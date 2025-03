Marc Márquez domina el sprint de Argentina, pero Álex planta batalla

Jesús Gutiérrez Sábado, 15 de marzo 2025, 21:40 Comenta Compartir

Marc Márquez volvió a teñir de rojo Ducati un sábado perfecto, que comenzó con una pole estratosférica y hasta tres récords del circuito de Termas de Río Hondo, y que cerró con una nueva victoria al sprint, para sumar un tres de tres en todas las salidas que ha habido en 2025. De momento está intratable el genio de Cervera, que ha sumado los 49 puntos posibles hasta la fecha. En este monólogo en el inicio de temporada le acompañan los mismos protagonistas en el podio: su hermano Álex y Pecco Bagnaia.

El de Argentina fue un sprint relámpago, que duró apenas veinte minutos y en el que se voló durante las doce vueltas. Volvió a clavar la salida Marc, que en el primer giro ya había abierto un hueco de medio segundo sobre sus perseguidores. Por detrás, Álex contuvo a Bagnaia, que salía desde la cuarta posición y llegó a atacar la segunda plaza. Cuando el español se deshizo de su rival, se marchó en busca de su hermano, al que dio caza con relativa facilidad.

Quedaba una decena de vueltas por delante y el ritmo del mayor de los Márquez era un reloj, pero no conseguía despegar al pequeño del colín de su Ducati y en algún momento estuvo realmente cerca, aunque no llegó nunca a meterle la rueda: «Hacía un poco la goma porque había unas partes del trazado que yo hacía más rápidas, pero no conseguía llegar lo suficientemente cerca para atacarle», comentó Álex, que estuvo toda la carrera a 2 o 3 décimas de distancia hasta que tiró la toalla en la parte final del sprint. «Iba demasiado al límite y cuando he visto que tenía suficiente ventaja con Bagnaia he preferido asegurar la segunda posición. Pero estar tantas vueltas cerca de Marc me ha hecho aprender cosas, y eso significa que he aprendido del mejor», añadió.

El mejor en este punto de campeonato es sin duda Marc, que recuerda al de sus tardes de gloria y que hizo todas las vueltas en 1'37, hasta que vio que su hermano se daba por vencido. «Menos mal que ha cedido un poco al final…», comentaba aliviado el líder de MotoGP, que más que sus victorias, destacaba lo constante que está siendo en todas las condiciones y en todos los circuitos con la Ducati. «Lo importante en un campeonato es la constancia, no hacer altibajos, y me estoy encontrando muy cómodo en cada entrenamiento y en cada carrera». De cara a la hoy, volverá a ser el principal favorito.

Pecco no reacciona

Difícil inicio de Mundial para Bagnaia, que no solo está siendo superado por su compañero de box, sino también por su hermano, algo que no esperaba para nada. Esas dos décimas que Pecco perdía por vuelta de ritmo se notaron a final de carrera, pues llegó a casi cuatro segundos del ganador y perdió comba con la cabeza demasiado pronto. «Lo están haciendo mejor en esta parte de temporada», se sinceró el italiano después de volver a golpearse con esa tercera posición, su techo en lo que va de año. Quizás lo único positivo para él es que sigue sumando puntos, pese a todo, aunque ya tiene 19 de desventaja respecto al líder.

El mismo podio que en Tailandia quiere decir que en este sprint argentino se repitió otro triplete de Ducati en MotoGP. Esta vez, la marca que más se acercó a los italianos fue Honda, con su piloto satélite Johann Zarco. El francés sorprendió a propios y extraños con su primera fila de parrilla y la cuarta plaza en la carrera corta, ya que batió a otra Ducati, la de Fabio Di Giannantonio. Sexto terminó Marco Bezzecchi con la Aprilia, por delante de su compatriota Franco Morbidelli. Octavo fue Joan Mir, que tuvo una bonita batalla final con Pedro Acosta. El murciano cerró las posiciones que dan derecho a puntos en el sprint y fue de más a menos, ya que llegó a pelear con Bagnaia en las primeras vueltas y acabó muy lejos de la cabeza.

Si en la clase reina de MotoGP está siendo un monólogo de Márquez, en las categorías pequeñas los pilotos que en Tailandia habían hecho la pole repitieron. Manu González fue el más rápido en Moto2 y buscará una nueva victoria en Argentina, mientras que el italiano Matteo Bertelle hizo lo propio en Moto3, después de pasar por la Q1. El mejor de los españoles en la menor de las cilindradas fue Ángel Piqueras, segundo, con el líder José Antonio Rueda sexto, en la segunda fila de parrilla.s