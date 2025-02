Jorge Martín se aferra a su velocidad

Jesús Gutiérrez Jueves, 26 de octubre 2023, 14:29 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

Después del mal sabor de boca que dejó el pasado Gran Premio de Australia, cuando Jorge Martín perdió la única carrera que se disputó el sábado por un error en la elección del neumático blando trasero, el madrileño pasó unos días en Sídney con su pareja antes de volar a Tailandia. Desde allí compartió varias instantáneas en sus redes sociales. Por una de ellas se le preguntó en la rueda de prensa oficial de este jueves. En la foto en cuestión aparece junto un mural con un grafiti que reza: 'No risk, no story', (sin riesgo, no hay historia). «Esta es mi mentalidad en las carreras, mi modo de pilotar, y seguiré arriesgando… excepto en la elección de neumáticos», aseguró Martín. Una dosis de confianza y de buen humor para pasar página del aciago final de la carrera de Phillip Island.

Después de remontar 66 puntos y alzarse a lo más alto de la tabla en el sprint de Indonesia, el liderato apenas le duró 24 horas, tras una inoportuna caída en el circuito de Mandalika cuando lideraba la carrera con autoridad. Una semana después se quedó a ocho curvas de ganar, y en la última vuelta pasaba de primero a quinto después de quedarse literalmente en las lonas por un neumático que no dio más de sí. «Sin duda, los últimos dos fines de semana fueron dolorosos y tuve malos resultados, pero soy rápido y eso me mantiene vivo», reconoció.

Con esa seguridad de que en los dos últimos meses ha sido siempre más rápido que su rival, Pecco Bagnaia, el de San Sebastián de los Reyes tratará de voltear de nuevo un campeonato que regresa al sudeste asiático donde precisamente el frío no será un problema. Sí lo podría ser el agua, ya que en esta parte del mundo una tormenta tropical pueda descargar en cualquier momento, como sucedió en la carrera del año pasado, así que también habrá que estar pendientes de la climatología.

Un circuito, el de Buriram, donde nunca han visto triunfar a Ducati, aunque las motos italianas llegan con el cartel de favoritas. «Venimos de circuitos en los que nunca he tenido mucha velocidad a una vuelta, pero en este trazado siempre he sido muy rápido y seguro que eso me va a ayudar», explicaba el campeón Bagnaia, que quiere dejar atrás su papel de actor de reparto al que le ha condenado Martín en las últimas citas.

Al margen de la batalla por el título, si hay un piloto al que le trae buenos recuerdos la cita tailandesa es a Marc Márquez, ya que aquí celebró su octavo y último título mundial en 2019. Han cambiado muchas cosas para el de Cervera en estos años y aunque en esta pista ganó las dos primeras ediciones que se disputaron en MotoGP, la realidad hoy es otra. «No estamos en la posición de salir y optar a algo o arriesgar más. No toca hacer locuras», comentaba el ilerdense este jueves. Y se mostraba más realista cuando le preguntaban si sería posible despedirse de Honda con una victoria en estas últimas carreras: «Ahora mismo estamos muy lejos. No estamos quintos o sextos, estamos el diez, el once, el doce… Sería bonito, pero para hacer un podio se tienen que alinear todos los planetas».

'Match ball' para Acosta

Viendo lo apretado que está MotoGP y Moto3 (4 puntos separan a Jaume Masià de Sasaki), tiene pinta de que el primer título que se decidirá será el de la categoría intermedia. Pedro Acosta cuenta con 56 puntos de renta sobre Tony Arbolino, su único rival, cuando quedan solo 100 puntos en juego. De esta forma, el piloto murciano podría convertirse en bicampeón del mundo el domingo si ganase la carrera y el italiano acabase décimo o peor; o si fuese segundo y su rival 15º o peor.

Combinaciones difíciles, pero no imposibles, aunque con cuatro carreras de margen al del Puerto de Mazarrón le permiten gestionarlas sin excesiva presión: «Es verdad que por la situación del campeonato no estamos en un momento de excesivo estrés. Así que tenemos que estar tranquilos, mantener la calma y no pensar demasiado». Sobre todo no pensar en la carrera del año pasado, cuando la lluvia hizo acto de presencia en Tailandia, Acosta se quedó sin puntuar y ganó la carrera Arbolino.

Una experiencia que le obliga a ser cauto. «Ya me pasó en el pasado en Moto3. Llega un momento en el que te sientes como un superhéroe, empiezas a cometer errores y te das cuenta de que no son tan fáciles las cosas». Aunque a su favor tiene la superioridad que ha demostrado todo este año y un colchón en la clasificación que, si no cierra el título el domingo en Tailandia, lo hará en cualquiera de las tres siguientes citas que restan en el calendario.