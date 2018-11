GP Valencia La lluvia prepara un final de año incierto para MotoGP Maverick Viñales, escoltado por Rins y Dovizioso. / Efe Viñales firma su primera pole de 2018 en una jornada marcada, de nuevo, por la climatología, en una parrilla en la que Rins saldrá segundo, y donde Márquez ocupará el quinto puesto después de sufrir una caída tras la que volvió a salírsele el hombro izquierdo BORJA GONZÁLEZ Cheste (Valencia) Sábado, 17 noviembre 2018, 20:01

Si las previsiones meteorológicas siguen acertando, como en viernes y sábado, el cierre del Mundial de Motociclismo debería de ser con la pista mojada. Es decir, que poco de lo concluido este sábado, con la pista en condiciones mixtas por la mañana, y seca por la tarde, servirá para anticipar qué puede ocurrir en las últimas carreras de 2018. «Es muy difícil ganar, porque hay dos pilotos muy fuertes en agua, tanto Márquez como Dovizioso. Después no lo sé, veremos. Depende de cómo me encuentre en carrera», reconoció Maverick Viñales, que vivió un sábado de todo o nada. Después de no terminar entre los diez primeros en el último libre tuvo que pasar por el calvario de la Q1, donde peleó por las dos plazas que daban acceso a la Q1 con Valentino Rossi, Andrea Iannone o Jorge Lorenzo, entre otros. El de Yamaha salvó la segunda plaza in extremis, con Lorenzo muy cerca, y después de no aprovechar su último giro al darse cuenta de que tenía a su rueda a Rossi, al que no quiso hacerle el trabajo asumiendo el riesgo de quedarse fuera. Y ya en la Q2 aprovechó su oportunidad para alzarse con la pole en un entrenamiento muy igualado en el que los tres primeros terminaron separados por 80 milésimas de segundo. Una pole que no le convierte en el máximo favorito, como él mismo aceptó, aunque le coloca en una posición más cómoda para afrontar los tensos inicios de carreras en mojado, con la nube de agua pulverizada que termina envolviendo a todo el pelotón, dificultando mucho la visión y aumentando el nivel de riesgo de caída.

«La estrategia es salir y tirar; Maverick no sale muy bien normalmente, pero tendrá una extra motivación por salir en pole», apuntó por su parte Alex Rins, segundo a 0.068 del autor de la pole, y que estará en la primera línea también junto a Andrea Dovizioso, uno de los señalados por Viñales como favorito para la carrera. El otro, Marc Márquez, rápido en todas las condiciones pero que pagó en el oficial una caída tras la que se dislocó ese hombro izquierdo que tendrá que operarse en diciembre. «Cada vez está peor y cada vez sale y entra más fácil. Es una lesión que arrastro desde Motegi y no he parado. Además, la semana pasada tuve un pequeño sustillo entrenando en el gimnasio. Hemos intentado llevarlo lo mejor posible durante el fin de semana. He tenido esta caída, pero he podido salir, aunque sin empujar como normalmente porque sentía dolor y no me quería caer otra vez. El quinto a una décima de la pole es para estar satisfecho». Márquez tendrá por delante a Danilo Petrucci, uno de esos que se crecen en mojado, y por detrás a Pol Espargaró, que firmó el mejor resultado de KTM en una parrilla de 2018, igualando el éxito conseguido el año pasado en Phillip Island. Su hermano Aleix fue octavo, lo que hizo que todas las marcas de MotoGP entrasen entre los ocho mejores en la última parrilla de este curso.

«Me da igual si es en seco o en agua porque en las dos condiciones me sentía muy bien y en seco en el FP4 estaba muy bien, después en el oficial, aunque ha pasado lo que ha pasado, estaba a una décima de la pole; y sí que es cierto que los que venían de la Q1 tenían bastante ventaja esta vez porque venían más rodados y es lo que necesitábamos todos, pero me da igual, porque pilotando tengo molestias en agua y en seco, pero me siento estable, que esto es lo más importante, sino no estaría aquí, porque no hay nada en juego, pero estable está», añadió el campeón del mundo sobre cómo podría ser la carrera, y sobre su estado físico, en un día en el que aspira a cerrar su gran año de nuevo con Dovizioso en la mirilla, aunque el hecho de que sea el agua la que protagonice esta última carrera abre mucho los pronósticos y da opciones a muchos de los que no suelen pelear por ganar, en el día de la despedida de Dani Pedrosa, que no terminó del todo satisfecho, y de Álvaro Bautista, que tampoco concluyó este su penúltimo día en MotoGP con las mejores sensaciones sobre su Ducati.

En Moto2 la pole fue para el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini, ganador en Sepang y uno de los pilotos con más proyección de la parrilla, que tendrá a su lado a Xavi Vierge y a Marcel Schrotter, en la última oportunidad de que un español gane en la clase intermedia, algo que no había pasado en los nueve años de vida de Moto2. En Moto3, en un entrenamiento de estrategia con los neumáticos, el mejor fue Tony Arbolino, con Arón Canet quinto como el mejor de los españoles (y con el campeón Jorge Martín decimotercero, tras un oficial poco lucido en la gestión del uso de neumáticos de seco).