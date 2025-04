Jorge Martín arrasa en el sprint y Marc Márquez se conforma

Jesús Gutiérrez Sachsenring (Alemania) Sábado, 17 de junio 2023, 16:18 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

El sábado de Sachsenring amanecía con una lluvia que anticiparía un día gris para Marc Márquez, condenado a pasar por la Q1 después de la primera caída del fin de semana el viernes. Y no arrancaba mucho mejor la calificación porque ya en la repesca se iba de nuevo al suelo, tenía que cruzar la pista corriendo, volver al box y subirse en su segunda moto para hacer un tiempo que le permitiera estar con los mejores en la Q2.

En la sesión definitiva, los quince minutos que configuran las cuatro primeras filas de parrilla, y con un asfalto que se iba secando por momentos, Márquez volvía a irse al suelo en dos ocasiones, y concluía dolorido una 'qualy' que había salvado con una séptima posición en la parrilla. Pero las tres caídas de la mañana terminarían pasando factura en el sprint al piloto de Cervera.

Mientras Márquez sufría, las Ducati seguían arrasando otro sábado más, con Pecco Bagnaia asegurando la pole y con cinco motos italianas en las dos primeras filas, y un sexto de Jorge Martín que era un poco irreal, ya que su mejor vuelta había sido cancelada por la presencia de banderas amarillas en pista.

La carrera del madrileño fue espectacular desde el inicio y ya en la primera vuelta había escalado hasta la tercera posición, en un circuito estrecho y revirado donde es muy difícil adelantar con una MotoGP. Sin embargo Martín se las arregló para situarse en cabeza de carreras en la cuarta vuelta, después de un espectacular doble adelantamiento en el tobogán de Sachsenring, el punto más icónico del trazado y donde las motos descienden por una pronunciada pendiente con más de dos dígitos de desnivel. Y para consolidar la primera posición, todavía tenía que salvar una caída casi segura en la siguiente curva.

A partir de ahí, el piloto español se escapó, a ritmo de vuelta rápida, y cruzó la meta en solitario para ganar su segundo sprint del año. Por detrás, Bagnaia y Jack Miller le acompañaban en el podio. Luca Martini defendía la cuarta posición ante un combativo Brad Binder, que tenía que ceder la quinta plaza a Johann Zarco tras un agresivo adelantamiento del francés. Y cerraban las posiciones de puntos: Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Aleix Espargaró.

Con los doce puntos de la victoria en el sprint, Martín recorta tres al líder Bagnaia y se sitúa a tiro de una carrera larga (21 puntos), confirmándose además como el principal rival del italiano en clave de título. Y de cara al domingo, el madrileño amenazaba con mejorar sus prestaciones. «Me siento más fuerte en la carrera larga de lo que me sentía en el sprint, porque he trabajado más con el neumático medio y lo conozco mejor».

Tocar fondo

Ni siquiera en Sachsenring, el circuito en el que hasta este año sumaba once victorias consecutivas. Marc Márquez firmó una decepcionante undécima posición en una carrera de más a menos, en la que decidió no arriesgar y llevar a su Honda hasta la línea de meta. Y eso que el piloto de Cervera hacía una muy buena salida, se situaba quinto, pero a partir de ahí, todo lo demás fue sufrir. Estaba fuera de posición, se iba largo en las trazadas y con solo una vuelta completada ya recibió un aviso de que había excedido hasta en tres ocasiones los límites de pista. Ese fue el clic que le hizo cortar gas y cambiar de mentalidad, como explicaba más tarde ante los medios de comunicación.

«En carrera he salido convencido, he tenido un susto en la primera vuelta, otro susto en la segunda, he visto que no había... Así que cortas un poco de gas y acabas la carrera. Después de tres caídas por la mañana no compensaba arriesgar tanto para una séptima posición». Un Márquez desconocido hasta la fecha y que ya había avisado que si en Alemania «no iba, apaga y vámonos».

La carrera larga del domingo le dará una nueva oportunidad a partir de las dos de la tarde y ahí se verá si vuelve a afrontar la carrera en modo conservador y puntúa por primera vez un domingo. Antes de la carrera de MotoGP se disputarán las de las categorías pequeñas. En Moto3 la pole la consiguió el piloto japonés Ayumu Sasaki, con el valenciano Iván Ortolá que saldrá en tercera posición. Y en Moto2, pole española para Pedro Acosta, que tendrá a su lado al líder de la categoría y su máximo rival, Tony Arbolino.