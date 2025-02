Marc Márquez busca la victoria en Austria más de 1.000 días después

Jesús Gutiérrez Jueves, 15 de agosto 2024, 19:36 Comenta Compartir

Este fin de semana Marc Márquez tendrá la posibilidad de romper su peor racha histórica sin ganar en el campeonato. Han pasado casi tres años desde que se coronó en el circuito de Misano con la Honda, en la que significó su 59º triunfo en la clase reina. Ahí se paró un contador que sumará 1.029 días el domingo. «Cuando pasas de los 1.000 días sin ganar ya no sientes», comentaba entre risas el piloto de Cervera cuando le preguntaba sobre si le generaba ansiedad esa situación y sobre si se sentía preparado para volver a ganar. «Lo veía más cerca en los primeros grandes premios que ahora, pero queda la mitad de temporada y muchos momentos por delante».

El más inmediato será en Red Bull Ring de Spielberg, en un trazado donde nunca ha logrado la victoria. Ni siquiera en sus años más dominantes en MotoGP, cuando corría con la Honda, fue capaz de conquistar el gran premio austriaco. Lo rozó en tres ocasiones, cuando fue segundo por detrás de Andrea Dovizioso, que mantuvo durante años el reinado de Ducati en una pista amiga para las motos italianas.

Desde que esta pista volvió al campeonato en 2016 todas las victorias en seco han sido para Ducati, que ha ganado con Iannone, Lorenzo, Martín y Bagnaia, además del propio Dovizioso. Y los únicos triunfos que se le han escapado fueron en carreras declaradas en mojado y en ambos casos ganaron sendas KTM, en la que es su carrera de casa.

Con estas cartas sobre la mesa, las expectativas de Márquez en Austria son halagüeñas, pero el de Cervera prefería no hacerse ilusiones antes de subirse a la moto: «Es un circuito que me gusta y donde me siento bien, aunque he perdido tres carreras aquí en la última vuelta. Además, ahora estoy con la mejor moto de la parrilla, pero hay tres pilotos que tienen la misma moto y que ahora son más rápidos que yo. A ver si podemos acercarnos y cerrar la brecha».

El liderato de Jorge Martín

Hace un par de semanas, en Silverstone, Márquez perdió la tercera posición en la general a manos del triunfador de la cita británica, Enea Bastianini. El italiano querrá mantener el viento de cola para asentarse como una alternativa fiable a los que ahora son los dos dominadores de la clase reina. El vigente campeón Pecco Bagnaia y Jorge Martín, líder del campeonato con tres puntos de renta sobre el italiano. Por detrás, Bastianini llega a 49 y Márquez a 62.

«Más que el liderato, lo importante ahora es no perder las oportunidades y estar lo más cerca posible hasta Valencia», comentaba Martín este jueves en la rueda de prensa oficial. Austria es una pista que le trae muy buenos recuerdos al piloto de San Sebastián de los Reyes, ya que aquí ganó su primera carrera de MotoGP en 2021: «Es una pista que me gusta, pero será difícil porque los rivales serán los cuatro que estamos en la pelea por el título».

Antes de llegar a Austria, el campeón Bagnaia habló sobre la futura llegada de Márquez al equipo oficial, definiéndola como «superbuena o un desastre». Unas declaraciones que tuvieron eco este jueves en el circuito de Red Bull Ring y que el piloto italiano quiso aclarar: «Cuando pones dos gallos en el mismo corral puede ser un desastre, pero creo que somos dos personas inteligentes y sabemos que tendremos que trabajar juntos para mejorar en la misma dirección. Luego en la pista, yo querré batirle a él y él querrá batirme a mí y eso está fuera de discusión».

El que le quitaba hierro al asunto era el propio Márquez, que aseguraba que si tuviera que elegir un campeón este año que no fuera él, sería Bagnaia: «Será mi compañero el próximo año y prefiero tener al vigente campeón dentro del box». Martín también opinaba sobre esa supuesta pelea de gallos en el box oficial Ducati en 2025: «Yo voy a ir preparando las palomitas». Pero esa será otra historia. En 2024 Bagnaia y Martín son los pilotos que están luchando codo con codo por ganar un campeonato que afronta en Austria la segunda mitad de la temporada.