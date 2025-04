Marc Márquez tiene luz verde para subirse a una moto

JESÚS GUTIÉRREZ MADRID Miércoles, 24 de agosto 2022, 19:50 Comenta Compartir

Marc Márquez visitó el pasado fin de semana el paddock de MotoGP. Fue una visita relámpago, de apenas unas horas, pero en las que hizo piña con su equipo, apretó las clavijas a Honda y, de paso, dio una multitudinaria rueda de prensa. En ella informó de que esta semana pasaría una consulta médica trascendental para saber si puede volver a subirse a su MotoGP este año. El día llegó y el piloto de Cervera ha superado con éxito otra revisión en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Su equipo médico de confianza, formado por el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, el doctor Samuel Antuña y el doctor Ángel Cotorro, se ha mostrado satisfecho con la recuperación del húmero derecho y le ha dado el visto bueno para intensificar sus entrenamientos.

El comunicado de su equipo, el Repsol Honda, incluía declaraciones del propio Sánchez Sotelo. «Marc ha recuperado un gran arco de movimiento y también se ha recuperado bien desde el punto de vista muscular. Hoy se ha sometido a radiografías y a una tomografía computarizada que muestran una unión ósea completa», explicaba el doctor que dirigió esta cuarta operación en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota). De esta forma, Márquez irá añadiendo más peso e introducirá nuevos ejercicios en su rutina de entrenamientos. Y lo más importante, también tiene luz verde para subirse a una moto y empezar a rodar.

Ya lo dijo el protagonista la semana pasada: «Cuando sienta que ya estoy al 70-80 % volveré a subirme a la moto, porque la última parte de la rehabilitación es importante estar sobre la MotoGP». Marc sabe por experiencia que su verdadero estado físico solo lo conocerá cuando se suba a su moto, porque hay determinados movimientos y esfuerzos que solo se pueden hacer en un circuito. No se escondió tampoco cuando aseguró que su objetivo era hacer alguna carrera ya este año, a final de temporada, pero podríamos verle de nuevo sobre su Honda mucho antes.

El test de Misano

La próxima semana se disputa el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano. Y justo después, el 6 y 7 de septiembre, se celebran dos jornadas de test donde por primera vez se prueban los prototipos de la temporada 2023. Ni que decir tiene que para Honda, en una profunda crisis de resultados y de identidad, es más importante este test que la propia carrera del domingo. Márquez no estará presente en el gran premio, pero sí que se espera su presencia el martes y miércoles, como el faro que guíe el desarrollo de la Honda del próximo año.

«Sería un problema que Marc no estuviese en el test de Misano», aseguraba hace unos días su jefe de equipo, Alberto Puig, en programa 'MotoGP 360' de DAZN. «Se han ido siguiendo los plazos y en el próximo TAC, si el hueso está bien, adelante». Y es que en Honda no esconden la necesidad de tener a Marc sobre la moto cuanto antes. «Para la carrera no estará, pero puede hacer el test, aunque sean cuatro salidas. Será muy importante porque es el que más conoce esta moto. Si él no está, iremos como hasta ahora, a ciegas», concluía Puig.