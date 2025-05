Márquez brilla en el estreno de la controvertida carrera sprint

Jesús Gutiérrez Portimao Sábado, 25 de marzo 2023, 12:57 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

La historia del Mundial recordará que el campeón 'Pecco' Bagnaia fue el primer ganador de una carrera sprint de MotoGP, pero el nombre propio del sábado en el circuito de Portimao fue Marc Márquez, que volvió a ponerse la capa de superhéroe para lograr cosas que parecían imposibles hace no tanto. Después de una pretemporada decepcionante, con una Honda que estaba a un mundo de sus rivales, en el momento de la verdad el piloto de Cervera volvió a hacer magia sobre dos ruedas.

El nuevo formato del fin de semana y la incursión de la carrera sprint a la tarde, colocaba el primer punto de interés del fin de semana a la mañana del sábado: la clasificación de MotoGP. Después de pasar por la repesca de la Q1, Márquez cuadró la vuelta perfecta a rueda de Enea Bastianini para lograr una pole estratosférica, destrozando el récord del circuito, y volver a situarse al frente en una parrilla. Y en 2023 las poles tienen doble premio, ya que tanto en la carrera sprint como en la larga del domingo, y a diferencia de la Fórmula 1, el que hace la pole en la Q2 sale el primero.

Casi sin tiempo para digerir el subidón de la mañana, tocaba prepararse para afrontar la primera carrera sprint. Doce vueltas por delante, todas las motos con neumático blando y los pilotos con el cuchillo entre los dientes. Desde la salida fue una lucha sin cuartel, desigual para Márquez, que veía cómo las Ducati le abrasaban en la recta, pero en la que podía desenvolverse gracias a su particular estilo explosivo encima de una moto. Los 20 minutos que duró la carrera fueron una lucha constante en grupo, donde apenas hubo tiempo para especular. El duelo final entre Bagnaia y Jorge Martín lo ganó el italiano, que se aprovechó de un error del español en la última vuelta para pasarle e inscribir su nombre en el palmarés de la primera carrera sprint de la historia.

Pero de nuevo el protagonista del día estaba por detrás. Márquez se imponía a las Aprilia de Maverick Viñales, Aleix Espargaró y Miguel Oliveira y a la KTM de Jack Miller para subir a un podio, mucho más simbólico que la recompensa en puntos que tiene. Y es que la carrera sprint también reparte la mitad de puntos que una carrera normal (12, 9, 7, 6 y así sucesivamente, hasta 1 punto al noveno). Una pole y un podio era un botín inesperado para Márquez, que luego valoraba de manera muy diferente: «Para mí los dos hitos son bonitos, pero diferentes. Con la pole creo que creamos una gran expectación, como hizo la pole de Fernando Alonso en la F1. En la carrera después fue distinto. No esperaba estar en el podio, pero cuando me pongo en una parrilla, siento esa presión adicional que me gusta y me hace dar más».

«Espero que no se convierta en boxeo»

La carrera sprint fue un éxito a nivel visual. Así al menos fue el sentir de los aficionados que la vivieron desde el circuito y a través de las televisiones, pero el modelo no terminó de convencer a todo el mundo. Se contaba con que una carrera corta aumentase la intensidad, generase más adelantamientos… pero también un mayor riesgo. Además, el nuevo programa del fin de semana donde todos los entrenamientos cuentan supone ir al límite más tiempo. Ya el viernes Pol Esparagaró acabó en el hospital por culpa de una caída en los últimos minutos del segundo entrenamiento, buscando el tiempo para estar en la Q2 directo. Y en el sprint de este sábado, uno de los favoritos al título, el italiano Bastianini, fue embestido por su compatriota Luca Marini y en la caída se rompió el omóplato derecho y se perderá la carrera de este domingo y la del próximo fin de semana en Argentina.

Con este panorama fueron varios los pilotos que alzaron la voz y el que más ruido hizo fue Aleix Espargaró, un piloto autorizado en la parrilla -de hecho, es el más veterano-, que decía lo siguiente sobre la carrera sprint. «Yo solo espero que este deporte no se convierta en boxeo, porque no lo es. Hay que darle tiempo a este formato, entenderlo, ver si baja un poco la intensidad y la tensión de los pilotos. Si a la gente le ha gustado, perfecto, pero lo que a mí no me gusta es que haya tantas caídas y tantos choques como ha habido».

En lo que coinciden todos los pilotos es en que se debería dar una vuelta al formato y a los horarios, que apenas dejan tiempo libre a los pilotos. Y el campeonato está dispuesto a debatirlo. El próximo viernes en Argentina, en la Comisión de Seguridad de MotoGP, se tratará el tema de manera abierta, aunque la continuidad de la carrera sprint no está en entredicho y seguiremos teniendo sábados tan espectaculares e inesperados como el vivido en el circuito de Portimao.