuelto, ya que tuvo que volver a boxes a cambiar de moto porque su primera Ducati le daba problemas. De esta forma, se daba la circunstancia de que los primeros minutos de práctica, los únicos pilotos sin cronometraje eran los dos aspirantes a la corona de MotoGP. Y si hubiese llovido en ese momento…

Por lo demás, Maverick Viñales firmó un buen estreno con la sexta posición, siendo la primera no Ducati del viernes y manteniéndose todo el entrenamiento con los mejores. Binder, Di Giannantonio, Morbidelli y Álex Rins completaron el 'top 10' que clasifica para la Q2. Se quedó fuera Pedro Acosta por una inoportuna caída en los minutos finales, y el murciano tendrá que pasar por la repesca de la Q1, donde solo clasifican los dos mejores tiempos.

En Moto2 hubo festival español, copando las cuatro primeras posiciones del día Fermín Aldeguer, Arón Canet, Alonso López y Manu González; con el líder Ai Ogura, que tiene bola de título este fin de semana, en una discreta 13ª posición. Y en Moto3, donde ya no hay nada en juego más allá del subcampeonato, el debutante Ángel Piqueras fue el más rápido, seguido del campeón David Alonso.