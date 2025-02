Márquez: «Tenía un gran reto por delante porque la diferencia con Maverick era muy grande»

BORJA GONZÁLEZ Circuito de Phillip Island Domingo, 27 de octubre 2019, 10:05 Comenta Compartir

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no cede un ápice frente a sus rivales, a los que va camino de tiranizar tras forzar en Phillip Island el error del también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en la última vuelta para adjudicarse la undécima victoria de la temporada con su triunfo en el Gran Premio de Australia de MotoGP.

Undécima victoria del año

Es lo que intentamos y de lo que se trata. Lo dije cuando conseguí el título, que de lo que se trataba era de acabar todas las carreras en el podio, no ganarlas, pero sí estar en el podio, y hoy tenía un gran reto por delante porque la diferencia con Maverick era muy grande, especialmente en la clasificación y en el warm up era un mundo. Pero confiaba que si sobrevivía cinco vueltas detrás de él podría seguirle y es lo que he hecho: he hecho un tiempo muy similar al de la clasificación pero sabía que si era capaz de aguantar esas vueltas detrás de él podría luchar hasta el final.

¿Se iba midiendo con Maverick?

Sí, me iba midiendo en las últimas vueltas porque estaba intentando entender cómo hacerlo, ya que patinaba mucho el neumático trasero ya que ésta es una de las pistas en las que se usa más; aparte, hemos salido los dos con el blando. Mi estrategia era seguirle al principio y sobrevivir al final, pero el ataque ha sido en la última vuelta, mi intención era pasarlo en la recta de meta que era el único sitio en el que era más rápido que él y solo hay una recta ya que en el resto, en el sector dos y tres se me iba, se me escapaba y pensé 'lo paso y ya me pasará durante la vuelta si quiere, pero ya habré salvado algunas curvas'; también tenía un segundo comodín, porque si no pasaba nada en la última vuelta, en la última curva lo podía pasar antes de la línea de meta, justo, pero lo pasaba si no sucedía nada raro, aunque eso ya era mucho riesgo y el corazón no está para eso, así que he intentado cerrar puertas durante toda la vuelta.

Lleva tres ganadas en últimas vueltas. ¿Demuestra que también así puede ganar?

Nunca he dudado de que podía y siempre me he encontrado muy fuerte en toda mi carrera deportiva en las últimas vueltas, pero está claro que hay veces que pierdes y es importante entender por qué, si ellos realmente eran más rápidos o no, pero nunca he dudado de mi agresividad en esos momentos, de mi capacidad de improvisar en las últimas vueltas aunque no siempre sea el más rápido. Y, a veces, sin ser el más rápido lo intento igual, como hoy que lo he intentado, me podía caer pero lo he intentado y ha salido bien, pero yo soy así y lo intento aunque esté perdido y a veces pierdo. Aunque cuando me encuentro fuerte, al menos este año, no doy opción a llegar a esa última vuelta.

¿Con qué piloto se divierte más jugándosela en la última vuelta y a quién le da más satisfacción ganar?

Bua, satisfacción, con todos. Y la impotencia de perder, también con todos. Da igual el color y el número. Cuando hay un campeonato en juego, la sensación aún es mayor. Y cuando está decidido, buscas motivaciones extras. Con la presión del campeonato da un poco más de adrenalina y subidón, pero con todos es difícil. Mi mentalidad siempre es ganar.

¿Qué le ha dicho a su hermano, cómo ve su situación y cómo hace para olvidarse del papel de hermano mayor al momento, para centrarse en lo suyo y salir a ganar en MotoGP?

(Sonríe). No es fácil hacer esto, porque acabo sus carreras más cansado que en las mías, de sufrir. Sabíamos que en este circuito siempre le ha costado un poquito. Él iba con el cien por cien de confianza, porque nosotros siempre se la damos, también los ánimos y lo que necesite. Ha sufrido, pero ha sabido sufrir y ha sacado unos puntillos. Lo primero que le he dicho es que en Malasia será diferente. Será mejor. Lleva dos carreras en las que ha sufrido un poquito, pero en fines de semana especiales, con lluvia y no lluvia, poco grip y esto. No tiene que dudar nada de su talento, porque el mismo Álex que ganó cuatro carreras consecutivas es el mismo que tenemos ahora a final de año. Dentro de lo malo, está 28 puntos por delante y los otros tienen que arriesgar más que él.

Hubiera firmado que llegara a la penúltima carrera con 28 puntos de ventaja, ¿no?

Claro, lo hubiera firmado hasta para mí (risas).