El marcaje de Jorge Martín mete en un lío a Pecco Bagnaia

Jesús Gutiérrez Valencia Viernes, 24 de noviembre 2023, 19:29 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Los boxes del equipo oficial Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia) y del satélite Pramac Racing (Jorge Martín) están pared con pared y la tensión en ese punto del 'pit lane' se podía cortar cuando terminó este viernes el segundo entrenamiento del GP de Valencia. El español había terminado segundo en la clasificación cumpliendo con el objetivo de meterse entre los diez primeros que pasan directos a la Q2. El italiano, por su parte, concluía 15º, lo que le condenaba a la repesca de la Q1 de este sábado. Pero más allá de las posiciones, hubo mucha guerra psicológica al límite del reglamento del que claramente salió vencedor el piloto madrileño de San Sebastián de los Reyes.

Ya desde el primer entrenamiento libre se vio que Bagnaia no estaba cómodo, todo lo contrario que Martín, siempre en la parte delantera de la clasificación. En esa sesión donde le metió diez posiciones de ventaja (tercero frente a 13º) el español vio la debilidad de su rival, así que ideó una estrategia dentro de su box para tratar de incomodar al italiano en la práctica de la tarde, cuyo 'top 10' se gana su plaza en la Q2.

En los últimos minutos, cuando todos buscaban su vuelta rápida, Martín se convirtió en la sombra de su rival. Esperó a que saliera del box y le siguió por todo el circuito, incluso cuando Bagnaia se colaba intencionadamente en alguna curva o volvía a pasar por el 'pit lane'. La Ducati del español estaba sellada al colín de la del italiano, que gesticulaba visiblemente incómodo. Así completaron las últimas tres vueltas lanzadas, tuvieron que cortar en dos por la presencia de banderas amarillas y la única que hicieron limpia Martín concluyó segundo y Bagnaia 15º.

El madrileño no podía ocultar que el plan le había salido a la perfección este viernes. «La verdad es que han sido momentos de tensión, porque no es algo que me guste hacer, pero está claro que teníamos la necesidad de poner algo de presión de alguna forma y nos ha salido como esperábamos. No ha sido fácil porque había pilotos por en medio y parecía la guerra, pero bueno, creo que al final se ha puesto un poco nervioso», reconocía Martín. El título sigue estando muy difícil para el español, que tiene que remontar 21 puntos, pero tras la primera jornada del GP de Valencia hay más optimismo dentro de su box.

En la otra orilla, las caras de preocupación lo decían todo. No tanto porque había perdido esa batalla psicológica con su rival, como por el hecho de que Bagnaia no encontraba la manera de ser rápido el fin de semana que se está jugando el Mundial: «Hoy iba tan lento que en cualquier caso me habría costado entrar, pero no me sorprende lo que ha hecho, porque así lleva las últimas tres carreras. Es normal que intente hacer algo, aunque sería mejor que se centrara en lo suyo, porque tiene que ganar las dos carreras y en estos momentos no es el más rápido». En los quince minutos de Q1 Bagnaia deberá ganarse las dos plazas que quedan pendientes en la Q2. Si no, se verá obligado a partir muy retrasado en las parrillas del sprint y de la carrera, lo que aumentaría exponencialmente las posibilidades de título de Martín.

«Olé por Martín»

Al margen de la lucha por el título, la primera jornada de entrenamientos en el circuito Ricardo Tormo estuvo lideraba por un sensacional Maverick Viñales, que rebajó en tres décimas el récord absoluto de la pista y que se postula como el principal rival a batir de Jorge Martín. Otro de los nombres propios del viernes fue Marc Márquez, séptimo en la tabla de tiempos y con un ritmo realista para pelear por el podio en el fin de semana de su adiós de Honda.

El de Cervera, que avisaba de que su prioridad el domingo es acabar la carrera y despedirse del equipo con un buen resultado, valoraba también la estrategia de Martín: «Olé por él y ya está. Está dentro de los límites. Alguno dirá que es antideportivo, pero para ganar un Mundial uno se busca cualquier manera. Martín está por detrás y lo que tiene que hacer este fin de semana es desestabilizar a Pecco de la manera que pueda, siempre dentro del reglamento, y este viernes lo ha logrado». Si hay una voz autorizada en el paddock esa es la de Márquez, que ha ganado seis títulos en la clase reina y que resumía lo que se había vivido en Valencia con una frase: «Al final esto es motociclismo; a quien le guste bien y al que no también».

Jesús Gutiérrez