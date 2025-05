Marc Márquez se retira del GP de Assen

Jesús Gutiérrez Domingo, 25 de junio 2023, 10:43 Comenta Compartir

A primera hora de la mañana Marc Márquez pasaba revisión médica en el circuito de Assen, después de un duro fin de semana en el físicamente ha ido de más a menos. Allí, era declarado 'no apto' para disputar la carrera del domingo después de que la fisura en la costilla empeorase, como explicaba en DAZN el director médico de MotoGP, Ángel Charte.

«Lo que era una pequeña fractura ha aumentado, es decir, se ha desplazado un poco más, con el riesgo que conlleva esto porque puede afectar a procesos de tipo respiratorio, he decidido que no puede salir a correr. Es una decisión puramente médica. No de otra índole». El piloto español pasará el lunes otra revisión médica en Madrid, donde le realizarán un TAC para comprobar el estado de su lesión y actuar en consecuencia, aunque difícilmente este tipo de lesiones se resuelven desde el punto de vista quirúrgico.

Recordemos que Marc Márquez llegaba al circuito neerlandés con un esguince en el tobillo derecho, el dedo pulgar de la mano izquierda fracturado y esa pequeña fisura en la zona costal, que era lo que más problemas le estaba causando durante todo el fin de semana. No solo por el dolor, sino también porque le dificultaba incluso la respiración encima de la moto.

Durante el fin de semana el piloto de Cervera tuvo dos caídas, aparentemente sin consecuencias. Una el viernes y otra el sábado, que no han hecho más que empeorar las cosas. En el del sábado solo pudo concluir 17º, con muchos dolores en la zona y sin visos de mejorar.

«He pasado mala noche. Después del sprint estaba con mucho dolor y esta mañana me he levantado y he ido directo al centro médico para decirles que no quería correr y allí han visto que la fractura se había desplazado», explicaba el piloto de Cervera la mañana del domingo. Márquez afrontará ahora un parón de cinco semanas sin grandes premios, que le servirán para recuperarse física y mentalmente, ya que reconocía que anímicamente se encontraba «en el peor momento de su carrera deportiva».