El legado de Dani Pedrosa

El mismo fin de semana que se retiraba de la competición en Valencia 2018, Dani Pedrosa fue nombrado oficialmente Leyenda de MotoGP. No se había ... bajado de la moto y ya entraba en el Salón de la Fama del motociclismo junto a una treintena de los nombres más históricos de las dos ruedas. El piloto de Castellar del Vallés había decidido colgar el mono después de una exitosa carrera adornada con tres títulos mundiales, 54 victorias, 153 podios y 49 poles, pero sobre todo por el cariño de una afición que hacía años que se había ganado. Entonces, el Circuit Ricardo Tormo se volcó en la despedida del mito del 'Pequeño Samurái' ya que, al menos en teoría, sería su última vez compitiendo sobre una MotoGP.

Casi cinco años después, Dani Pedrosa se reencontró con las casi 80.000 gargantas que el domingo correaron su nombre en el circuito de Jerez. Durante todo el fin de semana la afición del motociclismo demostró que no olvida a sus leyendas. Fue más aplaudido cada vez que salía a pista y el momento culmen llegó con el desfile de pilotos antes de la carrera, el 'Rider Fan Parade', que se estrenó este año con la intención de acercar a las estrellas de MotoGP a las gradas y que cobró más sentido que nunca en una plaza como Jerez. En las dos curvas que forman el punto más famoso del trazado, Nieto-Peluqui, en la 'pelousse' donde se sitúa la parte más numerosa de la afición, Pedrosa se acercó a los seguidores mientras hacía un esfuerzo por no derramar una lágrima.

El catalán ya había llorado antes en Jerez. Lo hizo en 2017, desde lo alto del podio de Jerez, tras reencontrarse con la victoria tras una mala racha. Esta vez las lágrimas eran diferentes, el fervor de los aficionados había penetrado en las entrañas de un piloto con fama de frío e imperturbable. Al homenaje se unieron el resto de pilotos de MotoGP y algunos como el australiano Jack Miller incluso alzaron en hombros a su compañero en señal de admiración. Daba igual que las KTM completaran el mejor resultado de su historia en un fin de semana o que el campeón Bagnaia recuperara el liderato con su victoria; el hombre del gran premio se llamaba Daniel Pedrosa Ramal; y el cariño de la afición y el respeto de sus rivales es su legado.

Más que números

El Gran Premio de España de Pedrosa en números se resumía en un primer puesto en un brillante estreno liderando el primer entrenamiento del viernes, el sexto en la parrilla y sexto en el sprint del sábado y un séptimo en la carrera. Nada mal para tener 37 años y llevar casi cinco retirado como piloto permanente del campeonato. «Es verdad que con los años uno va perdiendo físico, es lo que he notado en la salida, en las primeras vueltas y sobre todo en los adelantamientos. Me he notado bastante más oxidado. Y los jóvenes todo lo contrario. Es decir, mi velocidad era buena, pero mi agresividad no estaba tan pulida como la de ellos», resumió.

Para poner en contexto estos resultados individuales habría que recordar que en Jerez había otros dos probadores en pista, Stefan Bradl (Honda) que acabó 14º y Jonas Folger (GasGas), 17º. Y es que es habitual que los distintos probadores de las marcas hagan algún 'wild card' durante el año para testar diferentes componentes, lo raro es que se cuelen en el 'top 10' de una carrera. Ese también es el valor de Dani.

Pero a Pedrosa no se le puede medir solo por sus números, ya que buena parte del éxito de KTM en Jerez se lo deben a su trabajo en la sombra. Pedrosa pasó a formar parte del equipo de pruebas de KTM en 2019 y desde entonces no ha parado de rodar en test hasta hacer de la MotoGP austriaca una moto ganadora. «Cada año hemos ido trabajando y evolucionando, viendo en qué partes hay que mejorar, cuáles son nuestros puntos débiles e intentando cambiar algunas ideas. Poco a poco, con el tiempo hemos ido limando ciertos aspectos que estaban muy arraigados y que eran difíciles de cambiar. Ha habido cambios importantes y eso nos ha dado un plus, pero es un trabajo en equipo», analizó el español.

A día de hoy, los pilotos del equipo Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder y Jack Miller, son tercero y cuarto respectivamente, y la marca es segunda en el campeonato de constructores solo por detrás de la todopoderosa Ducati. Y ese también es el legado de Dani Pedrosa.