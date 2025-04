Jorge Martín sigue en estado de gracia y Marc Márquez vuelve al podio

Jesús Gutiérrez Sábado, 23 de septiembre 2023, 18:11 Comenta Compartir

Una cortina de agua que atravesó el circuito de Buddh durante la calificación de Moto3 estuvo a punto de arruinar un espectacular sábado de motociclismo. La pista estuvo cerrada durante 50 minutos y cuando los pilotos de la categoría pequeña volvieron a salir de boxes, fue un salto a lo desconocido, ya que nunca habían probado este asfalto en agua. Mientras que los entrenamientos cronometrados de Moto3 y Moto2 del Gran Premio de la India se disputaron, pese al retraso, con normalidad, los pilotos de MotoGP convocaron una reunión extraordinaria con dirección de carrera de cara al sprint que cerraba la jornada. Y es que no es lo mismo buscar una vuelta rápida en un entrenamiento en mojado, que alinear en parrilla 22 motos que alcanzan velocidades máximas por encima de los 350 km/h.

Del cónclave se acordó que antes del sprint los pilotos tendría una sesión extra de quince minutos para probar el asfalto mojado. Y aunque en la práctica fue un entrenamiento inútil, ya que el calor extremo por entonces ya había secado la pista, quedó demostrado una vez más que cuando la seguridad está en entredicho, los pilotos van todos a una.

Antes de que el cielo desatase esa tormenta, se había celebrado la calificación en la categoría reina, con pleno de Ducati en primera fila y tres nombres que estaban un paso por encima: el 'poleman' Marco Bezzecchi, y los dos pilotos que están en la batalla por el título, Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Pero esa Q2 también dejó otra agradable sorpresa: la mejor clasificación de las Honda en parrilla, ya que Joan Mir partía quinto y Marc Márquez sexto, y confirmaban los brotes verdes que se habían visto ya en los entrenamientos del viernes.

Y si Marc era la cara de los Márquez en la calificación, la cruz fue sin duda su hermano Álex, que sufrió una caída que le mandó directo al hospital con fracturas en tres costillas y le obligó a abandonar el gran premio. El catalán se perderá también la carrera de la próxima semana en Japón.

Caos en la salida

No será porque durante todo el fin de semana no se advirtiera a los pilotos del embudo que forma la frenada de la curva 1, pero a la hora de la verdad el lío fue inevitable. Afectó a uno de los tres favoritos, Bezzecchi, que fue embestido por su compañero de equipo, Luca Marini. Aunque no le tiró, sí arruinó sus opciones de victoria, ya que tuvo que irse por la grava y se reincorporó en el fondo del grupo. Marini, por cierto, sería la segunda baja confirmada del fin de semana con fractura en la clavícula izquierda.

Sin Bezzecchi en pista Martín heredó la primera posición y ya no la soltó hasta el final. El madrileño abrió hueco rápido sobre Bagnaia y se dedicó a gestionar una cómoda ventaja. Era la tercera victoria consecutiva del piloto de San Sebastián de los Reyes tras el doblete conseguido en Misano y recorta otros tres puntos más sobre el actual campeón de MotoGP, que mantiene un colchón de 33 puntos de renta en la general.

El piloto italiano estuvo elegante en la derrota al reconocer que la segunda posición en el sprint era lo máximo a lo que podía aspirar, «y suerte de que Bezzecchi tuvo un contacto en la primera curva, ya que si no habría terminado tercero». Y es que el rival de Martín era el joven talento del equipo e Valentino Rossi, que a ritmo de vuelta rápida remontó desde la última posición hasta la quinta y se quedó a menos de un segundo del último escalón el podio.

Un cajón al que regresaba Marc Márquez, que no saboreaba desde el primer sábado del año en Portugal. Más de seis meses después, tras varias lesiones y las dudas sobre su continuidad en el proyecto de Honda, el de Cervera volvió a destapar el tarro de las esencias con una defensa colosal sobre el sudafricano Binder, que le cerró todas las puertas. «Más que necesitado, ha sido un podio inesperado, porque me he aprovechado del error de Marini, que ha condicionado la carrera de Bezzecchi. Sin eso, no hubiera sido posible, pero hay que estar ahí para saber pescar», confesaba Marc, que difícilmente veía opciones de repetir un resultado así en la carrera larga de este domingo. «No os podéis imaginar lo que he forzado de delante. Ir tantas vueltas al límite será muy difícil», reconocía.

Las carreras de este domingo comenzarán a las nueve de la mañana con Moto3, donde Jaume Masià partirá desde la pole. A las 10:15, Moto2, con pole del británico Jake Dixon por delante de Pedro Acosta; y desde las 12:00, si el tiempo lo permite, la carrera larga de MotoGP, donde Martín aspira a seguir remontando a Bagnaia en la general.