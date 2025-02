Sanción a la carta para Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Martes, 28 de marzo 2023, 13:06 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

El accidente que provocó Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal todavía colea. El domingo después de la carrera, los comisarios de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) anunciaron una sanción de doble 'long lap' (vuelta larga) a cumplir, según rezaba el comunicado oficial, «para la carrera de MotoGP del domingo en el Gran Premio de Argentina». Una penalización habitual y que desde el primer momento aceptó el piloto de Honda.

Nada más regresar a Madrid, Márquez visitó a su equipo médico de confianza, que confirmó la fractura del metacarpiano de su mano derecha y le aconsejó pasar por el quirófano ese mismo domingo. Una operación sencilla, pero que le impediría asistir a la carrera de este fin de semana en el país sudamericano. Con su ausencia se libraba de la penalización, ya que estaba especificada en el escrito de la FIM que debería cumplirla en Argentina, lo que provocó un gran revuelo sobre la redacción de la norma y el espíritu de la misma. ¿Era justo que Márquez no tuviera que hacer una doble 'long lap' en su vuelta a la competición o bastante 'sanción' suponía perderse todo un gran premio por lesión?

El debate no solo incendió las redes sociales, sino que también se trasladó a los equipos de MotoGP y a los despachos de la FIM, que en la mañana de este martes reescribieron la sanción de Márquez de la siguiente manera: «Considerando la lesión y la no participación del piloto de MotoGP, Marc Márquez, en el Gran Premio de Argentina, la sanción de doble 'long lap' deberá cumplirse en la próxima carrera de MotoGP en la que pueda participar». Una modificación que no aparece en el reglamento de la FIM y que sienta precedente para el futuro, ya que hasta ahora las sanciones de 'long lap' siempre especificaban el gran premio en el que debían cumplirse.

Habrá que ver si Honda reclama esta reforma a la carta. O si Márquez decide viajar a Argentina para intentar participar en el gran premio (tiene que recibir al 'apto' médico antes) y quitarse la sanción en la carrera del domingo. Esto le permitiría viajar libre a Austin (Texas), donde se celebrará el tercer gran premio de MotoGP en dos semanas y en un circuito que el de Cervera tiene marcado en rojo, ya que logró seis victorias consecutivas entre 2013 y 2018.

El que no estará seguro en Argentina será Miguel Oliveira, el piloto al que embistió Márquez en su accidente. Aunque en el primer chequeo en el centro médico del circuito no presentaba fracturas, una exploración posterior confirmó una lesión en el tendón de los rotadores externos de su pierna derecha, así que el portugués será la cuarta baja confirmada para el segundo gran premio del año, tras la de Pol Espargaró, Enea Bastianini y ¿Marc Márquez?