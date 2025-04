Jorge Martín deja sin margen de error a Pecco Bagnaia

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 26 de septiembre 2024, 16:32 Comenta Compartir

Por tercer año consecutivo Indonesia es sede del campeonato del mundo de MotoGP en el circuito internacional de Mandalika, situado en la idílica isla de Lombok, una de las más de 17.000 que forman el archipiélago más grande del mundo. El país asiático se ha consolidado como una cita estratégica en el calendario. No solo por su inmensa población, alrededor de 280 millones, el cuarto país más poblado del mundo, sino también porque el vehículo más utilizado en estas latitudes es la moto y las fábricas venden unas cifras astronómicas en comparación con los mercados tradicionales como el europeo. Con este inmenso caladero de aficionados, que además siguen el campeonato con fervor, el Gran Premio de Indonesia es un fijo en el calendario en 2025 y más allá.

En lo deportivo, el campeonato afronta la parte decisiva, con la habitual gira por la región de Asia-Pacífico, que le llevará de Indonesia a Japón para cerrar el primer triplete de la temporada, unido al gran premio que se disputó el pasado domingo en Misano; y tras un fin de semana de asueto, otras tres carreras consecutivas en Tailandia, Australia y Malasia. Si todavía no se ha decido alguno de los tres títulos en juego, el Circuit Ricardo Tormo de Valencia acogerá la última cita de la temporada el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.

La carrera de Indonesia le trae recuerdos enfrentados a Jorge Martín. El año pasado se situó por primera vez como líder de MotoGP tras ganar el sprint del sábado; pero un error propio y grosero cuando lideraba con tres segundos de margen la carrera del domingo cayó como una losa en lo deportivo y lo mental.

La situación este año es muy diferente, ya que el de San Sebastián de los Reyes llega como líder asentado y con 24 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, que ahora es el que tiene que recuperar. En la última carrera de Misano a Martín le 'robaron' la victoria en la última vuelta tras un adelantamiento por encima de los límites de Enea Bastianini. Pero el cero de su máximo rival, tras irse al suelo cuando rodaba tercero, le dio aire al madrileño, que no tenía tanta ventaja en la clasificación desde hacía meses.

En la rueda de prensa del Gran Premio de Indonesia, Martín aseguraba que la carrera de 2023 fue «un punto de inflexión y de aprendizaje», en un circuito que, a priori, considera favorable: «Es una pista que me gusta y en la que el año pasado fui competitivo. Habrá que estar muy concentrado porque la pista no estará en las mejores condiciones, sobre todo mañana, y no cometer errores como el año pasado, cuando me caí por estar la pista sucia». Por su parte, el campeón Bagnaia esperaba afrontar este gran premio sin pensar en el campeonato. «Ahora mismo estoy a 24 puntos. No es demasiado, pero tampoco es poco. Necesito ser agresivo en esta parte de la temporada y puede que después de estas dos carreras cambie mi estrategia. Por el momento, tengo que empujar muchísimo».

Márquez, sin presión

Cada vez está más claro que la lucha por el título es entre Martín y Bagnaia, ya que Bastianini, a 59 puntos, y Márquez, a 60, necesitan el fallo de los favoritos. En el caso del piloto de Cervera, la última carrera de Misano volvió a evidenciar que en condiciones normales y si no hay lluvia o algún elemento que altere las condiciones normales, todavía está un paso por detrás de los dos primeros en el campeonato. En parte por su menor experiencia con la Ducati y su falta de constancia, en parte por una mecánica del año pasado, que se ha notado claramente inferior a las de las oficiales de Bolonia.

«Evidentemente siempre quieres más, pero todo lo que me había marcado no te puedo negar que lo he cumplido. Ganar una carrera lo he cumplido, ganar un sprint lo he cumplido, podios, poles. Ahora falta trabajar en lo que cuesta más que es lo que marca la diferencia, que es la constancia», comentaba en Mandalika el piloto español, que no quería ni hablar del campeonato. «Me falta un poquito para luchar por un título. Cuando estás pendiente de si llueve, si no, de a ver qué pasa, es que te falta un poco, y ya se demostró en Misano, que en un fin de semana normal me faltaban dos décimas, que son las que marcan la diferencia».

En las categorías pequeñas, los españoles van alejándose carrera a carrera de la batalla por el título. En Moto2, el japonés Ai Ogura ha aprovechado la debilidad física de Sergio García en las últimas carreras para marcar diferencias y cuenta ya con 22 puntos de ventaja. Mientras que en Moto3, el campeonato parece seguro para el hispano-colombiano David Alonso, que ha ganado ocho de las catorce carreras de la temporada y cuenta con 82 puntos de ventaja sobre Dani Holgado. Todavía no tiene opciones matemáticas de ser campeón, pero si acaba por delante este fin de semana, tendrá su primera bola de campeonato en Japón.

