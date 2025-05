Marc Márquez y el arte de complicarse la vida

Hay un lema ha hecho suyo Marc Márquez: «Todo es posible, nada es seguro». Según contó en su día, la frase se la dijo el ... expiloto y comentarista de DAZN Carlos Checa, y se la grabó a fuego. Una expresión que le viene al pelo este año donde lo imprevisible se hace realidad una y otra vez. Caídas cuando no tocan, toques en salida, roturas de motor, cancelaciones de vueltas notificadas tarde y mal... Cosas posibles que pueden suceder en la competición, pero que no es tan probable que sucedan tantas veces y siempre al mismo. También ha tenido golpes de suerte como la aparición milagrosa de la lluvia en Misano que reordenó la prueba y le situó al frente, aunque aquello, más que la fortuna, lo hicieron posible sus manos para pilotar en unas condiciones que eran iguales para todos.

En cualquier caso, el último ejemplo de cómo lo más inesperado volvió a condicionar la carrera del ocho veces campeón del mundo fue el rocambolesco 'affaire' con el filme protector del casco ('tear off', en su denominación técnica), que estuvo a punto de costarle la victoria en Phillip Island. «Mira que no lo tiro nunca en la parrilla de salida, porque pueden pasar estas cosas. Pero es que cuando he dado la vuelta de formación, se me ha puesto el típico mosquito gigante y no veía bien el semáforo. Me lo he quitado y lo he doblado para que ocupara menos con tan mala suerte de que se ha ido a la rueda de detrás. Yo no sabía que estaba ahí, he visto que se colaba por debajo, pero he pensado 'será mucho que se haya quedado en la rueda'. Pues justo se ha quedado en la rueda y me ha patinado», explicó. El resto ya es historia.

Y es que el pasado fin de semana en Australia logró calificar en primera línea de parrilla, con un ritmo endiablado que le hacía candidato claro a la victoria. Sin embargo, buena parte de sus opciones se le escaparon tanto el sábado como el domingo en la salida. En el sprint, un error de cálculo en la primera frenada le obligó a irse largo y perder muchas posiciones. En solo 13 vueltas pudo llegar a la segunda plaza y entonces ya se tomaba con humor el que parece su sino este año: «Vuelve la frase de 'todo es posible, nada es seguro'. Salgo delante, paso atrás la primera vuelta. Salgo atrás, paso adelante. No se sabe nunca». La situación fue aún peor el domingo, cuando llegó situarse 13º por culpa del problema con el 'tear off', pero el hecho de que la carrera fuera al doble de vueltas le permitió completar la remontada y logar su tercera victoria en los últimos seis grandes premios.

El «favor» a Bagnaia

El triunfo de Phillip Island llegó tras un duelo en la parte final frente a Jorge Martín, del que salió victorioso el de Cervera. En clave campeonato, Márquez le quitó cinco puntos al líder de MotoGP que pueden valer su peso en oro, teniendo en cuenta la igualdad extrema que abunda este año. El de San Sebastián de los Reyes completó un fructífero fin de semana con victoria al sprint y segunda posición en carrera, frente al cuarto y tercero de su rival Bagnaia. Gracias a ello, duplicó su ventaja en la clasificación general, pasando de 10 a 20 puntos.

En la rueda de prensa posterior a la ceremonia del podio preguntaron a Bagnaia si Márquez le había hecho un favor ganando a Martín el domingo. Y la reacción del italiano fue girarse hacia el que será su compañero de equipo en 2025 y preguntarle: «¿Me has ayudado hoy?». La respuesta de Márquez no pudo ser más clara: «Sí, le he quitado cinco puntos a Martín». Una anécdota que todos se tomaron con sentido del humor y sin dobles intenciones, pero que puede ser la tónica de aquí a final de temporada.

Quedan tres finales (Tailandia, Malasia y Valencia) y 111 puntos en juego. El campeonato se va a decidir por detalles y, aunque descartado de la pelea por el título (actualmente está a 79 de Martín), el actual nivel competitivo del catalán provocará que un día quite puntos a uno y al siguiente se los restará al otro. De forma que Marc Márquez se convertirá en juez y parte del Mundial de MotoGP.