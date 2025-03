Marc Márquez ficha por Ducati para ser piloto oficial hasta 2026

Jesús Gutiérrez Madrid Miércoles, 5 de junio 2024 | Actualizado 06/06/2024 09:05h. Comenta Compartir

Ya es oficial. Marc Márquez vestirá de rojo Ducati al menos hasta 2026. La compañía boloñesa comunicaba a las 10:30 de la mañana de este miércoles el acuerdo entre ambas partes, con una imagen del piloto con un polo de Ducati Corse, sin rastro de patrocinadores personales, y el lema 'Here we go' (allá vamos).

También acompañaba el comunicado oficial con unas declaraciones del propio piloto donde se mostraba «muy contento de vestir de rojo la próxima temporada con el equipo oficial Ducati en MotoGP». El de Cervera recordaba cómo había resultado su adaptación a la moto italiana: «Prácticamente desde el primer contacto con la Desmosedici GP disfruté pilotando y mi adaptación ha sido muy buena». Y la meta que se había marcado desde que supo que en 2024 pilotaría una Ducati. «A partir de ese momento entendí que mi objetivo era seguir el camino natural, seguir creciendo y pasar al equipo oficial donde Francesco Bagnaia ha sido campeón del mundo dos años seguidos». Por último, mandaba un mensaje de agradecimiento a su actual equipo, por haber apostado por él este curso. «Quiero dar las gracias a Nadia, Carlo, Michele y toda la familia Gresini Racing por abrirme las puertas del equipo en un momento delicado de mi carrera. Vamos a seguir disfrutando y dando el máximo lo que queda de esta temporada, esa es mi prioridad ahora mismo».

Además de las palabras de Marc Márquez, Ducati también hablaba en el comunicado a través de su director general, Gigi Dall'Igna: «Decidir el nuevo compañero de equipo de Bagnaia en el Ducati Lenovo Team no ha sido fácil porque teníamos una lista de pilotos realmente fuerte donde escoger. Al final nuestra decisión ha recaído en un talento indiscutible como Marc Márquez. En solo pocas carreras ha sido capaz de adaptarse a la perfección a nuestra Desmosedici GP y su ambición innata lo empuja a crecer continuamente. En el box tendremos dos pilotos que, hasta el momento, juntos suman once títulos mundiales y poder contar con su experiencia y madurez será muy valiosos para nuestro crecimiento. Bienvenido, Marc».

Un fichaje fraguado desde un «no»

Marc Márquez aterrizará en 2024 en un equipo donde Pecco Bagnaia es el actual referente. El italiano es el vigente campeón de MotoGP y ya avisaba el pasado Gran Premio de Italia que «el piloto que llegue no tiene que arruinar la armonía del box». Entonces, todas las miradas apuntaban a que sería Jorge Martín, aunque el guion cambió en cuestión de horas.

La negativa de Marc Márquez a correr en el actual equipo satélite de Ducati -«el Pramac no es una opción para mí»-, alteró los planes de la compañía italiana, que apostaba por promocionar a Martín al equipo oficial y llevar al de Cervera a su estructura 'B', con idéntico material que sus rivales. Márquez dejaba la puerta abierta a una posible salida de la órbita Ducati y los italianos recularon.

A partir de ahí, se sucedieron los acontecimientos. Jorge Martín, hastiado por las largas de Ducati, anunció el pasado lunes su acuerdo con Aprilia. Y el martes, el manager de Enea Bastianini (actual compañero de Pecco Bagnaia) informó de que su representado correría en 2025 con KTM. Había vía libre para la llegada de Marc Márquez a Ducati y solo faltaba el momento de anunciarlo. Además de cuadrar temas contractuales, ya que hay un choque entre patrocinadores personales del piloto y los del equipo. Pero todo se andará…

Marc Márquez pilotará en 2025 la moto más deseada de la parrilla y volverá a ser piloto oficial de una fábríca, tras un año de travesía desde que dejó Honda para embarcarse en el modesto equipo privado del Gresini Racing para pilotar la Ducati del año anterior, con la que este curso está metido de lleno en la pelea por el título.