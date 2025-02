Mandalika da la vuelta a MotoGP

Borja González Mandalika Sábado, 19 de marzo 2022, 12:36 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

Carlos Tatay, piloto español de Moto3, se estrenó este sábado en una pole del Mundial de motociclismo e inauguró también la lista de primeros en una parrilla en el nuevo circuito de Mandalika. Esto en otra jornada que comenzó con la pista mojada, pero que terminó permitiendo que la competición importante, la que define las posiciones de partida del domingo, se disputase en seco. En Moto2 el que se quedó con el honor de ser el primero en la historia de este trazado fue el británico Jake Dixon, pupilo de Jorge Martínez Aspar, que tendrá a Augusto Fernández a su lado este domingo (a las 6:20 de la mañana hora peninsular comenzará la prueba, con Moto3 a las 5 arrancando el día).

En el oficial de la clase intermedia volvió a sufrir una caída Pedro Acosta, lo que le obligará a partir décimo, con una penalización de vuelta larga que cumplir en carrera por no respetar las señalizaciones de caída de otro piloto el viernes. Cerró el día MotoGP, con unos resultados que, en cierta medida, voltearon algunas de las previsiones que se habían hecho visto lo sucedido en la pretemporada, y también en el primer domingo del año en Catar.

De aquella carrera habían salido con muchas dudas los pilotos de Yamaha. Fabio Quartararo pudo dar gracias al noveno firmado ese día, porque sin el error de Pecco Bagnaia que llevó al suelo a Jorge Martín su estreno podría haber sido fuera del 'top diez'. De la noche a la mañana, el francés se hizo con la pole en Mandalika, mostrando un ritmo sino superior al del resto, sí más prometedor antes de una carrera con muchas incógnitas, por factores interrelacionados: la climatología, vinculada a la lluvia y a las altas temperaturas, el comportamiento del nuevo asfalto y por el funcionamiento de los neumáticos, relacionado con estas dos variables.

«Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Más que por la pole, estoy contento con el cuarto entrenamiento libre, porque he hecho muchas vueltas seguidas con mucho ritmo. Sabía que si no cometía errores podía estar en primera fila. Hemos ido avanzando con el neumático y estoy muy contento. Me ha dado muy buenas sensaciones y espero que todo funcione tan bien mañana. Yo me siento muy bien y preparado para la carrera», apuntaba el francés, que tendrá a su lado a las Ducati de Jorge Martín y de Johann Zarco. Las motos italianas, otras que salieron con dudas de Losail y que este sábado se encontraron mejor de lo esperado. Cuatro de sus prototipos lideraron la Q1 que daba paso a la definitiva Q2, en la que representaron la mitad de la competencia (también con Pecco Bagnaia y el líder del Mundial, Enea Bastianini). Ellas, junto al autor de la pole y la KTM de Brad Binder, cuarto, y que suele rendir muy bien en condiciones como las que se esperan el domingo (la carrera se disputará a las 8 de la mañana, en horario peninsular).

Honda, la cruz

La cruz fue esta vez para Honda, con Suzuki con Álex Rins octavo en una buena posición y Joan Mir decimoctavo en una plaza complicada en un circuito en el que se espera que sea complicado adelantar, por la suciedad que se acumula fuera de la trazada buena, y en la que el factor del calor que transmiten las motos situadas justo delante en el neumático delantero también puede tener su relevancia. Decíamos Honda, porque las cuatro saldrán más allá del puesto 15: último Takaaki Nakagami, decimonoveno Álex Márquez, decimosexto Pol Espargaró, el hombre más rápido en el test invernal, y decimocuarto Marc Márquez, que completó un entrenamiento oficial con dos caídas, por suerte para él sin consecuencias físicas.

«No puedo tener la misma paciencia mañana», reconocía en referencia a su estrategia en Catar tras un día con «problemas inesperados», después del buen rendimiento de la moto japonesa en febrero en el estreno en Mandalika. «Saliendo el 14 no puedo hacerlo, tengo que atacar. En esas vueltas en las que ataque tomaré riesgos. Y ya veremos si ese riesgo es demasiado o no. Necesito arriesgar para, como mínimo, acabar en el top diez. Y si quieres hacerlo tienes que arriesgar. No estoy hablando de pelear por el podio, o por la victoria, tienes que olvidarte de eso empezando el 14, pero no puedo ser paciente como en Catar y tengo que atacar y adelantar a pilotos». Un plan que será uno de los alicientes en la primera carrera de MotoGP en el regreso de Indonesia al calendario.

Temas

Indonesia

Motos

MotoGP