Marc Márquez: «Voy a empezar la temporada con más ganas que nunca» El piloto de Cervera cree haber salido reforzado del túnel que le ha tocado atravesar en estos dos últimos años marcados por las lesiones y no esconde que su objetivo para el Mundial de MotoGP que está a punto de comenzar no es otro que el título

BORJA GONZÁLEZ MADRID Jueves, 24 de febrero 2022, 17:21

Marc Márquez afrontó junto a su compañero de equipo Pol Espargaró, y a una semana de que comience el campeonato, una jornada de intenso trabajo con los medios de comunicación en el Repsol Technology Lab ubicado en Móstoles, Madrid, en la comunidad en la que empieza a vivir en el que tal vez suponga el mayor cambio en la vida de un piloto que siempre ha residido en su Cervera natal. «Todo lo que me ha pasado hace que vaya a empezar la temporada más centrado y con más ganas que nunca. De hecho, he puesto toda la carne en el asador: he hecho un cambio importante en mi vida personal, me he trasladado a Madrid con el objetivo de mantener fresco este brazo… Voy con todo. Después de todos estos años un cambio de aires también me apetecía. Intentaré empezar de la mejor manera y la motivación siempre está. El día que la pierda será el momento de colgar el mono», señaló.

La recuperación de su problema ocular y el inicio del trabajo serio en moto en la corta pretemporada de MotoGP (cinco días), ha dejado al campeón español la sensación de que está ante la oportunidad de poder pelear por el que sería su noveno título, el séptimo en la clase reina. «Viniendo de donde vengo no puedo partir como favorito, no es realista. Pero sí que me veo como un candidato. Porque lo he dicho abiertamente: mi objetivo es luchar por el título. Y candidato sí que me veo, como veo a mi compañero de equipo, porque ha hecho una gran pretemporada. Luego veremos qué pasa. Hoy en día cuesta escoger un favorito en MotoGP, porque cada temporada es diferente, cada carrera es diferente. Si te basas en la pretemporada ha habido tres pilotos que han sido más rápidos que los demás, pero todo estaba muy cerrado, con muy pocos pilotos en el mismo segundo», especificó.

MotoGP tendrá su primer entrenamiento libre el próximo viernes 4 de marzo, el día en el que comenzará la acción en el Gran Premio de Catar. Una cita en la que las Ducati suelen asustar, pero en la que se han visto muchas victorias de Yamaha. Sin ir más lejos, en las dos carreras disputadas en Losail el año pasado. Un escenario no muy favorable para Honda, aunque la marca japonesa parece haber dado la vuelta al calcetín con el nuevo prototipo preparado en Japón durante 2021 y en este último invierno.

«Yo creo que es una moto que como está ahora mismo, antes de empezar Catar, está lista para luchar por el Mundial. Va bien, tiene sus puntos fuertes y débiles, es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado con Honda, es un concepto diferente, y me he tenido que adaptar rápido, sobre todo en el test de Mandalika, y llevar la moto a mi terreno. Pero son prototipos. A nivel de motor sí que tendremos uno, pero luego durante la temporada se van probando chasis, basculantes, vas viendo qué problemas surgen, qué tendencia hay en la categoría, y a partir de ahí vas haciendo cambios. Pero ya tenemos una moto lista para todo», apuntó Márquez.

Paciencia

Un mensaje positivo que sale tanto de la boca de Márquez como de la de Espargaró, que terminó siendo el más rápido del último entrenamiento de la pretemporada. Unas pruebas positivas para el '93', que afronta con ilusión tanto el curso como la posibilidad de vivir un año normal después de dos desastrosos.

«Vengo de dos temporadas muy difíciles. Me ha tocado vivir lo mejor de un deporte para un deportista y lo peor, por las lesiones y porque cuando parece que sales entras en otra lesión. Pero ahora estoy en un momento bueno. Si me preguntas '¿cómo estás?' puedo decir 'bien'. Quizás no al cien por cien, pero no hace falta estar al cien por cien para luchar por un Mundial. Esta pretemporada he empezado tarde a entrenarme físicamente pero me han venido muy bien el entreno de Malasia, el de Indonesia, y este par de semanas que estoy teniendo aquí también las estoy aprovechando mucho. Y llego a Catar listo para empezar la temporada, que hace dos años que no tenía esta sensación. Trataremos de empezar con buen pie, con calma, la temporada es de 21 carreras, no se acaba en Catar. Sé que voy a ir mejorando carrera tras carrera y tengo que tener un pelín de paciencia al principio para luego llegar a final de temporada con opciones de luchar por el Mundial».