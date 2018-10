MotoGP | GP Japón Marc Márquez: «Está todo de cara pero hay que saber gestionar el riesgo» Marc Márquez, piloto de Honda. / Afp El piloto español afronta este fin de semana su primera oportunidad de cerrar el Mundial 2018 de MotoGP BORJA GONZÁLEZ Motegi (Japón) Jueves, 18 octubre 2018, 12:37

Primera bola de partido. Marc Márquez afronta este fin de semana su primera oportunidad de cerrar el Mundial 2018 de MotoGP, en un año en el que ha terminado en todas las carreras en el podio excepto en dos, en la locura de Argentina y en Mugello. Lo hace pendiente de Andrea Dovizioso, que en 2017 le batió en un duelo que llegó hasta la última curva de la carrera del domingo.

Es ya un veterano en este tipo de situaciones no: ¿Qué se siente?

Sí que la primera vez que lo vives es diferente, pues estás más nervioso pero también es cierto que este fin de semana, no sé si porque ha habido tantos eventos, estoy muy tranquilo, estoy como si fuese un fin de semana más, porque no es la última carrera. Si fuese en Valencia como el año pasado sí que estaría más nervioso, sí que habría mariposas en el estómago, pero ahora sabemos que tendremos más oportunidades de aquí al final del año y por eso se afronta el fin de semana como uno más, salir desde el FP1 para intentar ganar el domingo y luego, después del warm up, veremos hasta dónde podemos llegar.

El presidente de su club de fans ha dicho que intente ganar aquí que no se quiere ir para Australia...

Australia está lejos y sí que es verdad que me lo ha pedido mucha gente, los japoneses, mi tío porque está aquí para ver qué pasa, pero es lo que digo siempre, no hay prisas ya que al final es de lo que se acuerda la gente, lo que vale y de lo que nos acordamos todos es que gane este Mundial, no importa cuándo y dónde.

«Lo intentaré conseguir aquí porque es la primera bola de partido y porque tengo ganas de ser campeón»

¿Intentará conseguirlo aquí por Honda?

Lo intentaré conseguir aquí porque es la primera bola de partido y porque tengo ganas de ser campeón, como las tenía en la primera carrera, pero no porque sea un circuito más especial o no. Está claro que para los japoneses sería importante y estarían muy contentos, pero estarán igual de contentos, creo, si lo conseguimos en otra carrera. Al final es concluir el final del trabajo, el trabajo de todo un año y hay que rematarlo en estas últimas carreras.

¿Qué nivel de riesgo se permite?

El de todas las carreras. Durante el fin de semana veremos y el domingo afronto el fin de semana como cualquier otro fin de semana, intentar ganar el domingo, luego veremos si se puede o no, si estoy en la situación de Tailandia y Aragón o en la de Brno y Misano.

Pero 77 puntos dan para mucho, ¿no?

Dan para mucho pero si arriesgo, y tampoco quiero caerme y perder 25 puntos de golpe, sino que si no puedo intentaré sumar los máximos puntos posibles porque esto es lo que vale. Está todo de cara pero es muy largo, vienen tres carreras seguidas y hay que saber gestionar el riesgo ya que puede llover en cualquiera de las carreras.

También se puede producir una caída…

Por eso mismo, hay muchos factores en el motociclismo y ya lo ha dicho Dovizioso en la rueda de prensa, sabe y sabemos todos los que conocemos cómo ha ido el año que es uno de los circuitos en los que puede atacar y en los que seguramente tal y como se está jugando el campeonato, de los que tenía marcados en rojo para atacar porque se adapta mucho a su estilo y a su moto.

¿Ésta es la lección de 2014 o de 2015, arriesgar lo justo?

Arriesgar arriesgo, y pasar la línea roja es sólo un momento y sí, me hubiese podido caer en Tailandia o en Aragón, pero es sentirlo o no. Y es ahí donde en 2015 no lo sabía sentir, porque simplemente atacaba y sabía que un tercero me sabía a derrota y aún ahora un tercero me sabe como a derrota pero sé que es importante para conseguir el título y es ahí donde hemos trabajado más durante estos años para tener esta experiencia.

¿Ha analizado el duelo con Dovizioso del año pasado? Él dice que no.

No, no la he vuelto a ver. Durante el año la he visto pero ahora, si veo que el domingo puede ser una carrera en agua sí que la veré antes, pero si no es en agua… En seco cambia mucho ya que aquí se han visto muchas carreras, sabes cuáles son los puntos de adelantamiento; no es como en Tailandia que hay que descubrir puntos, aquí se saben los puntos exactos de adelantamiento y donde durante el fin de semana es más fuerte uno o el otro y, sobre todo, ver qué opciones reales tienes, si de luchar por el podio, de luchar por los cinco primeros o de ganar la carrera.