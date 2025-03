Marc Márquez arrasa en el sprint de Aragón y se reencuentra con la victoria

Jesús Gutiérrez Sábado, 31 de agosto 2024, 19:03 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

1.042 días después, Marc Márquez volvió a cruzar la línea de meta con una MotoGP en primera posición. Una victoria al sprint que no le computa como un triunfo en un gran premio, pero que tiene una carga simbólica extraordinaria para el piloto de Cervera, por todo lo que ha pasado estos últimos cuatro años. «Solo es un sprint, y soy consciente. Pero por algún sitio se empieza. Lo importante es mañana. Pero este fin de semana ya hemos conseguido algo que no había conseguido nunca», recordó Márquez. Y es que, en este formato de carrera corta estrenado la pasada temporada, nunca se había visto ganar a Marc Márquez.

No hubo ni un ápice de sorpresa. De hecho, el ilerdense cumplió un guion que parecía escrito. Ya antes del sprint, había liderado los dos entrenamientos del viernes, el libre del sábado y la Q2 del domingo, con una pole autoritaria aventajando en más de ocho décimas a Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, que le acompañaron en primera fila. En el sprint no falló en la salida, lideró cada una de las 11 vueltas, se hizo con la vuelta rápida de carrera y cruzó la línea en solitario y quitándose un peso de más de 1.000 días de encima.

Hacía tiempo que no se veía un Márquez tan dominador como en Motorland. En un gran premio muy complicado por las condiciones meteorológicas que sacuden esta zona del Bajo Aragón y de la propia pista de Alcañiz, recién asfaltada y con muchos problemas de agarre durante todo el fin de semana. El catalán ha sido el más rápido en seco, en mojado y en condiciones mixtas, con neumático nuevo y gastado, y demostrando un ritmo arrollador, que no le ha obligado a dar el cien por cien, ni a arriesgar por encima de los límites como acostumbra. De hecho, hasta el sábado ha firmado un fin de semana sin caídas, algo que no es tan habitual en él.

Lo no pretende hacer a estas alturas es ilusionarse en una batalla por el título que ahora mismo no es cosa suya: «Aragón está siendo un gran premio especial, que no puedes coger de referencia. Así que mi objetivo sigue siendo el mismo y no es ir a por el título ya. Pero cuánto más cerca acabemos, más preparados estaremos para el año que viene».

Martín recupera el liderato

Con su victoria en el sprint, Márquez se sitúa a 75 puntos en la general del nuevo líder, Jorge Martín. El madrileño volvía a lo alto de la clasificación tras acabar segundo en el sprint, el mejor resultado posible viendo la superioridad del ganador. Algo que no tenía reparos en reconocer el de San Sebastián de los Reyes: «Marc está muy fuerte aquí y aunque le hubiese adelantado en la salida, hubiera quedado segundo igual. No había opción de plantarle cara».

Martín salvó un sábado que había empezado cruzado para él con la caída de la Q2, que le había impedido estar en primera fila. Partía cuarto en parrilla, pero adelantó de un tirón a Pedro Acosta y a Pecco Bagnaia, al que su Ducati le pegaba un trallazo al soltar el embrague que a punto estuvo de descabalgarle. Aunque el italiano se recompuso y apenas había perdido un par de posiciones, conforme avanzó el sprint algo no iba bien y terminó sufriendo para acabar en zona de puntos (noveno) y sumar solo uno en su casillero. «Lo que pasó en el sprint está fuera de nuestro control y no podemos hacer nada al respecto. No diré qué fue, pero no vino de mí, ni de la moto ni del equipo», dijo Bagnaia, señalando claramente al proveedor de neumáticos, Michelin.

Completó el podio del sprint Pedro Acosta, que fue de menos a más este sábado. Después de pasar por la Q1, logró la segunda posición en parrilla y tercero en el sprint. Un podio que no pisaba desde la carrera de Mugello en mayo. El 'Tiburón' de Mazarrón se coló entre las Ducati y privó a Álex Márquez, cuarto, de volver a compartir podio con su hermano. En cualquier caso, cuatro españoles al frente en un circuito de Motorland prácticamente lleno hasta la bandera.

Antes del sprint se habían disputado las calificaciones de las categorías pequeñas, donde el británico Jake Dixon se hizo con la pole de Moto2, por delante del brasileño Diogo Moreira y de Arón Canet. Pinchazo del líder de la cilindrada intermedia, Sergio García, que se cayó en la Q1 y partirá 29º en parrilla, aunque su principal rival, el japonés Ai Ogura, solo pudo ser 16º. Y en Moto3 la pole fue para el hispano-colombiano David Alonso, que dominó este sábado al más puro estilo Marc Márquez, aventajando en medio segundo a su más inmediato perseguidor. Dos sevillanos partirán desde la primera fila, José Antonio Rueda y David Muñoz, mientras que Dani Holgado, séptimo, e Iván Ortolá, décimo, deberán remontar para tratar de mantener vivo el campeonato de la categoría pequeña.