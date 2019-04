GP de las Américas Marc Márquez: «Repetir lo de Argentina es muy difícil» Marc Márquez. / EP En una jornada complicada por la climatología, el piloto de Honda fue capaz de ser el más rápido en el entrenamiento oficial, lo que le coloca, de nuevo, como principal favorito a ganar la carrera estadounidense BORJA GONZÁLEZ Circuito de las Américas (Estados Unidos) Domingo, 14 abril 2019, 02:00

82 poles.

¿Cómo? ¿82 poles tengo ya?

¿Qué ha hecho con esos relojes? (NdR: se regala un reloj a cada autor de una pole en las tres categorías)

Los voy regalando. Sólo me quedo con el primero del año. El segundo siempre va para mi padre, así que ya sabe que este es para él. Bienvenido el problema de regalar relojes.

¿Sigue pensando que esto está complicado para mañana (por hoy)?

Ahora mismo no pienso nada, no sé cómo está. Estamos bien, porque estamos en la pole, pero no sé si estamos muy, muy bien, si estamos bien, quién está fuerte, pero a priori son las dos Yamaha las que veo un poquito más consistentes, sobre todo. Una de las razones es porque uno de sus puntos fuertes es la absorción de los baches y pueden ser muy constantes a nivel de tiempo. Mañana en el warm up se verá un poco más la realidad porque hoy a nivel de ritmo no hemos trabajado.

¿Qué significa que sea la peor pole de las siete?

También es una a la que hemos llegado rodando menos, es quizás la vez en el que el circuito está más bacheado, me he quedado muy cerquita a la del año pasado, eso sí. Así que estoy contento por eso, pero sí que es cierto que seguimos teniendo ahí un problemilla pequeño que tenemos que solucionar de cara a mañana; porque con el primer neumático me ha salido una vuelta más o menos bien, con el segundo he tenido varios fallos y todo y así he hecho 2'03.8, así que solo si mejoramos un poquito ese problema creo que podemos ser bastante más competitivos.

¿No se imagina ningún tipo de carrera en concreto, ni soñar en repetir algo parecido a lo de Argentina?

Bueno… Repetir lo de Argentina difícil, o al menos con tantos segundos. Está claro que intentaré hacer un buen warm up y luego veremos. Pero espero a un Rossi competitivo, a un Viñales, aunque salga más atrás, competitivo, y luego falta por ver. Crutchlow también estará por ahí, así que tendremos que intentar hacer nuestra carrera; sobre todo no me quiero precipitar, quiero hacer el warm up y a ver si, ojalá, podemos decir que se puede hacer una carrera como la de Argentina, pero de momento no se puede decir.

Si tiene que elegir entre que quiten del calendario Alemania, Sachsenring, o Estados Unidos, Austin, ¿cuál elige?

(Risas) Que se queden los dos, ¿no?

Pero si le dicen 'se va a ir uno de los dos': ¿cuál prefiere que se quede?

Alemania.

¿Por qué?

Está más cerca de casa (risas). No, aparte de eso, me encuentro muy bien en ese circuito. En este también, pero más en Alemania. Pero sí que de bonito es más bonito este. Lo que pasa es que me con ese por el estado del asfalto solo, ¿eh? Y cómo se pilota. Cuando hay baches realmente pilotando no disfrutas, es bonito el trazado, pero no disfrutas, porque vas todo el rato con tensión.

¿Le ha sorprendido el resultado de Dovizioso y la estrategia de usar sólo un neumático en la Q1?

Sí, me ha sorprendido sobre todo la estrategia. Tal como está MotoGP ahora, jugársela a un neumático no lo he entendido, y más viniendo de un FP4 raro. Ha tomado mucho riesgo y le ha salido mal. Había neumáticos de sobra pero, para mí, bienvenido sea su problema.

¿Le preocupa que ahora se le haya salido la cadena de la Honda a Lorenzo como a usted en Argentina?

Es un problema que está analizando Honda, para ver qué está pasando, porque no es normal que se dé en dos grandes premios consecutivos. Hay cierta preocupación, entre comillas, porque aún no han encontrado de donde proviene, pero están en ello.

¿Sorprende que haya sido Rossi el que más cerca ha terminado de usted?

Después del FP4, no. Sabía que Rossi estaría cerca. Viñales era el más rápido ayer, pero Rossi quizá necesita un poco más de vueltas y en este circuito se está encontrando cómodo.

¿No le impresiona lo que está haciendo este hombre con 40 años?

Es curioso, porque parece que en pretemporada no está y que este año ya sí que baja y ¡pam!, resurge. Cuando tienes talento y la moto funciona, salen los resultados y talento Rossi tiene de sobra. Y están demostrando que la Yamaha funciona. Tanto que decían, la moto no debe ir mal cuando Viñales está delante, Rossi también y las otras dos satélites también van destacando.