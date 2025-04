Jorge Martín vuelve a ganar y Márquez se sobrepone a los acontecimientos

Jesús Gutiérrez Sábado, 6 de julio 2024, 19:28 Comenta Compartir

Sábado para enmarcar de Jorge Martín, que arrancó con una pole de récord, la cuarta del año, y se cerró con una victoria balsámica al sprint. Un triunfo importante en psicológico, ya que frenaba una racha inmaculada de Pecco Bagnaia, que había ganado en las últimas cinco citas de MotoGP, entre sprints y carreras. «Yo a final lo que puedo y hago es aprovechar las oportunidades», comentaba el piloto de San Sebastián de los Reyes tras volver a ganar casi dos meses después.

Y no se le pusieron las cosas fáciles al actual líder de MotoGP, que veía como en la primera curva le adelantaba su rival, Bagnaia, que volvía a hacer una salida estratosférica desde la segunda fila. Y lo peor, es que entre ambos se colaba otro piloto, el portugués Miguel Oliveira con la Aprilia. «Ha habido un momento al inicio de carrera que pensaba que no podría ganar, pero me he rehecho muy rápido. En apenas tres vueltas he conseguido pasar a Miguel y luego a Pecco, en un sitio donde no esperaba, así que estoy contento».

Esa determinación del español en las primeras vueltas fue clave en un circuito tan ratonero como Sachsenring (el más corto del mundial) y más teniendo a Bagnaia delante, que suele ser un hueso bastante duro de roer. Aunque esta vez, el italiano erró en la estrategia, como reconocía después. Ya que había optado por conservar neumático en el inicio de carrera, pensando en que la degradación final sería mucho más alta. Pero Martín nunca se vino abajo. Y en las últimas vueltas Bagnaia tuvo que preocuparse más de lo que venía detrás, su compañero Bastianini, que de dar caza a Oliveira y a Martín.

El triunfo de español y la tercera plaza de su rival, le permiten aumentar su ventaja en la clasificación en cinco puntos, y situarse ahora con quince puntos de margen en la general.

Márquez contra los elementos

La dura caída que sufrió el viernes Marc Márquez le ha condicionado todo el fin de semana. Y no es para menos, ya que el de Cervera sufre una fuerte contusión costal en el lado derecho de su cuerpo, además de una pequeña fractura en el dedo índice de su mano izquierda. «Tal y como estaba ayer, no me habría subido hoy a la moto, pero me he levantado medio bien, y he decidido probar después de hablar con los doctores y que chequearan bien todo. Mi principal preocupación es que pudiera ir a peor, las costillas y sobre todo el dedo, porque tengo una fractura y se va moviendo un poco».

El aspecto físico no fue lo único que le pasó factura este sábado. Tuvo problemas con una de sus dos Ducati en la Q1 y cuando buscaba una vuelta rápida que le permitiese clasificarse para la Q2 se encontró en pista con un piloto lento que le estorbó, el wild card alemán Stefan Bradl. Parecía que todo se iba al traste desde esa 13ª posición de la parrilla, pero el ilerdense se sobrepuso a los elementos y protagonizó otra de esas remontadas marca de la casa.

Ya ganó posiciones en la salida y luego en carrera fue de los pocos que pudo adelantar en el estrecho Sachsenring. En su remontada, estuvo a punto de irse al suelo, pero protagonizó una de esas salvadas que ya hacía con la Honda. Acabó el sprint sexto, tras una batalla hasta la misma línea de meta con Maverick Viñales, al que superó por apenas tres milésimas. Y a pesar de ese buen sabor de boca final, la sensación era que se estaba escapando una oportunidad de ganar. «Lo importante y con lo que me quedo es que cuando hacía vueltas limpias, tenía un ritmo similar a cabeza de carrera. Ya lo dije el jueves, si hacía un fin de semana perfecto podría pelear con los de arriba, pero he hecho un fin de semana desastroso, el peor del año y han salido todos los problemas y hemos tenido toda la mala suerte posible».

Su hermano Álex cerró los puestos de puntos, noveno. Mientras que Pedro Acosta acabó último en carrera después de cometer un error en el sprint cuando rodaba detrás del pequeño de los Márquez. El murciano tiene ya casi imposible lograr la victoria más joven de la historia en la categoría reina, un récord hasta ahora en posesión de Marc Márquez. La última oportunidad la tendrá en la carrera de este domingo en Sachsenring, pero ni las sensaciones del fin de semana ni la posición de la parrilla (décimo) hacen prever que pueda batir esta marca.

En las categorías pequeñas, las poles se las repartieron el italiano Celestino Vietti en Moto2 y el neerlandés Colin Veijer en Moto3. En la categoría intermedia Fermín Aldeguer saldrá desde la primera fila, tercero, y el líder Sergio García sufrió una caída en su último intento de vuelta rápida y partirá duodécimo. Mientras que en la cilindrada pequeña, el líder David Alonso saldrá segundo, con Dani Holgado 13º, en una calificación que había dejado un sinfín de sanciones, con 16 pilotos de los 26 de la parrilla de Moto3 penalizados por rodar lento durante la sesión.

