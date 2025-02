Las Yamaha se reivindican y Márquez termina por los suelos

borja gonzález Mandalika Viernes, 18 de marzo 2022, 14:14 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

El primer día de MotoGP en el circuito de Mandalika, en la isla indonesia de Lombok, dejó unas conclusiones extrañas. En primer lugar, porque los pilotos se enfrentaron a una primera sesión con la pista en malas condiciones, con humedades por la lluvia caída unas horas antes, y muy sucia, algo que ya habían sufrido en el entrenamiento de pretemporada de mediados de febrero. En cualquier caso, un estreno mejor que el de Moto3 y Moto2, que tuvieron que empezar el trabajo con neumáticos de lluvia. Y, en segundo lugar, por el resultado final del segundo entrenamiento libre.

Normalmente esta sería una sesión de transición, antes del tercer libre de la mañana del sábado, del que suelen salir los diez que van directos a la Q2. Sin embargo, esta vez, con la amenaza de la lluvia, lo visto el viernes podría valer ya, y esto dejaría un panorama con cuatro de los favoritos en problemas. Por una parte, Pecco Bagnaia, vigesimoprimero en un trazado en el que no se le había visto disfrutar en las pruebas invernales, con el italiano viniendo del cero de la carrera inaugural de Catar. Por otra, Joan Mir, vigésimo en la clasificación combinada. «Ha sido un día complicado», reconocía el mallorquín de Suzuki. «No he podido sacar muchas cosas de hoy, porque hemos tenido algunos problemas mecánicos y con el freno delantero no he tenido sensaciones positivas. Esto ha complicado un poco el día», reonoció Mir.

Los otros que tampoco se metieron en el grupo de los diez mejores fueron los cuatro de Honda, lo que apunta sobre todo a Marc Márquez y a Pol Espargaró. «No era el momento de caerse, pero cuando empujas a una sola vuelta es algo que puede pasar», explicaba Márquez, que terminó su día por los suelos después de haber sufrido tres sustos sobre su moto. Este último, el que terminó en una caída que le dejó en el puesto 22 por un error propio a la hora de frenar.

Pese a ello, el ilerdense se mostró positivo con cómo puede terminar el fin de semana. «El día en general diría que ha ido bien. Me quedo con las sensaciones buenas, pero no podemos estar contentos porque estamos muy atrás, ya que no hemos podido hacer la vuelta con el neumático blando por error mío, no por nada más. Ojalá esté seco mañana por la mañana, que no llueva esta noche ni nada, y podamos hacer un buen entrenamiento», deseó Márquez.

Pol Espargaró, «frustrado»

En situación parecida se encontró Pol Espargaró, que regresó a su box muy enfadado tras firmar el decimonoveno crono, y eso que por la mañana había sido el más rápido de la categoría. El que terminase tercero en Catar después de dominar tres cuartos de la carrera se quedó sin freno delantero en su última tanda, la de la búsqueda del registro rápido. «Aquí es muy importante salir delante, y por eso estaba frustrado y enfadado, porque sé que mañana puede llover. Cuando hay temperaturas elevadas es importante salir delante y no tener muchas motos delante en carrera para poder respirar oxígeno limpio y aire limpio. Y salir atrás aquí es un problema grande. No es fácil adelantar, la pista fuera de la trazada está muy sucia y eso implica que aún es más difícil adelantar, y si queremos tener una carrera limpia tenemos que salir delante, y lo de hoy ha sido un problema para eso, para el objetivo del sábado. Se nos han complicado las cosas con este problema mecánico, así que rezaré esta noche para que mañana se levante el día sin lluvia», comentó Espargaró.

Los que dormirán más tranquilos son los que ocuparon los diez primeros puestos de la tabla. Entre ellos Jorge Martín, cuarto, Aleix Espargaró, séptimo y de nuevo muy competitivo con su Aprilia, y Álex Rins, décimo. Esto en un día encabezado por las dos Yamaha oficiales, precisamente la moto que más dudas dejó tras la primera carrera del año. «En el test mi ritmo ya fue muy rápido y sentí que la moto tenía un gran potencial en esta pista», apuntaba Fabio Quartararo, el más rápido del día por delante de Franco Morbidelli. «Es cierto que rodamos más rápido que hoy, pero los neumáticos han cambiado y el asfalto también. Para ser honestos, esperaba acabar entre los cinco primeros hoy. Por supuesto que la primera posición es mucho mejor, pero espero estar ahí arriba todo el fin de semana», concluía el campeón del mundo tras el estreno en competición de MotoGP en Mandalika.