Jorge Martín vuelve a volar en Losail

La igualdad en MotoGP genera ansiedad entre los pilotos. Todos son conscientes de que gran parte de sus posibilidades en la carrera se ponen en juego durante los entrenamientos oficiales, también antes, en los libres que dan el paso directo a la Q2 donde se la juegan los doce mejores. Sí, el trabajo en el ritmo de carrera es muy importante, pero una buena posición en la parrilla puede quitar muchos dolores de cabeza el domingo. Y eso lleva a esa ansiedad en los oficiales.

En Catar se vio en Marc Márquez, que en su primera salida a pista se agarró a la rueda de Joan Mir. Era un día en el que las Suzuki debían demostrar si habían encontrado o no la explosividad que les faltaba y que les limitaba en la lucha contra el cronómetro. En la segunda y definitiva el hexacampeón cazó a Pecco Bagnaia, el hombre que había destrozado el récord del Circuito de Losail en 2021. Esto le permitió colocarse en una muy positiva tercera plaza en la parrilla. Con Mir y Bagnaia, curiosamente, más retrasados. El italiano noveno, dando la sensación de que no se encuentra tan cómodo con cómo había terminado 2021. Y el mallorquín octavo, después de que usando su estela en la segunda salida le superasen Pol Espargaró, Brad Binder y, sobre todo, Jorge Martín, el autor de la pole.

Y es que tener una referencia se demostró crucial para los pilotos, síntoma de esa necesidad de clasificar bien que no se cansan de confesar. «El tema es que con el viento yo no me acabo de encontrar del todo fino», explicaba Mir. «Siempre pierdo algo con el viento. He hecho la Q2 sólo y dando rueda, a Márquez y a más gente. Doy rueda porque soy tonto, generoso, pero tengo que aprender de estas situaciones yo también. Aquí una rueda se nota bastante sobre todo con el viento, porque cuando sigues a alguien no lo notas. Esto me ha condicionado una o dos décimas que me metían en la primera fila, que es donde queremos estar. No hay que desanimarse. Tenemos más velocidad eso está claro. Somos más competitivos y ya está. Tampoco es un trauma salir octavo», añadía el campeón del mundo en 2020.

«Si nos fijamos en el segundo y en el tercer entrenamiento libre, diría que las dos Suzuki son las más fuertes. En el cuarto las Ducati han asomado, mi compañero Pol también tiene buen ritmo, y Quartararo, aunque salga detrás», analizaba por su parte Márquez, mencionando en último lugar al actual campeón del mundo, undécimo en la parrilla y que se vio obligado a pasar por la Q1, lo que lastró sus posibilidades de mejorar su resultado. Justo por delante de Quartararo estará Álex Rins, otro que apuntaba muy alto y se verá forzado a hacer lo que le ha tocado muchas veces hacer, remontar en las primeras vueltas.

Ritmo y gestión de ruedas

«Será clave quién lidere la carrera. Los de la primera línea, Martín, Bastianini y yo, no tenemos el mejor ritmo. En función de quien lidere el ritmo será uno u otro, y el grupo será más o menos grande. Hay que tener en cuenta cómo se comporte el neumático delantero cuando se va a rueda de otro piloto, y luego veremos cómo llegan las gomas a las últimas seis o siete vueltas, que será la clave», explicaba por su parte el propio Rins. Un análisis con el que coincidieron sus dos compañeros de la línea de honor, con Martín que ya sabe lo que es liderar en Catar, después de que lo hiciese en la segunda carrera de 2021, en la que terminó tercero después de salir desde la pole, y con Bastianini en su mejor posición de partida desde que está en MotoGP. Un piloto el italiano acostumbrado a grandes remontadas, lo que va a cambiar su perspectiva.

«Estoy confiado, pero no para ganar. Creo que, obviamente, seré uno de los candidatos, pero me gustaría tener algo más, sobre todo para ir más tranquilo en las últimas vueltas», confesaba Martín tras firmar su quinta pole en MotoGP, después de haber disputado solo quince entrenamientos oficiales. «Respecto al año pasado me encuentro bastante más cómodo en cuanto a ritmo. Sé gestionar mejor las ruedas y tengo más experiencia. Veremos un poco la dinámica de carrera, porque aquí en Catar hay que gestionar bastante al principio. Y ver qué hacen los demás, porque todo se va a decidir en las últimas cinco o seis vueltas», añadía el madrileño. Esas vueltas decisivas que, según los pilotos, decidirán quién es el primer ganador de 2022, en una prueba que va a dejar las primeras pistas sobre la temporada que acaba de comenzar.