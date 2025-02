Marc Márquez se une a Ducati tras romper con Honda

Jesús Gutiérrez Jueves, 12 de octubre 2023, 09:39 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

Después de que hace una semana se anunciase su ruptura de mutuo acuerdo con Honda, faltaba por conocer dónde iba a correr Marc Márquez en 2024. Era un secreto a voces que lo haría en las filas de la escudería italiana Gresini Racing, pero faltaba la oficialidad de un comunicado que ha llegado a primera hora de este jueves, justo antes de arrancar el Gran Premio de Indonesia.

El ocho veces campeón del mundo pilotará el próximo año la moto que actualmente domina con mano de hierro la parrilla del Mundial de MotoGP. Será una Ducati satélite en una versión anterior a la los pilotos de fábrica y probablemente estrenará en el test de post temporada del mes de noviembre en Valencia.

El de Cervera compartirá box con su hermano Álex, con el que se reencontrará cuatro años después. Los Márquez ya fueron compañeros de equipo en 2020 vistiendo los colores del Repsol Honda, aunque solo pudieron hacerlo un gran premio juntos, ya que fue el año de la lesión de húmero de Marc que le mantuvo todo el año fuera de combate. Álex entonces debutaba en la categoría reina y en este caso será el piloto con más experiencia con la Ducati en ese box.

El objetivo para Márquez será volver a ser candidato a un título de MotoGP que no logra desde 2019. Ese año ponía fin a una exitosa racha de seis títulos en la clase reina en siete años, con su campeonato más autoritario, logrando el récord de puntos en una temporada. A partir de ahí, la pesadilla de las lesiones condicionó su carrera deportiva hasta el punto de plantearse la retirada. Y tras su última operación en el brazo derecho la pasada campaña, los problemas físicos desaparecieron, al tiempo que emergían los técnicos, con una Honda en franca inferioridad mecánica frente a la competencia, que ha desembocado en la salida del piloto español rumbo a la escudería Gresini Racing.

«Necesito volver a divertirme»

Marc Márquez habló después en una rueda de prensa que inicialmente iba a ser en solitario, pero que finalmente fue en compañía de dos pilotos que se están jugando el título de MotoGP en 2023, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y que asistieron como espectadores de lujo a la batería de preguntas al de Cervera, que explicó su decisión de cambiar el gigante Repsol Honda, por un equipo privado y familiar como el del Gresini Racing. «Ha sido una decisión muy dura y arriesgada a la vez, pero al final en la vida tienes que salir de la zona de confort si quieres seguir creciendo. Necesito disfrutar encima de la moto otra vez, necesito volver a verme competitivo. Llevo dos años sin ganar una carrera, llevo dos años con solo dos podios y lo primero que quiero es volver a sonreír dentro del casco, divertirme encima de una moto».

A pesar de toda la rumorología de estos meses el español confesaba que todo se había resuelto en la última semana. «Hasta hace poco mi mentalidad estaba en Honda. Me veía con un 90 % de posibilidades de seguir, pero ahora necesitan tiempo para seguir creciendo y apara un piloto como yo, un año que pasa es un año que no recuperas». El pasado martes Márquez anunciaba a Honda su decisión de no seguir y este jueves firmaba el preacuerdo inicial de entendimiento con Gresini. «Ellos fueron los únicos que no me pusieron ningún tipo de presión y me dijeron que me esperarían el tiempo que necesitase». Y lo que también confirmó es que en esta nueva aventura en Ducati no le acompañará su núcleo duro en las carreras.

Solo le seguirá uno de sus mecánicos, el resto de su equipo liderado por el técnico Santi Hernández, se quedarán en el Repsol Honda al menos en 2024. «Por mí me habría llevado a todo mi equipo, pero no pretendía que mi decisión personal pudiera destruir a una marca como Honda que me ha dado tanto y dejarlos sin equipo. Y tampoco quería destruir a otro equipo familiar que tiene su gente de toda la vida en el box».