Marc Márquez, con licencia para soñar en el GP de Aragón

Jesús Gutiérrez Alcañiz Viernes, 30 de agosto 2024, 19:23

Decía Marc Márquez el jueves en la rueda de prensa oficial que estaba tranquilo porque sentía que de aquí al final tendría oportunidades para ganar. Y visto su rendimiento en el inicio del Gran Premio de Aragón este viernes, quizás no se le presenté otra tan clara para lograr la victoria. Desde que se encendió el semáforo verde del pit lane y salieron a rodar las MotoGP en el reasfaltado circuito de Alcañiz, Márquez se hizo dueño y señor de Motorland. Dominó con autoridad el FP1, con casi medio segundo de ventaja sobre Jorge Martín, y destrozó el récord del circuito en el entrenamiento de la tarde, cuando todos calzaron neumático blando, después de haber estado toda la sesión al frente con goma usada.

Márquez fue superior en ritmo de carrera y a una vuelta rápida. Con neumático nuevo y gastado. Y dando muestras de una superioridad como hacía tiempo que no se veía: «Me han dicho que es mi mejor viernes desde Texas 2021. Tenemos que mantener el nivel porque mañana se empezarán a igualar las cosas. Pero aquí tenemos una buena oportunidad, aunque solo es un viernes. Debemos tener los pies en el suelo porque no es la primera vez que empezamos bien y luego se tuerce por alguna razón».

Hay varias razones para explicar esta versión tan autoritaria de Márquez. Por un lado, el trazado de Motorland Aragón, con mayoría de curvas a izquierdas (sus favoritas), y por otro el nuevo asfalto, que obligaba a adaptarse a unas condiciones desconocidas y ahí Marc también suele hacer la diferencia, ya que es capaz de adaptarse más rápido que nadie a los cambios. Y por último, al propio paso adelante que dio en el último GP de Austria, que aunque no se viese reflejado en los resultados, estuvo más cerca que nunca de Pecco Bagnaia y Jorge Martín, los dominadores del campeonato.

La sonrisa que marcaba el piloto ilerdense cuando terminaba la jornada y se quitaba el casco recordaba a la de la primera vez que se subió a la Ducati en el test de Valencia del pasado mes de noviembre. Cuando se dio cuenta de que con una moto en condiciones podría volver a ser rápido. Este viernes en Motorland volvió disfrutar encima de una moto y los tiempos salían solos. «Por encima de todo lo que me deja más satisfecho es la sensación que he tenido. Me estaba divirtiendo tanto que en la tercera salida me iban marcando para entrar en box y he seguido fuera. Hoy no quería mensajes, quería disfrutar y entrar cuando me apeteciera», concluía el de Cervera, que podría poner fin el domingo a más de 1.000 días sin ganar en MotoGP.

Viernes español

No solo Márquez estuvo sembrado este viernes. El factor cancha jugó a favor de los pilotos españoles, que coparon las cinco primeras posiciones. Por detrás del ocho veces campeón del mundo se situaron las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, y a continuación, Jorge Martín y Álex Márquez completaron el 'top 5', justo por delante del vigente campeón y líder de MotoGP, Bagnaia, que como acostumbra se tomó el viernes con calma.

Muy buenas sensaciones dejaron los pilotos oficiales de la casa de Noale, que fueron los únicos que alteraron a Márquez este viernes, aunque acabaron a más de dos décimas, dejando claro que podrían plantar cara a las Ducati en el circuito alcañizano. Incluso las dos Aprilia satélite de Raúl Fernández y Miguel Oliveira se colaron entre las diez primeras posiciones que daba plaza directa para la Q2 del sábado. Y sorprendió la presencia en la octava posición del francés Johann Zarco, y es que era la primera vez que una Honda se colaba en una Q2 en 2024.

La cruz de la jornada inaugural fue para las KTM, ya que ninguna logró ese billete directo para la Q2 y deberán disputar la Q1. Será una de las repescas más complicadas de la temporada, porque además de Pedro Acosta o Brad Binder estarán tres Ducati, entre ellas la del tercer clasificado del campeonato, Enea Bastianini, al que no le benefició una bandera amarilla en el tramo final del entrenamiento, cuando venía en vuelta rápida.

En las categorías pequeñas fue el día de los 'Alonsos', ya que dominó en Moto2 el piloto madrileño Alonso López y en Moto3 el más rápido del viernes fue el hispano-colombiano David Alonso.