Marc Márquez rebaja el tono con Honda, pero mantiene una vía de escape

Visiblemente cansado en lo físico, por un fin de semana de gran premio que se alargó un día más con el test de Misano; y en lo psicológico, por todo el revuelo que hay ha montado a su alrededor sobre su futuro, Marc Márquez compareció este martes en pleno centro de Madrid, en un evento organizado por uno de sus patrocinadores personales, Estrella Galicia 0,0.

Una rueda de prensa que comenzó con sobresalto inesperado, ya que minutos antes de empezar el equipo Repsol Honda había informado a través de sus redes sociales de un anuncio que se produciría a las dos de la tarde… y del que el propio Marc no tenía constancia. Finalmente se trataba del estreno de un nuevo episodio de un documental de producción propia.

El encuentro consistió en una mesa redonda donde el piloto de Cervera redundó en lo que había comentado un día antes sobre el nuevo prototipo de la Honda 2024 y que probó por primera vez en Misano. «No funcionó como se esperaba y en la práctica fue un poco peor, pero es una moto nueva en la que se tiene que seguir investigando», dijo. Pero rebajó el tono con lo que respecta al trabajo de su marca y el grado de implicación en el proyecto. «No estoy decepcionado, pero todos los pilotos siempre esperamos mucho cuando probamos una moto nueva. Pero ha habido caras nuevas en el box, pero han empezado hace poco y no han tenido tiempo de poner cosas diferentes en pista».

Pese a toda la rumorología que ha aparecido en las últimas semanas y que, en ocasiones, el propio Márquez ha avivado, el piloto volvió a repetir en lo que tantas veces ha dicho sobre su situación en Honda. «Tengo contrato para el año que viene y el compromiso sigue siendo máximo ya que esta marca me ha dado mucho. Estoy buscando la mejor solución con Honda de cara al futuro para triunfar, sea en un año, en dos o en tres. Sigo creyendo en el proyecto», afirmó. Sin embargo, no fue capaz de aclarar dónde va a correr el próximo año.

Los tres planes de Márquez

Como ya había apuntado un día antes en Misano, Marc insistió en las tres vías diferentes de futuro que maneja. «Cuando estás en una situación crítica, un deportista tiene que buscar soluciones. Yo tengo estos tres planes para el año que viene, un plan A, un plan B y un plan C que me los quedo para mí». Unos planes que solo conocen su círculo más cerrado («dos o tres personas») y que, según el propio Marc, ni su hermano Álex conoce al detalle.

El factor que más va a pesar en su decisión de cara al futuro será el aspecto mental, «Siempre me he guiado por instinto, pero no se tienen que tomar decisiones así en caliente», apuntó. Por eso, cuando se le pregunto sobre cuándo iba a anunciar su decisión definitiva, no dio fechas. Aunque mirando el calendario apenas quedan dos meses para que el campeonato baje el telón, y de cara a la última cita de Valencia debería estar definido su futuro.

La duda que sí despejó es que ninguno de sus planes pasan a día de hoy por la retirada. «Ese sería el plan D y no me lo planteo porque me siento motivado, con muchas ganas, con nivel y bien físicamente. Me lo llegué a plantear cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo y no disfrutaba, pero ahora me encuentro bien aunque los resultados no lleguen. Disfruto de mi pasión, que es el motociclismo», subrayó. Y también descartó tomarse un año sabático en 2024 o incluso 'hacer un Fernando Alonso' y competir fuera de MotoGP una temporada. «Eso solo lo puede hacer Alonso, que tiene un talento inhumano», resaltó. Un capítulo más del serial de Márquez y Honda, que de momento no tiene desenlace.