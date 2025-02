Márquez recae por cuarta vez de su problema de visión doble

borja gonzález Martes, 22 de marzo 2022, 11:48 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

«Parece que estoy viviendo un déjà vu… Durante el trayecto de vuelta a España empecé a presentar molestias en mi visión y decidimos visitar al doctor Sánchez Dalmau, quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía» o percepción de dos imágenes de un mismo objeto. Así comenzaba el mensaje que Marc Márquez publicaba este martes en sus redes sociales, la confirmación de la grave consecuencia de la brutal caída que sufrió este domingo en el warm up previo a la carrera de Indonesia, una prueba que no pudo disputar por decisión médica, después de que tuviese que ser desplazado en helicóptero al hospital de Mataram, en la capital de la isla de Lombok donde está ubicado el circuito de Mandalika.

Márquez había sufrido otras tres caídas antes que esta última durante los entrenamientos del Gran Premio de Indonesia, dos por errores que asumió el piloto, y la otra sin una explicación. Cuatro accidentes y varias salvadas, que evidenciaron las dificultades del de Cervera, y de Honda, a lo largo del fin de semana. «Afortunadamente es menos grave que la lesión que tuve a finales del año pasado. Pero ahora toca descansar y esperar para ver cómo evoluciona la lesión». Márquez cogía un vuelo desde Lombok a Yakarta el domingo por la tarde en horario indonesio, para desplazarse directamente a Barcelona, no a su lugar de residencia actual en Madrid, para visitar al especialista con el que se ha tratado esta afectación del nervio óptico que le provoca visión doble y que va por su cuarto episodio.

«La evaluación neuro-oftalmológica realizada al paciente Marc Márquez el pasado lunes tras el traumatismo craneoencefálico que se produjo en el Gran Premio de Indonesia, muestra un nuevo episodio de diplopía causada por una recurrencia de la parálisis del cuarto nervio derecho, con una afectación menor que la que se produjo en la lesión del mes de noviembre de 2021», explicaba el oftalmólogo del Hospital Clínic de Barcelona a través de un comunicado. «Tras esta exploración, se ha decidido inicialmente seguir un tratamiento conservador con realización de pruebas médicas periódicas. La próxima semana, Marc Márquez se someterá a una nueva revisión para evaluar la evolución de la lesión y poder pronosticar el periodo estimado de recuperación para volver a la competición».

Tratamiento conservador

Y es que esta, la del plazo de tiempo de baja, va a ser ahora una de las cuestiones clave, la inmediatamente posterior a la confirmación de que va a haber una recuperación completa de la lesión. La semana que viene el Mundial de Motociclismo viaja hasta Termas de Río Hondo para disputar el Gran Premio de Argentina, y la semana siguiente se desplazará, sin descanso, a Austin, en Estados Unidos, para el Gran Premio de Las Américas. Dos pruebas importantes para Márquez en dos trazados que se le dan especialmente bien. En el trazado sudamericano ha sumado tres victorias, firmando también cinco poles, mientras que en el norteamericano ha ganado siete de las ocho veces que ha corrido allí –en 2019 se cayó cuando lideraba con más de tres segundos de ventaja la prueba–, la última en 2021, en la que fue la segunda de las tres victorias que logró en el año del regreso de la grave lesión en el hombro que le mantuvo apartado de la competición en la temporada 2020.

La caída del pasado domingo llegó motivada por los problemas que Márquez y Honda vivieron en Mandalika. «Todavía no entendemos completamente qué sucedió y tendremos que discutir profundamente con Michelin la situación de los neumáticos. Pasar de ser muy rápidos hace un mes a la situación en la que hemos estado este fin de semana, es muy difícil para nuestros pilotos y cuesta ser consistentes y tener confianza», apuntaba este lunes Alberto Puig, el máximo responsable del Repsol Honda.

Se refería al cambio de compuestos que decidió la marca francesa de neumáticos y que dejó en nada el trabajo de pretemporada en este mismo circuito de la escudería japonesa, que había sido la más rápida en esos días. «Cuando nos quejamos de Michelin no es porque no nos guste, sino por los problemas que nos han traído su cambio. Marc tuvo suerte de no lesionarse, pero de haberlo hecho habría sido como consecuencia de una mala decisión de un suministrador», había apuntado Pol Espargaró el domingo, antes de conocer todavía las consecuencias que para su compañero ha tenido esa espeluznante caída, a falta de que se aclare cuánto tiempo va a necesitar ahora para poder volverse a subir a su MotoGP.