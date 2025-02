Jorge Martín acaricia el Mundial y se acuerda de Valencia

Jesús Gutiérrez Sábado, 2 de noviembre 2024, 08:26 | Actualizado 16:21h. Comenta Compartir

Jorge Martín ha dado un paso de gigante para asegurar el que sería su primer título en MotoGP. El español ha aumentado su ventaja en la general en 12 puntos tras su victoria en el sprint de este sábado en Malasia y el cero de su rival, Pecco Bagnaia, que se fue al suelo en la tercera vuelta cuando seguía al español. Los 29 puntos que tiene de renta le permiten tener un colchón inesperado, a falta de dos carreras y un sprint (62 puntos en juego), de forma que el piloto de San Sebastián de los Reyes tendrá su primera bola de título el domingo en el circuito de Sepang.

Con sumar 9 puntos más que su rival, sería campeón; y eso pasaría, por ejemplo, por ganar y que su rival terminase tercero. Pero hay muchas más combinaciones posibles y más oportunidades para sellarlo y no es momento ahora de precipitarse, como reconocía el propio Martín. «No lo pienso. Obviamente, me gustaría cerrarlo ya, pero es muy complicado, dependo de otro fallo de Pecco o de un mal resultado suyo. Sin cometer ningún error, Pecco puede ganar o estar los dos muy igualados. Así que será muy difícil cerrarlo el domingo y tengo que seguir concentrado».

Hasta esa caída en la tercera vuelta, el fin de semana de Malasia estaba siendo un monólogo e Pecco Bagnaia, que había dominado todas y cada una de las sesiones, incluyendo una espectacular Q2 en la que los dos candidatos al título han estado a un mundo del resto. Martín había marcado un tiempo estratosférico, que el italiano había contrarrestado en el último momento con la vuelta más rápida dada nunca en el circuito de Sepang. El tercero en parrilla, Álex Márquez, había terminado a casi un segundo. Así que se esperaba otro mano a mano entre Bagnaia y Martín.

La arrancada de Martín

Antes de la salida, se guardó un solemne minuto de silencio por las víctimas de Valencia. También aparecieron unas gotas que no llegaba a mojar un ardiente asfalto de Sepang, pero que si aumentaba la tensión entre los contendientes. No fue a más la lluvia y en la salida Bagnaia y Martín se emparejaron, llegando en paralelo a la primera curva. Por su posición en la parrilla, el español tenía el interior y frenando en el mismo punto que su rival, saldría por delante. Ambos frenaron tardísimo, pero Martín se llevó el gato al agua, liderando la carrera e imponiendo un ritmo explosivo desde la primera vuelta. A su rueda se pegó Bagnaia y tras ellos, un Marc Márquez que desde la quinta posición había remontado para unirse al tren de los más rápidos, aunque lo difícil sería mantenerse con ellos.

Era cuestión de tiempo que Bagnaia pasara a la acción, pero antes de que eso sucediera, en la tercera de las diez vueltas del sprint, el italiano cometió un error en la curva 9 y se fue al suelo, dejándose por el camino más de medio campeonato. «He entrado un poco más lento que la vuelta anterior y he hecho la curva un poco más cerrada. Ahí he pisado un bache y se me ha cerrado el tren delantero». Desolado, Bagnaia reconocía que se le había puesto muy difícil revalidar la corona. «Jorge sabe perfectamente que es el único que puede perder este título, así que solo puedo ganar y esperar que Bastianini o Márquez se metan en medio».

Será difícil porque en Sepang el ritmo de los dos primeros era muy superior al del resto. De hecho, cuando a Martín le marcaron que su rival se había caído, bajó casi medio segundo su ritmo y todavía fue capaz de mantener a Márquez a rueda. «Tuve dudas de si dejar pasarle, pero preferí mantenerme delante y si Marc me cogía, que me adelantara». No le dio al de Cervera y Martín celebró otra victoria al sprint, la más importante, pero también la menos celebrada, con las víctimas de Valencia siempre en el recuerdo.

También, una valiosa segunda posición para Márquez por delante de Bastianini en un circuito donde se le ha visto sufrir desde el viernes, pero en carrera siempre saca más. «Que no me guste esta pista no significa que nos rindamos, sino que toca trabajar más de la cuenta. Pero incluso así, Pecco y Jorge están uno o dos pasos por delante», contaba el catalán, que no espera pelear por la victoria el domingo, pero sí, al menos contra Bastianini, con el que se está disputando la tercera posición del campeonato, y tiene 13 puntos de ventaja.

Álex Márquez ratificaba su gran sábado con la cuarta posición en el sprint, por delante de Fabio Quartararo, que también confirmaba el paso adelante dado por Yamaha en los últimos grandes premios. Morbibelli acabó sexto, con otras tres KTM cerrando las posiciones de puntos: Binder, Miller y un Pedro Acosta, que se quedó bloqueado tras el australiano, incapaz de pasarle en la pista.

También se celebraron las calificaciones en las categorías pequeñas, donde ya no hay nada en juego tras los títulos de Alonso y Ogura. En Moto3, la pole fue del madrileño Adrián Fernández; y en Moto2, del valenciano Jorge Navarro que, como no podía ser de otra forma, se la dedicaba a la 'terreta'.