Jorge Martín gana el sprint de Catar y se cita con Bagnaia en Valencia

Jesús Gutiérrez Madrid Sábado, 18 de noviembre 2023, 18:32 | Actualizado 21:59h. Comenta Compartir

No estaba siendo el fin de semana más consistente de Jorge Martín. El viernes había sufrido más de la cuenta para entrar en ese top 10 que daba acceso directo a la Q2 y en la sesión clasificatoria del sábado, uno de sus puntos fuertes por su explosividad a una vuelta, solo había conseguido ser quinto. Además, veía cómo se alineaba en la parrilla, justo por delante, su rival, Pecco Bagnaia, que había completado un gran premio mucho más sólido. Trabajando en entrenamientos con goma usada y demostrando un gran ritmo para la carrera.

La Q2 había dejado una parrilla poblada de Ducati en las dos primeras líneas. Con la pole de Luca Marini, por delante de los compañeros de Gresini, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez. Aunque toda la atención se centraba en esa segunda fila desde donde partían los dos candidatos al título. Y el duelo no se hizo esperar porque ya en la primera frenada Martín y Bagnaia se tocaron, y el madrileño le ganaba la posición. Se colocaba tercero, aunque antes de acabar esa primera vuelta se colaba en una curva y cedía la plaza con Bagnaia y con un Marc Márquez que había salido como un cohete.

A Martín no le costó mucho deshacerse de la Honda en la recta de meta, donde la Ducati le quitó las pegatinas y demostró la diferencia que hay hoy en día entre ambas motos. El español volvía a tener a tiro a su rival y no especuló. En esa segunda vuelta, le soltó un hachazo sin contemplaciones al italiano, que vendió caro el adelantamiento. Ambos se quedaron trazando la curva en paralelo durante unos interminables instantes sin apenas distancia entre sus monturas. El duelo se lo llevó Martín y el derrotado fue Bagnaia, que de paso cedió la posición con Di Giannatonio.

En solo dos vueltas los dos aspirantes a la corona de MotoGP habían colisionado en dos ocasiones, algo que al italiano no le hizo mucha gracia. «Su manera de pilotar es muy agresiva y física, porque nos hemos tocado dos veces. pero me gusta que sea así porque se ha abierto esto». Ya no volverían a coincidir en pista porque Bagnaia no iba tan fino en el sprint como en los entrenamientos: «No entiendo qué ha pasado, porque había muy buenas sensaciones durante todo el fin de semana, pero en carrera no tenía agarre trasero», se quejaba el vigente campeón, que intuía que le había tocado un neumático defectuoso.

Tras un intenso inicio, el español se tomó un respiro de tres vueltas antes de pasar de nuevo al ataque, antes de adelantar en el mismo giro a Álex Márquez y a Luca Marini para situarse al frente de la tabla, con siete vueltas por delante, algo más de la mitad del sprint. Y ya nadie le movería de esa primera posición, que solo vio peligrar en las dos últimas vueltas por la remontada de un Di Giannantonio que se ha quedado sin moto por la llegada de Marc Márquez al box de Gresini y que en este tramo final de la temporada busca reivindicarse.

Octavo triunfo en un sprint para un Martín, «el mejor del año», con el que se aferra a sus opciones de título. Y gracias a que metió a tres pilotos entre él y su rival, reducía su desventaja en la provisional a la mitad. Llegaba a catorce puntos, ahora está a siete y ya es seguro que pase lo que pase el domingo en la carrera, el título se decidirá en Valencia. «Ya no es tan importante salir de Catar líder como hacerlo muy cerca del líder, porque en Valencia también tendremos dos carreras y creo que es un circuito que se me da mejor que a Pecco».

El día de Jaume Masià

El piloto Algemesí afrontará este domingo la que será su primera oportunidad para conquistar el título de Moto3. Aunque el sábado las cosas no terminaron de salir como esperaba. Masià cometió un error en su intento de vuelta rápida, se fue largo en una curva y no pudo mejorar su décimo puesto. En la que será la carrera de su vida, partirá desde la cuarta fila de parrilla, mientras que su rival, Ayumu Sasaki, lo hará dos líneas por delante, en la cuarta posición. Con trece puntos de renta, las cuatro combinaciones que harían al valenciano campeón en Lusail serían: ganar y que su rival quede cuarto o peor, que sea segundo y el japonés octavo o peor, que acabe tercero y su adversario duodécimo o peor, e incluso finalizar cuarto y que Sasaki sea decimoquinto o peor.

Desde la pole de la categoría pequeña partirá un Dani Holgado que todavía sueña con llegar a la cita de Valencia con opciones, aunque con 41 puntos de desventaja sobre Masià, el alicantino podría quedar definitivamente descartado este domingo. Y la que ya está resuelta es la categoría intermedia, con el campeón Pedro Acosta luciendo corona en sus dos últimas carreras en Moto2. No tuvo un sábado brillante el murciano, que partirá séptimo, mientras que la pole fue para el americano Joe Roberts, con Celestino Vietti y Arón Canet en primera fila.

