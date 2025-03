Marc Márquez asusta en su estreno con la Ducati

Jesús Gutiérrez Valencia Martes, 28 de noviembre 2023 | Actualizado 29/11/2023 15:12h. Comenta Compartir

Con una sonrisa de oreja a oreja. Así se bajaba Marc Márquez después de completar sus primeras ocho vueltas con la Ducati. Su estreno se había hecho rogar, ya que en una mañana fría en el Circuito Ricardo Tormo no salió a pista hasta las 11:15 de la mañana. En ese momento se abría el garaje de su nuevo equipo, el Gresini Racing, y aparecía una moto azul oscura y roja, con su dorsal '93' presidiendo el frontal y sin ningún logo de la marca italiana, ya que hasta el 31 de diciembre Márquez tiene contrato con Honda. La expectación era máxima, y piloto y moto tenían que abrirse paso entre una nube de fotógrafos que inmortalizaban el momento. Un interés que se notaba en las gradas, con 3.600 aficionados que agotaron las entradas que se pusieron a la venta, en un martes laborable en Valencia.

Márquez solo contaba con una moto en su box, la misma que había utilizado Johann Zarco en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y con la que había hecho podio el pasado domingo. Su trabajo este martes no era de desarrollo ni mucho menos, solo era una primera toma de contacto con la Ducati que pilotará la próxima temporada. Y desde el primer momento se le vio con una sintonía especial, bajando los tiempos en las distintas tandas que hacía y empezando a exprimir la MotoGP italiana.

¡LA MANITA DE MARC MÁRQUEZ FLIPANDO CON LO QUE ACABA DE HACER! 😍



¡LAS CARAS DE TODO EL MUNDO ALUCINANDO! 😳



¡LA ILUSIÓN DE UN CAMPEÓN QUE VUELVE A SER FELIZ! 👏👏👏#ValenciaTest ⏱️ #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/OTCWVtnrwZ — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2023

En total completó 49 vueltas en ocho tandas y su mejor registro lo dejó para la vuelta 46, cuando paró el crono en 1'29.424, solo dos décimas más lento que su tiempo de la Q2 con la Honda en el pasado gran premio. En ese preciso momento, el catalán se situaba al frente de la tabla de tiempos y desataba el delirio en la grada y algún que otro gesto de admiración en los diferentes boxes.

AH BUENO, QUE SE PONE 2º 🔥🔥🔥@marcmarquez93 está VOLANDO ¡Y es solo su primera mañana con la Ducati!#ValenciaTest ⏱️#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/63vY4pJnTO — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2023

Con más de una hora de test por delante, Márquez daba su trabajo por concluido. Daba igual que su tiempo lo mejoraran después Maverick Viñales, rad Binder y Marco Bezzecchi. En su primera toma de contacto, el piloto de Cervera había metido mucho miedo. «Ya sabía que iba a hacer un buen test, dije que iba a hacer primero y no me he equivocado tanto», decía el recién proclamado Pecco Bagnaia. A Jorge Martín tampoco le sorprendía el resultado de Marc. «Creo que no ha impresionado a nadie. Estaba deseando ver sus datos con mi moto y he comprobado que tenemos un estilo similar. Mi equipo me ha dicho 'parecéis el mismo piloto' por cómo usamos el freno y cómo hacemos las trazadas».

Y como el propio Marc Márquez no podía hablar por contrato, lo hacía su hermano Álex por él. Aunque también se veía obligado a medir sus palabras. «Su llegada hace que el equipo esté aún más unido. Es verdad que habrá rivalidad, porque es un compañero más, pero es mi hermano y eso hace que la unión pueda hacernos aún más fuertes». El pequeño de los Márquez, sexto en el test, veía cómo le superaba en la tabla de tiempos. «Ya dije que no sería nada fácil acabar por delante de él en el test. Sé de dónde viene, porque ha hecho el mismo camino que yo y sé perfectamente los comentarios que me va a hacer. Ahora ya no hace falta guardar los secretos y ahora al menos podemos compartirlos», manifestó.

El primer día de Pedro Acosta

Aunque todos los focos apuntaban este martes al estreno de Márquez con la Ducati, en Valencia también se miraba de reojo el debut del único 'rookie' de la categoría en 2024. El último niño prodigio del motociclismo mundial hacía sus primeros kilómetros con una MotoGP y se notaba el interés de los ingenieros de KTM que se arremolinaban alrededor del murciano.

Pedro Acosta completaba una primera jornada maratoniana para él de 70 vueltas, con el decimoctavo tiempo, a 1.223 del registro de Viñales. «Estoy contento porque ha sido un primer día bueno, constante y con paso firme, que me va a ayudar a irme con una idea clara de lo que es MotoGP». El Tiburón concluía el test con su primera caída en la clase reina, señal de que había empezado a buscar los límites con la moto.

El test de Valencia supone siempre el cierre del año en MotoGP y al mismo tiempo el primer día del curso 2024. A partir de ahora, el trabajo de desarrollo se hace en las fábricas durante los dos próximos meses que el campeonato entra en modo hibernación, hasta el primer test de pretemporada en Malasia, a partir del 6 de febrero.