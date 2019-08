Gran Premio de la República Checa Marc Márquez: «Este era un circuito difícil para mi estilo de pilotaje» Sexta victoria en diez grandes premios para el líder del Mundial, esta vez en el Circuito de Brno, uno de los pocos trazados en los que le cuesta disfrutar pilotando BORJA GONZÁLEZ Circuito de Brno Domingo, 4 agosto 2019, 21:42

«Hemos empezado como nos fuimos, eso es lo mejor. Ya insistí el jueves que era importante comenzar con una buena dinámica esta parte de la temporada, y lo hemos conseguido. Contento de ganar en Brno puesto que es un circuito de los que históricamente nos cuesta y nos ha costado este fin de semana, y es uno de los sitios en los que predecíamos que Dovizioso pudiese recortar puntos, y ha sido al revés».

¿No esperaba para nada esta superioridad?

No, de hecho es la primera vez en la historia de nuestro equipo que salimos con una moto completamente nueva en la carrera; pero la diferencia de puntos y la extra confianza que tiene todo el equipo, el poder analizar todo muy bien, nos ha permitido hacer estos cambios. En el warm up no me sentía bien y hemos decidido hacer un cambio grande y Santi Hernández ha dicho 'si sale mal, me la como'; y así lo hemos hecho y como ha salido bien el mérito es suyo y de todo nuestro grupo.

El 'warm up' no ha sido demasiado bueno ¿No?

Sí, ha sido un warm up flojo pero importante, para descartar cosas, porque todo el mundo ha salido con neumático nuevo y yo lo he hecho con un neumático de seis vueltas y aquí seis vueltas se notan mucho y por eso ha sido más discreto; pero ha sido importantísimo para saber qué necesitábamos para la carrera. Si tú sales con uno nuevo el neumático se come todos los problemas y por eso necesitas priorizar otras cosas y no pensar tanto en el resultado.

¿Cómo ha vivido esos momentos de incertidumbre antes de la carrera?

Bostezando (risas). Estaba tan tranquilo porque estaba reventado de sufrir con la carrera de mi hermano y he pensado 'qué bien me viene este descansito'. Estaba comiendo para que no bajara la potencia porque me estaba durmiendo pero, honestamente, creo que ha sido la decisión correcta y eso que la situación creo que me beneficiaba. Pero al final hay que primar la seguridad de los pilotos, eran unas circunstancias especiales, pues todo el circuito estaba seco y sólo había dos curvas con mucha agua; ha sido media hora de espera pero ha salido bien y la semana que viene tenemos otra carrera y tenemos que estar aquí muchos años.

Ayer empató con Doohan como el piloto con más poles en la clase reina, y hoy con Hailwood en el cuarto puesto del histórico de victorias.

(Sonrisas) Impresiona y da respeto ver tu nombre en medio de estas leyendas, con algunos igualando y con otros por encima, pero al final son buenos síntomas y te dan la motivación de que lo estás haciendo muy bien. Pero sobre todo disfrutando en pista, que es lo que realmente me gusta y me permite conseguir todo esto.

¿La Ducati era más peligrosa aquí o lo será en Austria?

Creía que era más peligrosa aquí, porque en el Red Bull Ring el año pasado acabé muy cerca e incluso por delante de Dovizioso, pero cada año es diferente y a lo mejor este año allí van más. Pero este era uno de los circuitos que para mi estilo de pilotaje costaba, tipo Mugello; creo que no había ganado nunca aquí en seco, sí lo había hecho en 'flag to flag' pero en seco creo que no he ganado nunca aquí, es la primera vez y la semana que viene veremos si podemos conseguir una victoria y si no intentaremos acabar en el podio como hemos hecho hasta ahora.

Su hermano ha dado un golpe encima de la mesa...

Sí, estoy más contento con mi hermano que con mi resultado porque me alegro más cuando gana mi hermano que cuando gano yo pero él está en un momento importante. Está bien físicamente y es muy bueno levantarse en casa con la misma mentalidad y la misma filosofía y ambición y por esfuerzo, ganas y sacrificio no será, aunque luego tengan que acompañar otros factores. Hoy ha fallado el que iba segundo en el campeonato y él ha aguantado muy bien la presión de Di Giannantonio y creo que está convencido y va rápido en todas las condiciones, aunque tiene que mantener la calma y saber entender que el día que no pueda ganar una carrera no pasa nada.

Por cierto, ¿cómo ha ido la reunión con Rins tras el 'warm up'?

Bien, amistosa. Ayer, cuando me preguntasteis no había visto sus declaraciones. Puedes tener una opinión u otra, pero está claro que al final de la entrevista sobraba eso. Hizo bien al rectificar eso. La gente ha de saber que somos, y me incluyo, chavales jóvenes, que crecemos con micros y cámaras delante y hay momentos de calentón y pasan estas cosas. Con Álex siempre he tenido buena relación. En la pista no hay amigos y siempre das el cien por cien. Fuera de la pista, hay momentos de calentón, pero ahí se ha quedado y nos hemos dado la mano. Y nos la hemos vuelto a dar cuando se ha terminado la carrera. Todo correcto.